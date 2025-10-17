Anchored VWAP MT4
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicatore VWAP ancorato
Il VWAP Ancorato è un potente strumento di analisi tecnica progettato per calcolare il Prezzo Medio Ponderato per Volume (VWAP) a partire da un punto specifico, selezionato dall'utente su un grafico, anziché all'inizio di una sessione di trading. Questo consente ai trader di analizzare l'andamento di prezzi e volumi con precisione ancorando l'indicatore a eventi di mercato significativi, come un'importante oscillazione massima o minima, la pubblicazione di un bilancio o notizie di impatto.
In questo modo, i trader possono ottenere informazioni più approfondite sul sentiment del mercato, identificare livelli dinamici di supporto e resistenza e comprendere meglio la relazione tra movimento dei prezzi e volume scambiato da un punto di interesse scelto.
Come funziona
-
Ancoraggio selezionato dall'utente:
L'indicatore introduce una linea verticale sul grafico, che funge da punto di ancoraggio. I trader possono facilmente spostare questa linea verticale su qualsiasi posizione di partenza desiderata, ad esempio su un livello di breakout, su un massimo/minimo oscillante o sulla reazione a una notizia.
-
Calcolo:
Una volta impostato il punto di ancoraggio, l'indicatore calcola automaticamente il VWAP da quel momento in poi, integrando sia i dati di prezzo che quelli di volume nel suo calcolo. La linea VWAP risultante si aggiorna dinamicamente con l'evoluzione del mercato, fornendo una chiara visualizzazione del prezzo medio scambiato in relazione al volume a partire dal punto selezionato.
-
Interazione del grafico:
Un pulsante integrato nel grafico consente agli utenti di attivare o disattivare comodamente la visibilità della linea VWAP, mostrandola o nascondendola a seconda delle necessità per mantenere un'area di lavoro di trading pulita.
-
Flessibilità:
A differenza del VWAP standard, che in genere si azzera all'inizio di ogni giornata di negoziazione, il VWAP ancorato può essere applicato a qualsiasi intervallo temporale e ancorato a qualsiasi punto del grafico . Questa flessibilità lo rende adatto a day trader, swing trader e analisti che desiderano concentrarsi su specifici eventi o periodi di mercato.