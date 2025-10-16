Delta CandleTool
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 3.5
- Attivazioni: 5
DeltaCandleTool – Analisi della Microstruttura di Mercato
DeltaCandleTool è un indicatore avanzato per l’analisi della microstruttura di mercato. Ricostruisce il profilo di volume interno di ciascuna candela e fornisce informazioni dettagliate per supportare decisioni di trading più consapevoli.
Premendo il pulsante centrale del mouse (opzione da attivare nelle impostazioni) mentre si passa sopra una candela, viene visualizzata una finestra popup con statistiche dettagliate: prezzi massimo/minimo, Point of Control (POC), delta e altro.
Progettato per uso professionale o semi-professionale
Timeframe consigliato: M5
Funzionamento
1. Raccolta dei dati
Per ogni candela visibile, l’indicatore recupera i prezzi di Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura (OHLC) da un timeframe inferiore ( InpLowerTF ).
Questi valori vengono memorizzati in una matrice per candela e sub-bar, simulando la distribuzione intra-candela.
2. Costruzione del profilo
-
I prezzi vengono raggruppati in bin secondo InpBinSizePips .
-
Ogni bin registra un volume approssimativo basato sul numero di occorrenze.
-
La distribuzione viene normalizzata per calcolare:
-
POC (Point of Control): livello di prezzo più scambiato
-
Value Area (VA): area che rappresenta il 70% del volume totale
-
Delta: volume sopra il POC – volume sotto il POC
-
Imbalances: squilibrio tra compratori e venditori superiore a InpImbalanceThreshold
-
Visualizzazione grafica
-
I bin vengono visualizzati come rettangoli colorati dietro le candele ( InpColdColor → InpHotColor ).
-
POC e Value Area sono tracciati con linee orizzontali.
-
▲ o ▼ indica il delta (pressione d’acquisto o vendita).
-
Le candele con forti squilibri vengono evidenziate con un bordo colorato.
-
Un tooltip dinamico mostra i dettagli della candela al passaggio del mouse.
-
Una barra statistica globale riepiloga le ultime 5 candele: bias, delta cumulativo, rapporto bull/bear, squilibri.
Avvisi
-
Se InpEnableAlerts = true , l’indicatore genera un avviso sonoro o testuale quando viene rilevato un forte squilibrio nell’ultima candela.
-
Protezione anti-spam integrata tramite InpAlertCooldown .
Guida visiva
|Elemento
|Significato
|Zone colorate
|Densità degli scambi
|Linea bianca
|POC (prezzo più scambiato)
|Linee tratteggiate blu
|Value Area High / Low
|Freccia verde/rossa
|Dominanza compratori/venditori
|Bordo colorato
|Forte squilibrio
|Tooltip
|Dettagli della candela (POC, delta, VA…)
|Barra superiore
|Riepilogo delle ultime 5 candele