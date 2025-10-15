Prezzo di lancio: $ 199

Il prezzo aumenterà gradualmente dopo ogni blocco di vendita, come parte di una strategia di lancio basata sul valore.

Prima compri ArtQuant Pound , migliore sarà il prezzo che otterrai. (Nessuno sconto artificiale o promozione aggressiva. L'aumento del prezzo riflette la qualità del sistema e le sue prestazioni a lungo termine.)

ArtQuant Pound è un Expert Advisor (EA) professionale progettato specificamente per il trading con GBPUSD , costruito con una struttura robusta e adattabile, focalizzata sulla stabilità a lungo termine.

La sua logica interna combina analisi tecnica automatizzata, controllo dinamico del rischio e un modello di esecuzione della rete intelligente. senza martingala o moltiplicazione in lotti .

A differenza di molti sistemi che si basano su strategie di ridimensionamento del volume o di sovradattamento, ArtQuant Pound Segue un approccio disciplinato e realistico, adattandosi al comportamento reale del mercato attraverso una gestione intelligente dell'esposizione e parametri completamente configurabili.

Caratteristiche principali

Ottimizzato esclusivamente per GBPUSD

Strategia basata sulla griglia senza martingala (nessun ridimensionamento dei lotti tra gli input)

Logica multistrato che utilizza l'azione dei prezzi, il comportamento del flusso di mercato e i filtri interni

Controllo del prelievo configurabile per proteggere il capitale in ogni momento

Esecuzione basata sulle condizioni di mercato, non su tempi o cicli fissi

Indipendente dal timeframe (logica basata sugli eventi, non sui candelieri)

Parametri di input

Nell'EA sono disponibili i seguenti parametri, spiegati nello stesso ordine in cui appaiono nelle impostazioni:

Avvia EA in modalità pausa: consente di avviare in sicurezza l'EA in pausa e di regolare le impostazioni prima di iniziare a fare trading

Simbolo di trading: definisce il simbolo da negoziare. Il valore predefinito è "GBPUSD".

Metodo di calcolo batch: scegli tra batch fissi, batch automatici o batch basati sul saldo

Livelli di rischio batch automatici: definisce il rischio applicato quando si utilizza il dimensionamento automatico dei batch, da basso a molto alto

Batch fisso: dimensione esatta del batch utilizzata in modalità fissa

Risolto per saldo: saldo del conto richiesto dal lotto fisso

Percentuale di saldo: calcola la dimensione del lotto come percentuale del saldo corrente

Saldo minimo per volume: saldo minimo richiesto per aprire una transazione con il volume selezionato

Modalità di controllo della riduzione: abilita la logica di protezione della riduzione interna con spegnimento automatico opzionale

Valore di riduzione: riduzione massima consentita (percentuale o valore assoluto)

Notifiche push MQID: consente notifiche mobili tramite MQID

Numero magico: identificatore univoco per separare le negoziazioni di questo EA dalle altre

Spread massimo: spread massimo consentito per l'esecuzione delle operazioni

Mostra pannello: abilita o disabilita il pannello di stato sullo schermo

Carattere e dimensione del pannello: personalizza il tipo e la dimensione del carattere visualizzato

Commento dashboard: testo dell'etichetta visualizzato sul grafico e commenti di trading

Stile e larghezza della linea: definisce l'aspetto della griglia, della linea TP e BE

Colori delle linee: imposta i colori per i livelli Take Profit, Break Even e Grid

Requisiti e raccomandazioni

Simbolo di trading: GBPUSD

Tipo di account: Copertura

Deposito minimo: $ 1000 (con leva finanziaria 1:500)

Broker: IC Markets o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile

Intervallo di tempo: qualsiasi (il sistema non dipende dalle candele)

VPS: altamente consigliato per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Supporto e comunicazione

Il supporto è fornito esclusivamente tramite la sezione "Commenti" da questa pagina MQL5 o tramite messaggio privato all'interno della piattaforma MQL5.

da questa pagina MQL5 o tramite messaggio privato all'interno della piattaforma MQL5. Non utilizziamo piattaforme esterne come Telegram o Discord, garantendo così un ambiente di supporto mirato, professionale e senza spam.

Importante

Le richieste di sconti o accordi privati saranno ignorate.

I prezzi sono fissi e trasparenti. Eventuali future variazioni di prezzo saranno annunciate pubblicamente, mai privatamente.

Una nota sulla realtà del trading algoritmico

Diffidate di qualsiasi EA che presenti curve di equity perfette, drawdown pari a zero o risultati identici in tutte le condizioni.

Questo comportamento indica sovradattamento : backtest adattati in modo troppo preciso ai dati passati e con scarsa adattabilità ai mercati reali.

: backtest adattati in modo troppo preciso ai dati passati e con scarsa adattabilità ai mercati reali. Questi sistemi sono, in sostanza, bombe a orologeria .

ArtQuant Pound Non è progettato per impressionare con una grafica irrealistica. È progettato per sopravvivere, adattarsi e crescere con una logica solida e un'esecuzione responsabile.

La coerenza si ottiene attraverso una logica realistica e ben strutturata, non attraverso backtesting cosmetici.

Copyright e distribuzione autorizzata