CCI with 2 Moving Averages mf
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CCI e 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- Commodity_Channel_Index (CCI) è eccellente per il momentum trading nella direzione del trend.
- L'indicatore "CCI e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'indicatore CCI.
- Trend rialzista: la media mobile veloce è superiore a quella lenta; Trend ribassista: la media mobile veloce è inferiore a quella lenta.
- Il CCI è uno degli oscillatori più popolari per il trading: misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Livelli importanti dell'indicatore: +/-200
- Opzione n. 1: aprire un'operazione nella direzione del trend dall'area centrale compresa tra 50 e -50, uscire quando l'indicatore raggiunge l'area di 200/-200.
- Opzione n. 2: accettare posizioni di vendita da sopra la zona +200 e posizioni di acquisto da sotto -200 nella direzione del trend.
- L'indicatore offre l'opportunità di vedere il cambiamento di trend molto presto.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.