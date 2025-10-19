AurumNavigator V2
- Experts
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 2.32
- Attivazioni: 5
AurumNavigator V2 – Descrizione del Prodotto
Expert Advisor Adattivo Multi-Mercato
AurumNavigator V2 è un EA progettato per il trading automatico su Forex e metalli preziosi (Oro/XAU), ottimizzato per conti MT5 in modalità netting.
Caratteristiche Principali
Strategia Adattiva
-
Rilevamento automatico del regime di mercato (trend/range/volatilità)
-
3 modalità di trading: trend following, ritorno alla media, breakout di volatilità
-
Sistema impulso-ritracciamento per ingressi precisi
Gestione del Rischio Avanzata
-
Stop-loss dinamico basato su ATR
-
Più livelli di take-profit con trailing stop
-
Limiti di drawdown giornalieri e globali
-
Dimensionamento automatico per strumento (Oro 20%, Forex 100%, Indici 25%)
-
Protezione modalità netting: lotto massimo 0.2 per accumulo sicuro
Compatibilità
-
Modalità Netting e Hedging MT5
-
Multi-simbolo: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, indici
-
Filtri di sessione (Londra/New York)
-
Gestione automatica di spread e slippage
Prestazioni
-
Test validati su EURUSD H1, XAUUSD D1, GBPUSD M30
-
Protezione contro l’errore “Volume limit reached”
-
Trailing stop intelligente per massimizzare i profitti
-
Breakeven automatico
Versione: 2.32 | Tipo: Expert Advisor | Piattaforma: MetaTrader 5