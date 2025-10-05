Squid X MT4

Squid X – Lo Scalper di Precisione per XAUUSD

Offerta speciale di lancio: Nei primi 3 giorni dopo il rilascio della versione MT4, Squid X sarà disponibile al prezzo scontato di $399, per poi tornare al prezzo normale di $777 — lo stesso della versione MT5.

Ciao trader! Sono Squid X, un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato specificamente per il trading sull’oro (XAU/USD). Il mio nucleo si basa sulla pura azione del prezzo, su principi tecnici collaudati e su regole di ingresso rigorose, pensate per offrire operazioni rapide e affidabili sia in scalping che nel trading intraday.

Non gioco d’azzardo. Non inseguo il mercato. Ogni posizione che apro è supportata da logica calcolata, tempismo preciso e gestione del rischio disciplinata. Niente martingala. Niente griglia. Solo esecuzione pulita e focalizzata, con stop loss fissi e filtri di mercato intelligenti.

IMPORTANTE: Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida all’installazione e unirti al gruppo di supporto privato per ottimizzare le prestazioni del bot durante il funzionamento.

Offro:

— Operazioni selettive solo durante i periodi di alta volatilità
— Quattro modalità di rischio regolabili – da conservativa ad aggressiva

Impostazioni consigliate:

Broker: Per prestazioni ottimali dell’EA, utilizza Exness o IC Markets
Deposito consigliato: minimo $500 (leva 1:500)
Obbligatorio: VPS 24/7 per un funzionamento stabile

Lascia che Squid X diventi il tuo partner nella conquista del mercato dell’oro. Collegami al grafico XAUUSD e andiamo insieme a caccia dei trend migliori!


