Goldprovip

Gold Pro gia nhập câu lạc bộ EA giao dịch vàng, nhưng có một điểm khác biệt lớn: đây là một giao dịch chiến lược thực tế.

Ý tôi là gì khi nói đến "chiến lược giao dịch thực sự"? Như bạn đã nhận thấy, hầu hết các EA Vàng trên thị trường đều là hệ thống lưới/martingale đơn giản, bổ sung giao dịch khi thị trường đi ngược vị trí đầu.

Chúng tôi thường ngụy trang dưới dạng "mạng nơ-ron/AI/học máy", nhưng nếu bạn có một chút kinh nghiệm về ngoại trừ EA, bạn có thể dễ dàng nhận ra chúng là hệ thống đơn giản và hệ thống martingale, rất nguy hiểm cơ ro.

Mặc dù loại chiến lược đó có vẻ ổn định trong quá trình kiểm tra ngược (đường thẳng, thậm chí thường được vận hành trong các lần kiểm tra để có thêm doanh thu), nhưng cuối cùng, không có ngoại lệ, chúng luôn thất bại với lệnh gọi ký tự và xóa toàn bộ tài khoản giao dịch.

Tôi thấy điều này xảy ra liên tục. Tại sao? Bởi vì Vàng là một công cụ rất biến động, và một biến động lớn chống lại mô hình mạng/martingale sẽ xảy ra trong tương lai, không chấp nhận những backtest tuyệt vời.

Đừng tin vào EA "kiểm tra ngược hoàn hảo"... đường thẳng không tồn tại trong giao dịch thực tế, vì vậy nếu kiểm tra ngược có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì nó luôn là sự thật.





Đây chính là điểm khác biệt của Gold Pro. Nền tảng hỗ trợ này không sử dụng bất kỳ rủi ro giao dịch phương pháp nào, mà sử dụng một giao dịch chiến lược khá đơn giản dựa trên việc phá vỡ các ngưỡng và hàng ngày hỗ trợ bị hỏng. Chiến lược này rất hiệu quả đối với một cặp tiền biến động như Vàng.

Mỗi giao dịch đều có TP và SL ngay từ đầu và EA sẽ sử dụng SL theo sau để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận nếu giá bắt đầu chuyển đổi theo đúng hướng.

Gold Trade Pro đã tích hợp sẵn 7 chiến lược khác nhau, hoạt động liền mạch với nhau. Kết quả là một đường cong trưởng rất ổn định, với một số lỗi ở đây và ở kia (ít nhất là không bị lừa để lừa bạn).

Tôi cung cấp EA trung thực, với các chiến lược đã được chứng minh.





Thiết lập EA: Cặp tiền được xuất ra: XAUUSD/GOLD Khung thời gian : Hàng ngày Số dư tối thiểu : 200$

Việc thiết lập cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần mở biểu đồ vàng trên khung thời gian hàng ngày, kéo EA vào biểu đồ và thiết lập kích thước lô. Đối với các tài khoản có số dư thấp (200$-400$), tôi khuyên bạn chỉ nên chạy chiến lược 2, 4 và 7 vì chúng có mức giảm thấp nhất. Cài đặt rủi ro: Tôi khuyên bạn nên sử dụng "Rủi ro mỗi giao dịch" và bắt đầu xác thực rủi ro 1% mỗi giao dịch. Nếu cảm thấy thoải mái, bạn có thể tăng rủi ro.





Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện một số backtest trước đó và mới bắt đầu với tài khoản demo. Bằng cách đó, bạn sẽ được cảm nhận về những gì sẽ xảy ra khi giao dịch trực tiếp tiếp theo.





Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến EA hoặc thiết lập của nó, vui lòng liên hệ với tôi qua tin nhắn riêng