Supertrend Heiken Ashi Pro (v1.8)

Heiken-Ashi Smoothed Precision — Ridefinisce il rilevamento della tendenza in modo chiaro e raffinato.

Introduzione

Supertrend Heiken Ashi Pro è progettato per smussare il rumore dei prezzi e mettere in evidenza la direzione della tendenza usando Heiken-Ashi combinato con filtri EMA flessibili. Non è solo una variante del Supertrend: l’obiettivo è fornire segnali di trend più fluidi, stabili e leggibili tramite tecniche di smoothing EMA o HMA.

Funzionalità principali

Candele Heiken-Ashi smussate e segnali Buy/Sell chiari tramite Supertrend e filtri EMA (Fast, Slow, Trend).

Opzione “Conferma solo alla chiusura della barra” (ConfirmOnClosedBar) per aumentare l’affidabilità; la posizione della freccia può essere impostata per punto prezzo o ATR per una visualizzazione equilibrata.

Allarmi multipli: Popup, Email e Push.

Come funziona

Heiken-Ashi ha il ruolo centrale di smoothing, rivelando la reale direzione del mercato. In combinazione con Supertrend e i filtri EMA, Supertrend Heiken Ashi Pro crea un sistema completo di riconoscimento del trend che filtra il rumore e preserva l’azione di prezzo principale. L’utente può scegliere alta sensibilità (EMA veloce, segnali anticipati) o alta precisione (forte smoothing, conferme più tardive).

Configurazione rapida

Applica l’indicatore al grafico, abilita Heiken-Ashi Filter, scegli il metodo di smoothing (EMA o HMA) e il timeframe desiderato. Per segnali confermati e stabili, attiva ConfirmOnClosedBar. Per filtrare in base al trend di timeframe superiore, abilita EMA Trend Filter o Fast/Slow EMA Filter.

Suggerimenti d’uso

Funziona meglio su timeframe più alti (H1, H4, D1), dove i trend sono più forti e chiari. Heiken-Ashi elimina la maggior parte del rumore a breve termine, offrendo segnali stabili, leggibili e affidabili — ideale per trend follower e trader a medio/lungo termine.

Vantaggi

A differenza degli indicatori tradizionali che seguono il prezzo grezzo, Supertrend Heiken Ashi Pro offre una vista del mercato levigata, chiara e raffinata. La combinazione Heiken-Ashi, Supertrend e EMA crea un potente filtro di trend che aiuta a cogliere il flusso principale del prezzo senza essere disturbati da oscillazioni a breve termine.

Contatti

Contatta l’autore via MQL5 per supporto tecnico o feedback.