



Extractors per XAUUSD è un Expert Advisor di livello professionale progettato per i trader che apprezzano la precisione, il rischio controllato e una logica di trading flessibile quando operano con l'oro (XAUUSD). Integra due strategie avanzate integrate e cinque modalità di approccio al mercato flessibili, offrendo ai trader il pieno controllo su come il sistema interpreta, inserisce e gestisce le operazioni in diverse strutture di mercato.

Basato su un'ampia ricerca e sviluppo, Extractors rappresenta l'evoluzione del nostro precedente progetto, Gold Throne, perfezionato con una spaziatura della griglia più ampia, una maggiore limitazione del rischio e una logica di gestione delle operazioni più intelligente per una minore aggressività e una maggiore sicurezza.





Strategia uno: Grid Trading (senza Martingala)

Questa strategia implementa un algoritmo di griglia non-martingala progettato per ridurre l'esposizione mantenendo i vantaggi strutturati del trading a griglia. A differenza delle griglie tradizionali, Extractors distribuisce le entrate a una distanza di 4000 punti l'una dall'altra, il che riduce drasticamente la densità delle posizioni e il rischio di drawdown cumulativo.

Grazie a questa spaziatura, il sistema opera con una singola posizione attiva circa l'80% del tempo, funzionando di fatto come un sistema di trading a entrata singola, pur mantenendo la flessibilità di una griglia durante movimenti di prezzo prolungati.





Cut_Loss (%) – Controllo del rischio basato sulla percentuale

L'input Cut_Loss (%) consente all'utente di controllare la quantità di capitale del proprio conto che l'EA può utilizzare durante le operazioni di rete. Una volta raggiunta la soglia percentuale, l'espansione della rete si interrompe, introducendo di fatto un sistema di stop-loss virtuale che limita l'esposizione alla rete in base ai livelli di protezione del capitale definiti dall'utente. Questa configurazione riduce al minimo la sovraesposizione e fornisce ai trader un controllo preciso sul rischio di rete.





Strategia due: gestione manuale del rapporto rischio-rendimento

La seconda strategia integrata si concentra sul controllo manuale del rischio e della ricompensa. In questo caso, l'utente può definire distanze fisse di Stop-Loss e Take-Profit, rendendola particolarmente adatta ai conti di società proprietarie, dove sono richiesti parametri di rischio precisi e bassi drawdown costanti.

Impostando manualmente questi valori, i trader possono creare una struttura chiara e basata su regole che bilancia ricompensa e protezione in base ai propri obiettivi di trading. Questo approccio consente la massima trasparenza e coerenza nel comportamento di trading, in linea con i rigorosi requisiti di valutazione e finanziamento del conto.





Cinque modalità di approccio al mercato

Extractors offre cinque modalità operative uniche, ciascuna con la propria struttura logica e interpretazione di mercato. Queste modalità regolano parametri quali:

Condizioni di immissione delle negoziazioni e filtri di conferma

Spaziatura degli ordini e logica di esecuzione

Frequenza delle negoziazioni

Aggiustamenti dinamici basati sulla volatilità

Ridimensionamento del rischio e risposta all'esposizione

Ciò consente ai trader di esplorare diversi metodi di ingresso nel mercato, che vanno da stili di trading conservativi a quelli adattivi o attivi. È possibile:

Esegui entrambe le strategie simultaneamente su un grafico, oppure

Applica ogni strategia separatamente su grafici diversi per un confronto e un'analisi delle prestazioni più chiari.





Integrazione del filtro notizie

Extractors include un filtro notizie integrato che gestisce automaticamente l'attività di trading in occasione di eventi economici di forte impatto. Se abilitato, l'EA può sospendere o ritardare le nuove operazioni prima e dopo i comunicati stampa, riducendo l'esposizione durante periodi di volatilità come gli annunci NFP, CPI o FOMC. Questa funzionalità aiuta a prevenire operazioni indesiderate durante picchi di mercato imprevedibili, soprattutto per strumenti sensibili come l'oro.





Compatibilità degli strumenti e tempi

Sebbene Extractors sia ottimizzato per XAUUSD (oro), può essere applicato anche ad altri strumenti che condividono profili di volatilità simili, tra cui:

Coppie di valute principali (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.)

Bitcoin (BTCUSD)

NASDAQ (US100)

Dow Jones (US30)

Altri CFD supportati dal tuo broker

Tempi consigliati: da M1 a M30





Avviso importante sulla compatibilità:

Questo EA non è compatibile con i server del broker Exness a causa di differenze interne nei modelli di esecuzione dei simboli e nella formattazione del feed di dati di backtest. Se riscontri transazioni incomplete o non eseguite durante il backtest, ti preghiamo di:

Crea un conto demo MetaQuotes direttamente dal terminale MetaTrader 5. Eseguire nuovamente il backtest utilizzando il feed di dati MetaQuotes.





Idoneità della società di proprietà

Extractors è stato progettato tenendo conto della conformità delle società di brokeraggio. L'EA offre un ridimensionamento graduale delle dimensioni dei lotti, una logica di rischio fisso per operazione e principi di money management coerenti, rendendolo adatto alle valutazioni delle società di brokeraggio e ai conti finanziati che applicano rigide limitazioni di rischio e drawdown.





Dimostrazioni visive ed esempi di test

Gli screenshot del prodotto forniti illustrano:

L'impatto di configurazioni di Stop-Loss strette rispetto a quelle ampie, che mostra come la flessibilità influenzi il posizionamento di mercato.

Esempi di spaziatura della griglia in condizioni di volatilità e il suo effetto sulla frequenza delle negoziazioni.

Esempi di configurazioni a doppia strategia che operano simultaneamente in modalità diverse.

Queste immagini sono destinate esclusivamente a scopo didattico e di riferimento per la configurazione. Non intendono rappresentare risultati specifici o risultati prestazionali.





Riepilogo delle caratteristiche principali

Due strategie avanzate integrate: Grid (senza Martingala) e Rischio-Rendimento Manuale

Cinque modalità operative per un adattamento flessibile al mercato

Ampia spaziatura della griglia di 4000 punti per un'esposizione ridotta

Cut_Loss (%) basato su percentuale per la limitazione della griglia controllata dal capitale

Filtro News integrato per la gestione delle negoziazioni basata sugli eventi

Funziona su timeframe da M1 a M30

Ottimizzato per XAUUSD, supporta altri strumenti

Configurazione compatibile con Prop Firm

Non compatibile con i server Exness

Operazione a doppia strategia su uno o più grafici

Impostazioni regolabili di Stop-Loss e Take-Profit

Meccanismi di protezione del capitale e filtri di negoziazione trasparenti





Panoramica finale

Extractors per XAUUSD è un framework di trading bilanciato e adattabile, costruito attorno a due principi: esposizione al rischio controllata e flessibilità strategica del mercato.

Che venga utilizzato come sistema a griglia a basso rischio o come struttura rischio-rendimento manuale basata sulla precisione, Extractors consente ai trader di gestire la volatilità dell'oro con struttura, coerenza e consapevolezza del rischio. Non utilizza la martingala, evita la capitalizzazione ad alto rischio e integra il controllo definito dall'utente a ogni livello operativo.

Per i trader che cercano un sistema personalizzabile, disciplinato e di livello professionale, progettato per garantire stabilità e adattabilità, Extractors per XAUUSD offre un approccio strutturato all'automazione del trading.