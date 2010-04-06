MFI Flat Detector mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MFI FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessuna rielaborazione.
Ti propongo di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree di prezzo piatte sul grafico. Dispone del parametro "Sensibilità piatta", responsabile del rilevamento di zone piatte.
- "MFI FLAT Detector" è molto utile per il rilevamento delle divergenze ed è ottimo anche da combinare con la Price Action.
- Puoi usarlo nei sistemi di trend following per individuare zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi usarlo per lo scalping di inversione, per fare trading sulle inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "MFI FLAT Detector" al posto dell'oscillatore MFI standard.
- Il Money Flow Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare zone di ipervenduto e ipercomprato. - È ottimo aprire posizioni di vendita da ipercomprato quando l'MFI è superiore a 80 e posizioni di acquisto da ipervenduto quando è inferiore a 20.
