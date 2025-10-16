Dca FIFO for US Trader

DCA FIFO – Per Trader Statunitensi

Expert Advisor (EA) professionale per MetaTrader 5, sviluppato in conformità con le norme NFA FIFO e compatibile con i conti Netting.
Implementa la strategia Dollar-Cost Averaging (DCA) con chiusura delle posizioni secondo il principio First-In-First-Out (FIFO).
Compatibile con broker regolamentati negli Stati Uniti come OANDA, FOREX.COM e FXCM.

Panoramica

DCA FIFO for US Trader è stato progettato per soddisfare i requisiti della normativa FIFO della NFA/CFTC.
L’EA gestisce automaticamente le posizioni utilizzando la strategia di mediazione del prezzo di entrata (DCA), regola dinamicamente i volumi, applica un trailing stop virtuale e controlla il rischio in base al saldo o alla percentuale del conto.

Ideale per trader che operano su conti Netting, garantendo piena conformità FIFO senza utilizzare hedging.

Caratteristiche principali

  • Conforme FIFO – chiusura delle posizioni nell’ordine di apertura.

  • Compatibile con Netting – nessun hedging, pienamente conforme NFA/CFTC.

  • Strategia DCA (media del costo) – apre nuovi ordini a distanza configurabile.

  • Controllo del volume flessibile – modalità fissa o moltiplicativa.

  • Trailing Stop virtuale – regolazione dinamica sopra il prezzo di Break-Even.

  • Gestione del rischio – chiusura automatica in base a perdita o guadagno definiti.

  • Filtro orario di trading – disattiva l’operatività 15 minuti prima dell’apertura e della chiusura.

  • Codice 100% MQL5 – nessuna DLL, nessuna dipendenza esterna, approvato da MetaQuotes.

Come funziona

FIFO (First-In-First-Out) significa che la prima posizione aperta deve essere la prima a essere chiusa.
Questo EA mantiene automaticamente la sequenza FIFO, anche utilizzando la strategia DCA.

Esempio operativo :

  1. L’EA apre un ordine di Buy o Sell secondo la configurazione.

  2. Se il prezzo si muove contro la posizione oltre la distanza impostata (InpRangeDCA), viene aperto un nuovo ordine.

  3. Quando il prezzo si avvicina al punto Break-Even, si attiva il Trailing Stop.

  4. Se la perdita o il profitto totale raggiunge la soglia definita, tutte le posizioni vengono chiuse in FIFO.

Parametri di ingresso

MASTER TRADE CONTROL

  • Magic number – identificatore univoco dell’EA.

  • Tipo di conto – solo Netting.

  • Direzione operativa – disattivato / solo Buy / solo Sell.

  • Apertura automatica iniziale – apre la prima posizione automaticamente se non esiste alcuna posizione aperta.

VOLUME SETUP

  • Metodo volume – fisso o moltiplicatore.

  • Volume iniziale – lotto della prima operazione.

  • Fattore volume – moltiplicatore per ordini successivi DCA.

DCA CONTROL

  • Numero massimo di ordini (per direzione) – limite di ordini Buy/Sell.

  • Volume totale massimo (per direzione) – esposizione complessiva massima.

  • Distanza DCA (in punti) – distanza minima tra ingressi.

TRAILING STOP CONTROL

  • Abilita trailing stop – sistema di trailing virtuale.

  • Attivazione BE + punti – inizio trailing sopra il punto Break-Even.

  • Distanza trailing – distanza tra Bid/Ask e prezzo stop.

  • Linee visive – mostra BE e Trailing sul grafico.

RISK MANAGEMENT – EXIT ALL

  • Chiudi tutti i Buy/Sell se perdita ≥ importo – chiusura completa in USD.

  • Chiudi tutti i Buy/Sell se perdita ≥ % saldo – chiusura basata sulla percentuale.

  • (Impostare 0.0 per disattivare.)

TP MANAGEMENT – EXIT ALL

  • Chiudi tutti se profitto ≥ importo – take-profit globale in USD.

  • Chiudi tutti se profitto ≥ % saldo – chiusura in base alla percentuale del conto.

Configurazione consigliata

Esempio per broker conformi FIFO:

  • OANDA (conto USD Netting) — timeframe H1, simbolo XAUUSD o EURUSD.

    • Volume iniziale : 0.01

    • Distanza DCA : 500 punti

    • Max trade : 10

    • Trailing : 100 punti dopo BE

  • FXCM / FOREX.COM — stessi parametri, pienamente conformi NFA.

Avvertenze operative

  • Utilizzare solo su conti Netting.

  • Non eseguire più EA sullo stesso simbolo.

  • Eseguire backtest con tick reali per verificare la sequenza FIFO.

  • Regolare la distanza del trailing in base alla volatilità.

  • Monitorare margine ed esposizione totale.

  • Sospendere il trading prima di notizie economiche rilevanti.

Specifiche tecniche

  • Strumenti : Forex, Metalli (XAUUSD), Indici, Criptovalute (CFD).

  • Timeframe : qualsiasi (consigliato H1 o superiore).

  • Modalità test : tick reali, conto Netting.

  • Ottimizzazione : tutti i parametri regolabili.

  • Sicurezza : nessuna DLL, nessun file esterno, compatibilità ASCII totale.

Conformità

Questo EA è conforme a:

  • Regole NFA FIFO (First-In-First-Out).

  • Linee guida CFTC Netting (divieto di hedging).

  • Policy MetaQuotes Market (assenza di moduli esterni).

Informazioni aggiuntive

Tutti i testi e le etichette sono compatibili ASCII.
L’EA non utilizza DLL né accede a file esterni.
Verificato e approvato da MetaQuotes.
Ottimizzato per conti Netting, con gestione FIFO completa.


