TrendTraderPro

Avviso Importante

Si prega di disabilitare il parametro di input PassMql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici.

Questo parametro è stato utilizzato unicamente per superare il processo di convalida di MQL5 Market poiché l'EA si basa su dati visivi del grafico (linee di tendenza grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading reale o demo e dovrebbe essere impostato su false per prestazioni ottimali.

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA

Sviluppatore: Shema Cedric Landry / The Quant Pulse

Strategia Principale: Trading di Linee di Tendenza Automatizzato utilizzando l'Adattamento dei Minimi Quadrati Medi (Mean Least Squares Fit, LS-Fit)

Pubblico Target: Partecipanti alle Sfide di Prop Firm e Trader Algoritmici di Tendenza

Panoramica

TrendlineTrader + Prop Firm Protection EA è un sistema di trading quantitativo progettato per rilevare e negoziare autonomamente i rimbalzi e le rotture di linee di tendenza verificate con una precisione eccezionale.

A differenza degli EA convenzionali che si basano esclusivamente su indicatori standard, questo sistema utilizza il metodo dell'Adattamento dei Minimi Quadrati Medi (LS-Fit) per costruire linee di tendenza matematicamente ottimali, garantendo la massima accuratezza ed eliminando il rumore. Ogni linea di tendenza — sia essa supporto o resistenza — è statisticamente convalidata per l'affidabilità, producendo setup di trading più puliti e con maggiore probabilità.

Inoltre, l'EA integra meccanismi completi di Protezione per Prop Firm, specificamente progettati per aiutare i trader a rispettare le regole delle società proprietarie mantenendo un'esposizione al rischio controllata e una performance coerente.

Caratteristiche Principali e Vantaggio Quantitativo (Core Features & Quantitative Edge)

Caratteristica Descrizione Riferimento al Codice Linee di Tendenza LS-Fit Utilizza l'algoritmo di Adattamento dei Minimi Quadrati (LeastSquaresFit function) per disegnare linee di tendenza che si adattano meglio a più punti di swing, massimizzando accuratezza e affidabilità. Trendline Trader using Mean Least Squares Fit Validazione Multi-Tocco Conferma la forza della linea di tendenza richiedendo un numero minimo di punti di tocco (MinTouches, predefinito = 3) per eliminare linee deboli o irrilevanti. MinTouches, touch_count Filtri di Validazione Avanzati Garantisce l'integrità strutturale attraverso vincoli angolari (MinAngle, MaxAngle) e una penetrazione di prezzo limitata (PenetrationTolerance) per negoziare solo setup forti e validi. MinAngle, MaxAngle, PenetrationTolerance Dimensionamento Dinamico del Lotto Supporta il dimensionamento flessibile della posizione, consentendo ai trader di scegliere tra dimensioni di lotto fisse o un rischio basato su percentuale per trade. enumLotType, RiskPercentage, inpLot Rapporto Rischio-Rendimento Fisso Mantiene una struttura di take-profit coerente collegandola alla distanza dello stop-loss utilizzando un rapporto R:R fisso (inpRRRatio), promuovendo un'aspettativa positiva. inpRRRatio

Protezione per Prop Firm e Gestione del Rischio (Prop Firm Protection & Risk Management)

Progettato per trader professionisti e prop-firm, questo EA include strumenti avanzati per monitorare e mantenere la conformità con le tipiche restrizioni dei programmi di finanziamento:

Tracciamento delle Regole di Prop Firm: Monitora continuamente le metriche di performance chiave rispetto ai limiti della firma, tra cui: Massimo Drawdown Giornaliero ( MaxDDay ) Massimo Drawdown Settimanale ( MaxDDweek ) Massimo Drawdown Totale ( MaxDDTotal ) Obiettivo di Profitto ( profitTarget )

Ancoraggio del Saldo Iniziale: Registra il saldo iniziale del conto ( InitialBalance ) per calcolare i drawdown con precisione dal massimo patrimonio netto (equity high-water mark).

Tracciamento del Massimo Patrimonio Netto (Equity High): Aggiorna e traccia dinamicamente i massimi del patrimonio netto su più intervalli temporali (EqHigh_1D, EqHigh_7D, ecc.) per valutare i drawdown e la performance dei profitti in tempo reale.

Controlli Aggiuntivi e Personalizzazione (Additional Controls & Customization)

Programma di Trading: Abilita il filtraggio basato sul tempo, consentendo il trading solo nei giorni feriali selezionati ( AllowedMonday fino a AllowedFriday ).

Filtro Notizie: Un modulo di filtraggio notizie personalizzabile che sospende automaticamente il trading durante eventi ad alto impatto. Gli utenti possono specificare termini chiave, buffer temporali e intervalli di ripresa ( NewsFilterOn, KeyNews, StopBeforeMin, StartTradingMin ).

Controlli Visivi: Offre il controllo completo sugli elementi nel grafico, inclusi layout del dashboard, visualizzazione della linea di tendenza, marcatori dei punti di tocco e schemi di colori. Sono disponibili opzioni per eliminare automaticamente gli oggetti scaduti e regolare la visibilità grafica.



Informazioni su The Quant Pulse

The Quant Pulse è un marchio di tecnologia di trading fondato da Shema Cedric Landry, focalizzato sulla costruzione di sistemi algoritmici guidati dalla precisione, basati sulla ricerca quantitativa e sull'applicazione pratica del trading.

Il nostro obiettivo è fornire ai trader strumenti che combinino accuratezza scientifica, disciplina strategica e chiarezza visiva.