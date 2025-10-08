ORB Guardian

Il Vantaggio Principale: Cattura di Volatilità Comprovata

L'Expert Advisor ORB Guardian FREE è progettato per sfruttare sistematicamente l'azione dei prezzi ad alta probabilità che si verifica durante i principali intervalli di apertura del mercato. Questa versione gratuita dimostra la potenza della strategia principale, consentendoti di osservare la logica di livello istituzionale dell'EA in azione e di confermare il suo potenziale di profitto prima di investire.

Cosa Ottieni (Il Desiderio):

  • Focus di Mercato: Strategia dedicata e comprovata per i Range Breakouts (Rotture di Intervallo).

  • Trading Mirato: Negozia nelle specifiche finestre di volatilità in cui il denaro istituzionale muove il mercato.

  • Esecuzione Affidabile: Ingresso e uscita completamente automatizzati basati sulla logica dell'intervallo centrale.

LIMITAZIONI DELLA VERSIONE GRATUITA (L'Upsell)

La versione gratuita è uno strumento di dimostrazione di alta qualità, ma è intenzionalmente limitata per impedire l'uso professionale su vasta scala. Per trasformare questa dimostrazione di successo in un sistema di trading completamente scalabile e flessibile, è necessario eseguire l'upgrade a ORB Guardian PRO (Versione a Pagamento).

Restrizione Imposta Perché È Importante Soluzione della Versione a Pagamento (L'Upgrade PRO)
Simbolo e Timeframe Bloccati Limitato solo a USDJPY / H1. Non puoi diversificare il rischio o applicare la strategia ad altre coppie (come EURUSD, GBPUSD o XAUUSD). Accesso Completo al Mercato: Utilizzalo su qualsiasi simbolo e qualsiasi timeframe (M5, M15, H4, ecc.) per la massima flessibilità.
Dimensione del Lotto Fissa Fissata al minimo di 0,01 lotti. Ciò ti impedisce di utilizzare l'EA con capitale serio o di scalare i profitti. Gestione del Denaro Automatizzata: Abilita la Dimensione del Lotto dinamica in base alla % di Rischio del saldo del tuo conto.
Massimo 1 Trade Aperto Limita il tuo potenziale di profitto e impedisce la diversificazione del portafoglio in diverse condizioni di mercato. Trade Aperti Illimitati: Scala la tua strategia e cattura più opportunità contemporaneamente.
Nessun Strumento di Rischio Avanzato I trade si basano solo su Stop Loss/Take Profit statici. Ti mancano funzionalità cruciali per proteggere il profitto in tempo reale. Suite di Gestione del Rischio Pro: Sblocca Trailing Stops (Stop Segui-Prezzo), automazione del Break-Even (Punto di Pareggio) e filtri di sessione personalizzabili avanzati.
Nessun Backtesting/Ottimizzazione Non puoi eseguire l'EA nello Strategy Tester per testare le tue impostazioni di rischio o ottimizzare le prestazioni. Accesso Completo allo Strategy Tester: Ottimizza i parametri e conferma le prestazioni per qualsiasi simbolo/timeframe.

Esegui l'Upgrade a ORB Guardian PRO (Versione Completa)

Sblocca tutta la potenza del trading automatizzato, rimuovi tutte le limitazioni frustranti e ottieni le funzionalità necessarie per la gestione del rischio e la scalabilità di livello professionale.

Versione Migliorata: https://www.mql5.com/en/market/product/152150


