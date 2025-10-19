Easy Assistance

Easy Assistance è un indicatore moderno e intuitivo per MetaTrader 4 e 5, progettato per apportare semplicità e precisione al tuo flusso di lavoro di trading.

Aggiunge pulsanti intuitivi ACQUISTA e VENDI , insieme a un campo di inserimento delle dimensioni del lotto direttamente sul grafico, consentendoti di calcolare e visualizzare rapidamente il rapporto rischio/rendimento (rapporto RR) della tua operazione.


Quando si fa clic sul pulsante Acquista o Vendi , l'indicatore traccia automaticamente le linee Entry , StopLoss e TakeProfit sul grafico.

Queste linee vengono inizialmente posizionate in base alle impostazioni predefinite basate sull'ATR. È possibile spostare liberamente una qualsiasi di queste linee su nuovi livelli di prezzo e l'indicatore aggiornerà immediatamente i calcoli del rapporto RR di conseguenza.


Il campo dimensione lotto consente di modificare al volo la dimensione della posizione.

Tutti i calcoli RR si adattano automaticamente in base alla dimensione del lotto immessa, fornendo metriche di rischio precise e in tempo reale.


Il pulsante Cancella rimuove tutti gli oggetti creati dall'indicatore senza influire sugli elementi disegnati manualmente sul grafico, garantendo così che le annotazioni personali rimangano intatte.


Easy Assistance è stato progettato con particolare attenzione alla semplicità d'uso e alla velocità .

È davvero all'altezza del suo nome: è il modo più semplice e veloce per calcolare e gestire i rapporti rischio/rendimento direttamente dal tuo grafico di trading.


