Trendline With Neural

Avviso Importante Si prega di disabilitare il parametro di input passmql5 prima di eseguire questo Expert Advisor (EA) sui propri grafici. Questo parametro è stato utilizzato solo per superare il controllo di convalida del Mercato MQL5 poiché l'EA opera utilizzando dati visivi del grafico (linee di tendenza grafiche e analisi sul grafico). Non è richiesto per il trading live o demo.

TrendLine Lite — Precisione LS-Fit e Semplicità TrendLine Lite è un'edizione gratuita e potente del nostro sistema di trading automatizzato di livello professionale, costruito sull'analisi delle linee di tendenza Least Squares Fit (LS-Fit) (Aggiustamento dei Minimi Quadrati). Progettato per i trader che apprezzano la precisione e la chiarezza visiva, questo EA identifica e negozia automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza basati su linee di tendenza derivate matematicamente. Che tu sia un trader discrezionale alla ricerca di elementi visivi precisi o un trader di conto finanziato che necessita di protezione integrata, TrendLine Lite fornisce una base affidabile per un trading intelligente e disciplinato.

Caratteristiche Principali

Rilevamento Tendenza LS-Fit Rileva e disegna automaticamente linee di tendenza precise (Supporto e Resistenza) adattando una linea attraverso più punti di swing utilizzando il metodo Least Squares Fit — garantendo una precisione e una reattività al mercato senza pari.

Protezione per Prop Firm (Prop Firm Protection) Nota: La personalizzazione completa e i controlli avanzati sono disponibili nella versione a pagamento.

Esecuzione di Trading Automatizzata Esegue operazioni di acquisto/vendita su rimbalzi o rotture validi della linea di tendenza, con posizionamento automatico di stop-loss e take-profit basato su un rapporto Rischio:Rendimento (R:R) fisso.

Chiarezza Visiva Disegna tutte le linee di tendenza rilevate, i punti di contatto e i segnali di trading direttamente sul tuo grafico per una trasparenza totale e una facile interpretazione.

Limitazioni della Versione Lite TrendLine Lite è una versione dimostrativa gratuita del nostro motore LS-Fit, fornita per dimostrarne la precisione e la stabilità. Alcune impostazioni e opzioni avanzate sono intenzionalmente bloccate:

  • Rapporto R:R Fisso: Tutte le operazioni utilizzano un rapporto rischio-rendimento fisso di 1.2.

  • Protezione Limitata per Prop Firm: I controlli avanzati sull'equity, i limiti giornalieri dinamici e altre funzionalità professionali sono disponibili solo nella versione completa.

  • Nessuna Sensibilità LS-Fit Personalizzata: La sensibilità e le soglie di rilevamento della tendenza sono preimpostate a scopo dimostrativo.

Migliora il Tuo Trading con The Quant Pulse Se prendi sul serio le sfide delle prop firm o il trading algoritmico professionale, esplora la nostra suite completa di EA premium. I nostri prodotti a pagamento includono:

  • Regolazione dinamica della sensibilità LS-Fit

  • Gestione avanzata del rischio e del denaro (protezione dell'equity, limiti di perdita giornaliera)

  • Strumenti di conformità migliorati per le prop firm

  • Supporto e aggiornamenti a vita

Ogni prodotto è progettato tenendo conto della precisione quantitativa e delle prestazioni nel mondo reale — costruito da trader, per trader.

Il Nostro Profilo per ulteriori EA Avanzati: https://www.mql5.com/en/users/quantpulse

© 2025 The Quant Pulse — Sviluppato da Shema Cedric Landry The Quant Pulse è un marchio dedicato alla fornitura di soluzioni di trading algoritmico di precisione per il moderno trader quantitativo.


