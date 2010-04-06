Round Levels mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "Round Levels" per MT4.
- L'indicatore "Round Levels" è un indicatore ausiliario indispensabile per i trader che prendono in considerazione supporto/resistenza.
- I livelli rotondi sono molto rispettati dal prezzo: il prezzo rimbalza molto spesso dai livelli rotondi.
- Utilizzare un intervallo di 1000 punti per i timeframe H4 e D1.
- Utilizzare un intervallo di 500 punti per i timeframe H1 e inferiori (per il trading intraday).
- I livelli rotondi sono inoltre utili per allocare Take Profit (prima del livello rotondo) e SL (dietro il livello rotondo).
- Questi livelli sono molto forti, soprattutto durante i movimenti laterali e piatti del prezzo.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.