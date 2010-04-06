Pivot Point Support Resistance mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "PIVOT POINT Supporto Resistenza" per MT4.
- L'indicatore "Pivot Point Supporto Resistenza" è un indicatore ausiliario molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- I livelli Pivot sono calcolati come media dei prezzi significativi in base all'andamento di un mercato nel periodo di trading precedente.
- I livelli Pivot rappresentano i livelli di massima resistenza o supporto, a seconda delle condizioni generali del mercato.
- L'indicatore "Pivot Point Supporto Resistenza" mostra i livelli di inversione più probabili, che possono essere raggiunti dal prezzo.
- R1, R2, R3 - Livelli di resistenza (rossi).
- S1, S2, S3 - Livelli di supporto (verdi).
- I periodi di trading precedenti giornalieri, settimanali e mensili sono disponibili nelle impostazioni per il calcolo.
- L'indicatore "Pivot Point Resistenza Supporto" è eccellente per pianificare i tuoi obiettivi di Take Profit o inversioni di prezzo tramite pattern di Price Action.
COME USARE l'indicatore:
1) Collega l'indicatore al grafico corrispondente. 2) Seleziona le impostazioni desiderate e premi il pulsante OK.
3) Clicca sui diversi intervalli di tempo in MT4 (H1, H4, D1) per un calcolo iniziale corretto dell'indicatore.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.