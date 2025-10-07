CRT macd

📈 Sistema de Trading Automatizado

🎯 Estrategia Principal

"Seguimiento de Tendencia con Filtro de Velas"

⚡ Señales de Trading

  • TENDENCIA ALCISTA → MACD > 0

  • TENDENCIA BAJISTA → MACD < 0

  • CONFIRMACÓN → Velas con mechas significativas


🎯 Objetivo

Operar en la dirección de la tendencia principal confirmada por el MACD, utilizando velas con mechas prominentes como señales de entrada de calidad.

✅ Ventajas

  • Elimina operaciones en mercados laterales

  • Filtra señales de baja calidad

  • Gestión de riesgo automatizada

  • Adaptable a diferentes timeframes

Sistema diseñado para operar con la tendencia, evitando el ruido del mercado y buscando movimientos direccionales claros.


Altri dall’autore
CRT Pro
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
Resumen Ejecutivo CRT_PRO_EA ( Candle Range Theory ) es un avanzado sistema de trading algorítmico diseñado para operar en los mercados de divisas (Forex) utilizando MetaTrader 5. Combina múltiples estrategias basadas en análisis técnico, gestión de riesgo adaptativa y un sistema de recuperación inteligente para maximizar la eficiencia en diferentes condiciones de mercado. Características Principales 1. Múltiples Estrategias Integradas Cierre por encima/anterior de la vela anterior : Opera en ru
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
CRT Bollinger Bands
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
EA CRT Bollinger Bands - Sistema CRT (Candle Range Theory) con Bandas de Bollinger Fundamento Teórico Implementación de la   Candle Range Theory (CRT)   integrada con análisis de Bandas de Bollinger para la identificación sistemática de oportunidades de trading. Candle Range Theory (CRT) Teoría del Rango : Análisis de la estructura completa de la vela (cuerpo y mechas) Proporciones Armónicas : Relaciones específicas entre componentes de la vela Umbrales Operativos : Parámetros definidos para mec
CRT rsi
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
CRT RSI EA - Sistema de Trading de rechazo ycontinuacion de tendencia con RSI PRESENTACIÓN: CRT RSI EA es un experto automatizado especializado en operar   rechazos de precio que confirman tendencias , utilizando los   límites del RSI   como zonas de entrada estratégicas. ESTRATEGIA CENTRAL: El EA se enfoca en identificar:   Rechazos en niveles clave   que confirman la fuerza de la tendencia actual   Operaciones dentro de los límites del RSI   entre 30-70, evitando zonas neutras   Se
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione