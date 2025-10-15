ArtQuant Pound
- Miguel Angel Vico Alba
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Prezzo di lancio: $ 199
Il prezzo aumenterà gradualmente dopo ogni blocco di vendita, come parte di una strategia di lancio basata sul valore.
Prima compri ArtQuant Pound , migliore sarà il prezzo che otterrai. (Nessuno sconto artificiale o promozione aggressiva. L'aumento del prezzo riflette la qualità del sistema e le sue prestazioni a lungo termine.)
ArtQuant Pound è un Expert Advisor (EA) professionale progettato specificamente per il trading con GBPUSD , costruito con una struttura robusta e adattabile, focalizzata sulla stabilità a lungo termine.
La sua logica interna combina analisi tecnica automatizzata, controllo dinamico del rischio e un modello di esecuzione della rete intelligente. senza martingala o moltiplicazione in lotti .
A differenza di molti sistemi che si basano su strategie di ridimensionamento del volume o di sovradattamento, ArtQuant Pound Segue un approccio disciplinato e realistico, adattandosi al comportamento reale del mercato attraverso una gestione intelligente dell'esposizione e parametri completamente configurabili.
Caratteristiche principali
- Ottimizzato esclusivamente per GBPUSD
- Strategia basata sulla griglia senza martingala (nessun ridimensionamento dei lotti tra gli input)
- Logica multistrato che utilizza l'azione dei prezzi, il comportamento del flusso di mercato e i filtri interni
- Controllo del prelievo configurabile per proteggere il capitale in ogni momento
- Esecuzione basata sulle condizioni di mercato, non su tempi o cicli fissi
- Indipendente dal timeframe (logica basata sugli eventi, non sui candelieri)
Parametri di input
Nell'EA sono disponibili i seguenti parametri, spiegati nello stesso ordine in cui appaiono nelle impostazioni:
- Avvia EA in modalità pausa: consente di avviare in sicurezza l'EA in pausa e di regolare le impostazioni prima di iniziare a fare trading
- Simbolo di trading: definisce il simbolo da negoziare. Il valore predefinito è "GBPUSD".
- Metodo di calcolo batch: scegli tra batch fissi, batch automatici o batch basati sul saldo
- Livelli di rischio batch automatici: definisce il rischio applicato quando si utilizza il dimensionamento automatico dei batch, da basso a molto alto
- Batch fisso: dimensione esatta del batch utilizzata in modalità fissa
- Risolto per saldo: saldo del conto richiesto dal lotto fisso
- Percentuale di saldo: calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo corrente
- Saldo minimo per volume: saldo minimo richiesto per aprire una transazione con il volume selezionato
- Modalità di controllo della riduzione: abilita la logica di protezione della riduzione interna con spegnimento automatico opzionale
- Valore di riduzione: riduzione massima consentita (percentuale o valore assoluto)
- Notifiche push MQID: consente notifiche mobili tramite MQID
- Numero magico: identificatore univoco per separare le negoziazioni di questo EA dalle altre
- Spread massimo: spread massimo consentito per l'esecuzione delle operazioni
- Mostra pannello: abilita o disabilita il pannello di stato sullo schermo
- Carattere e dimensione del pannello: personalizza il tipo e la dimensione del carattere visualizzato
- Commento dashboard: testo dell'etichetta visualizzato sul grafico e commenti di trading
- Stile e larghezza della linea: definisce l'aspetto della griglia, della linea TP e BE
- Colori delle linee: imposta i colori per i livelli Take Profit, Break Even e Grid
Requisiti e raccomandazioni
- Simbolo di trading: GBPUSD
- Tipo di account: Copertura
- Deposito minimo: $ 1000 (con leva finanziaria 1:500)
- Broker: IC Markets o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile
- Intervallo di tempo: qualsiasi (il sistema non dipende dalle candele)
- VPS: altamente consigliato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Supporto e comunicazione
- Il supporto è fornito esclusivamente tramite la sezione "Commenti" da questa pagina MQL5 o tramite messaggio privato all'interno della piattaforma MQL5.
- Non utilizziamo piattaforme esterne come Telegram o Discord, garantendo così un ambiente di supporto mirato, professionale e senza spam.
Importante
- Le richieste di sconti o accordi privati saranno ignorate.
- I prezzi sono fissi e trasparenti. Eventuali future variazioni di prezzo saranno annunciate pubblicamente, mai privatamente.
Una nota sulla realtà del trading algoritmico
- Diffidate di qualsiasi EA che presenti curve di equity perfette, drawdown pari a zero o risultati identici in tutte le condizioni.
- Questo comportamento indica sovradattamento : backtest adattati in modo troppo preciso ai dati passati e con scarsa adattabilità ai mercati reali.
- Questi sistemi sono, in sostanza, bombe a orologeria .
ArtQuant Pound Non è progettato per impressionare con una grafica irrealistica. È progettato per sopravvivere, adattarsi e crescere con una logica solida e un'esecuzione responsabile.
La coerenza si ottiene attraverso una logica realistica e ben strutturata, non attraverso backtesting cosmetici.
Copyright e distribuzione autorizzata
- Questo prodotto è una creazione originale protetta dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sul copyright.
- È severamente vietato vendere, ridistribuire o riprodurre ArtQuant Pound al di fuori MQL5.com .
- Questa pagina del prodotto MQL5 è l'unica fonte ufficiale e autorizzata per l'acquisto e il supporto.
- Qualsiasi condivisione, rivendita o modifica non autorizzata di questo prodotto sarà considerata una violazione diretta del copyright e sarà perseguita di conseguenza.