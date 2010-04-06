MA with Dynamic Borders mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Media Mobile con Bordi Dinamici" per MT4.
- L'indicatore ha una caratteristica unica associata alla Media Mobile - Bordi di Volatilità Dinamici.
- I Bordi di Volatilità Dinamici utilizzano i valori di Average True Range per il calcolo.
- Questo indicatore è ottimo per il targeting TakeProfit e la disposizione SL sulle linee di confine.
- L'indicatore è eccellente anche da combinare con i segnali di Price Action.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.