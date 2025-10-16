Dca FIFO for US Trader

Trend DCA Pham Khanh Duy 5 (3) Experts

Il Dollar Cost Averaging è un algoritmo di trading molto semplice e vecchio, tuttavia molto utile dal passato fino ad ora. (Nota. Tutti gli utenti che noleggiano e acquistano DCA Pro Trend AI devono inviarmi un messaggio per ottenere la Guida per l'utente e ricevere la configurazione consigliata prima dello scambio) Sono un trader, ho iniziato a fare trading nel 2009 e oggi il commercio è la mia vita. Ho codificato questo EA sulla base di tutta la mia conoscenza, tutta la mia esperienza nel co