MACD with Trend ZigZag Pro mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MACD con Trend ZigZag Pro" per MT4.
- L'indicatore MACD è uno degli strumenti più popolari per il trend trading.
- "MACD con Trend ZigZag Pro" è eccellente da utilizzare con le entrate Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Utilizza questo indicatore per selezionare i segnali di ingresso più accurati:
- Se il MACD è superiore a 0 (colore verde) e la linea ZigZag è ascendente, cerca solo pattern di Buy Price Action.
- Se il MACD è inferiore a 0 (colore rosa) e la linea ZigZag è discendente, cerca solo pattern di Sell Price Action.
- Con avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- L'indicatore dispone di un display informativo Spread Swap, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - angolo in alto a sinistra, 1 - angolo in alto a destra, 2 - angolo in basso a sinistra, 3 - angolo in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.