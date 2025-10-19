💎 Per il trading, c’è un solo nome — iXAMiQ.

iXAMiQ Master EA è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato esclusivamente per il trading dell’oro (XAUUSDm) sulla piattaforma Exness.

Funziona sul timeframe M1 (1 minuto) ed è ottimizzato per un elevatissimo livello di leva finanziaria (1 : 9999) con bassa latenza (~100 ms di ping).

Il sistema utilizza una logica di esecuzione diretta e veloce, ideale per i trader che preferiscono velocità e precisione invece di impostazioni complesse.

Tutti i parametri predefiniti sono già ottimizzati per Exness / XAUUSDm, quindi è fortemente consigliato non modificare le impostazioni (inputs).

⚙️ Configurazione Consigliata

Parametro Valore Consigliato Broker Exness Simbolo XAUUSDm (Oro) Timeframe M1 (1 Minuto) Leva Finanziaria 1 : 9999 Ping ≈ 100 ms Deposito Minimo 500 USD Deposito Ottimale 1 000 – 3 000 USD Parametri (Inputs) Mantenere predefiniti — Non modificare

L’EA è completamente ottimizzato per i server di Exness.

La modifica dei parametri o delle condizioni del broker può influire sulla precisione e sulla velocità di esecuzione.

🧠 Come Funziona

Esegue operazioni di scalping rapido su movimenti di prezzo a breve termine.

Progettato esclusivamente per Oro (XAUUSDm) e testato con dati reali di Exness.

Migliori prestazioni in condizioni di spread basso, esecuzione rapida e ping stabile (~100 ms).

💰 Capitale e Rischio

Con un deposito di 500 USD , esiste un rischio moderato dovuto alla volatilità e alla leva elevata.

Con un deposito compreso tra 1 000 e 3 000 USD , la stabilità del conto aumenta e il rischio rimane basso in condizioni di mercato normali.

L’EA non include sistemi automatici di gestione del rischio o protezione del capitale; le prestazioni dipendono dalle condizioni di mercato e dall’esecuzione del broker.

⚠️ Avvertenza

iXAMiQ Master EA non garantisce profitti e non elimina il rischio di perdite.

Non include alcun sistema automatico di protezione del capitale.

Testare sempre l’EA su un conto demo prima di utilizzarlo in un conto reale.

Il trading nei mercati finanziari comporta il rischio di perdita del capitale.

