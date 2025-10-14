Trendline Pro With Neural

Avviso Importante

Si prega di disabilitare il parametro di input PassMql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici.

Questo parametro è stato utilizzato esclusivamente per superare il processo di validazione del MQL5 Market, poiché l'EA si basa su dati grafici visivi (trendline grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading live o demo e dovrebbe essere impostato su false (falso) per prestazioni ottimali.

TrendlineTrader + EA di Protezione per Prop Firm (Prop Firm Protection EA)

Sviluppatore: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse Strategia Principale: Trading di trendline automatizzato utilizzando il Metodo dei Minimi Quadrati Medi (Mean Least Squares Fit, LS-Fit) Pubblico Target: Candidati a Prop Firm e Trader Algoritmici di Tendenza

Panoramica

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA è un sistema di trading quantitativo progettato per rilevare e scambiare autonomamente rimbalzi e rotture di trendline verificati con eccezionale precisione.

A differenza degli EA convenzionali che si basano esclusivamente su indicatori standard, questo sistema utilizza il metodo Metodo dei Minimi Quadrati Medi (LS-Fit) per costruire trendline matematicamente ottimali, garantendo la massima accuratezza ed eliminando il rumore. Ogni trendline — che sia supporto o resistenza — è convalidata statisticamente per la sua affidabilità, producendo setup di trading più puliti e con maggiore probabilità.

Inoltre, l'EA integra meccanismi completi di Protezione per Prop Firm, specificamente progettati per aiutare i trader a conformarsi alle regole delle società proprietarie mantenendo un'esposizione al rischio controllata e prestazioni costanti.

Protezione per Prop Firm e Gestione del Rischio

Progettato per trader professionisti e di prop firm, questo EA include strumenti avanzati per monitorare e mantenere la conformità con le tipiche restrizioni dei programmi di finanziamento:

  • Tracciamento delle Regole Prop Firm: Monitora continuamente le metriche chiave di performance rispetto ai limiti della società, tra cui:

    • Drawdown Massimo Giornaliero (MaxDDay)

    • Drawdown Massimo Settimanale (MaxDDweek)

    • Drawdown Massimo Totale (MaxDDTotal)

    • Obiettivo di Profitto (profitTarget)

  • Ancoraggio del Saldo Iniziale: Registra il saldo iniziale del conto (InitialBalance) per calcolare i drawdown con precisione a partire dal punto massimo di equità (high-water mark).

  • Tracciamento dei Massimi di Equità (Equity High Tracking): Aggiorna e traccia dinamicamente i massimi di equità su più intervalli temporali (EqHigh_1D, EqHigh_7D, ecc.) per valutare i drawdown e le prestazioni di profitto in tempo reale.

Controlli Aggiuntivi e Personalizzazione

  • Programma di Trading (Trading Schedule):

    • Abilita il filtro basato sul tempo, consentendo il trading solo nei giorni feriali selezionati (AllowedMonday fino a AllowedFriday).

  • Filtro Notizie (News Filter):

    • Un modulo di filtraggio notizie personalizzabile che sospende automaticamente il trading durante eventi ad alto impatto. Gli utenti possono specificare termini chiave, buffer di tempo e intervalli di ripresa (NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin).

  • Controlli Visivi (Visual Controls):

    • Offre il controllo completo sugli elementi del grafico, inclusi il layout del pannello, la visualizzazione delle trendline, i marcatori dei punti di contatto e gli schemi di colore. Sono disponibili opzioni per eliminare automaticamente gli oggetti scaduti e regolare la visibilità grafica.

Informazioni su The Quant Pulse

The Quant Pulse è un marchio di tecnologia di trading fondato da Shema Cedric Landry, focalizzato sulla costruzione di sistemi algoritmici orientati alla precisione, basati sulla ricerca quantitativa e sull'applicazione pratica del trading.

Il nostro obiettivo è fornire ai trader strumenti che combinino accuratezza scientifica, disciplina strategica e chiarezza visiva.


