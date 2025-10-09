La strategia Danser Inversion Breaker Block è un approccio di trading basato sull'andamento dei prezzi che si fonda sul quadro concettuale Smart Money Concepts (SMC). Si concentra sull'identificazione delle zone in cui i blocchi di ordini precedentemente validi hanno fallito e si sono trasformati in nuove aree di supporto o resistenza. Questa strategia si basa sull'osservazione dei cambiamenti strutturali nel momentum di mercato, come i cambiamenti nella direzione del trend, e sul trading basato sul comportamento istituzionale.