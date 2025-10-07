CRT macd
- Experts
- Jose Antonio Cantonero Velasco
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📈 Sistema de Trading Automatizado
🎯 Estrategia Principal
"Seguimiento de Tendencia con Filtro de Velas"
⚡ Señales de Trading
-
TENDENCIA ALCISTA → MACD > 0
-
TENDENCIA BAJISTA → MACD < 0
-
CONFIRMACÓN → Velas con mechas significativas
-
🎯 Objetivo
Operar en la dirección de la tendencia principal confirmada por el MACD, utilizando velas con mechas prominentes como señales de entrada de calidad.
✅ Ventajas
-
Elimina operaciones en mercados laterales
-
Filtra señales de baja calidad
-
Gestión de riesgo automatizada
-
Adaptable a diferentes timeframes
Sistema diseñado para operar con la tendencia, evitando el ruido del mercado y buscando movimientos direccionales claros.