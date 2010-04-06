CCI with Alerts m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CCI con avvisi" per MT4, senza ridisegno.
- Il CCI è uno degli oscillatori più popolari per il trading.
- Avvisi integrati per PC e dispositivi mobili per: ingresso nelle zone di ipervenduto/ipercomprato e uscita dalle zone di ipervenduto/ipercomprato.
- Con livelli di attivazione regolabili per l'attivazione degli avvisi.
- Il Commodity Channel Index (CCI) misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Livelli importanti: +/-200, +/-100.
- È ottimo per inserire entrate di vendita all'uscita dalla zona di ipercomprato e entrate di acquisto all'uscita dalla zona di ipervenduto.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- Questo indicatore è eccellente da combinare con tecniche di Price Action sui mercati di tendenza.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.