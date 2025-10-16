Dca FIFO for US Trader
Expert Advisor (EA) professionale per MetaTrader 5, sviluppato in conformità con le norme NFA FIFO e compatibile con i conti Netting.
Implementa la strategia Dollar-Cost Averaging (DCA) con chiusura delle posizioni secondo il principio First-In-First-Out (FIFO).
Compatibile con broker regolamentati negli Stati Uniti come OANDA, FOREX.COM e FXCM.
Panoramica
DCA FIFO for US Trader è stato progettato per soddisfare i requisiti della normativa FIFO della NFA/CFTC.
L’EA gestisce automaticamente le posizioni utilizzando la strategia di mediazione del prezzo di entrata (DCA), regola dinamicamente i volumi, applica un trailing stop virtuale e controlla il rischio in base al saldo o alla percentuale del conto.
Ideale per trader che operano su conti Netting, garantendo piena conformità FIFO senza utilizzare hedging.
Caratteristiche principali
-
✅ Conforme FIFO – chiusura delle posizioni nell’ordine di apertura.
-
✅ Compatibile con Netting – nessun hedging, pienamente conforme NFA/CFTC.
-
✅ Strategia DCA (media del costo) – apre nuovi ordini a distanza configurabile.
-
✅ Controllo del volume flessibile – modalità fissa o moltiplicativa.
-
✅ Trailing Stop virtuale – regolazione dinamica sopra il prezzo di Break-Even.
-
✅ Gestione del rischio – chiusura automatica in base a perdita o guadagno definiti.
-
✅ Filtro orario di trading – disattiva l’operatività 15 minuti prima dell’apertura e della chiusura.
-
✅ Codice 100% MQL5 – nessuna DLL, nessuna dipendenza esterna, approvato da MetaQuotes.
Come funziona
FIFO (First-In-First-Out) significa che la prima posizione aperta deve essere la prima a essere chiusa.
Questo EA mantiene automaticamente la sequenza FIFO, anche utilizzando la strategia DCA.
Esempio operativo :
-
L’EA apre un ordine di Buy o Sell secondo la configurazione.
-
Se il prezzo si muove contro la posizione oltre la distanza impostata (InpRangeDCA), viene aperto un nuovo ordine.
-
Quando il prezzo si avvicina al punto Break-Even, si attiva il Trailing Stop.
-
Se la perdita o il profitto totale raggiunge la soglia definita, tutte le posizioni vengono chiuse in FIFO.
Parametri di ingresso
MASTER TRADE CONTROL
-
Magic number – identificatore univoco dell’EA.
-
Tipo di conto – solo Netting.
-
Direzione operativa – disattivato / solo Buy / solo Sell.
-
Apertura automatica iniziale – apre la prima posizione automaticamente se non esiste alcuna posizione aperta.
VOLUME SETUP
-
Metodo volume – fisso o moltiplicatore.
-
Volume iniziale – lotto della prima operazione.
-
Fattore volume – moltiplicatore per ordini successivi DCA.
DCA CONTROL
-
Numero massimo di ordini (per direzione) – limite di ordini Buy/Sell.
-
Volume totale massimo (per direzione) – esposizione complessiva massima.
-
Distanza DCA (in punti) – distanza minima tra ingressi.
TRAILING STOP CONTROL
-
Abilita trailing stop – sistema di trailing virtuale.
-
Attivazione BE + punti – inizio trailing sopra il punto Break-Even.
-
Distanza trailing – distanza tra Bid/Ask e prezzo stop.
-
Linee visive – mostra BE e Trailing sul grafico.
RISK MANAGEMENT – EXIT ALL
-
Chiudi tutti i Buy/Sell se perdita ≥ importo – chiusura completa in USD.
-
Chiudi tutti i Buy/Sell se perdita ≥ % saldo – chiusura basata sulla percentuale.
-
(Impostare 0.0 per disattivare.)
TP MANAGEMENT – EXIT ALL
-
Chiudi tutti se profitto ≥ importo – take-profit globale in USD.
-
Chiudi tutti se profitto ≥ % saldo – chiusura in base alla percentuale del conto.
Configurazione consigliata
Esempio per broker conformi FIFO:
-
OANDA (conto USD Netting) — timeframe H1, simbolo XAUUSD o EURUSD.
-
Volume iniziale : 0.01
-
Distanza DCA : 500 punti
-
Max trade : 10
-
Trailing : 100 punti dopo BE
-
-
FXCM / FOREX.COM — stessi parametri, pienamente conformi NFA.
Avvertenze operative
-
Utilizzare solo su conti Netting.
-
Non eseguire più EA sullo stesso simbolo.
-
Eseguire backtest con tick reali per verificare la sequenza FIFO.
-
Regolare la distanza del trailing in base alla volatilità.
-
Monitorare margine ed esposizione totale.
-
Sospendere il trading prima di notizie economiche rilevanti.
Specifiche tecniche
-
Strumenti : Forex, Metalli (XAUUSD), Indici, Criptovalute (CFD).
-
Timeframe : qualsiasi (consigliato H1 o superiore).
-
Modalità test : tick reali, conto Netting.
-
Ottimizzazione : tutti i parametri regolabili.
-
Sicurezza : nessuna DLL, nessun file esterno, compatibilità ASCII totale.
Conformità
Questo EA è conforme a:
-
Regole NFA FIFO (First-In-First-Out).
-
Linee guida CFTC Netting (divieto di hedging).
-
Policy MetaQuotes Market (assenza di moduli esterni).
Informazioni aggiuntive
Tutti i testi e le etichette sono compatibili ASCII.
L’EA non utilizza DLL né accede a file esterni.
Verificato e approvato da MetaQuotes.
Ottimizzato per conti Netting, con gestione FIFO completa.