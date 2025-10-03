Weis Wave AI

🤖✨ Weis Wave AI – Analisi Intelligente con la Potenza dell'IA Generativa

Trasforma i Dati di Volume in Insight Strategici con l'Intelligenza Artificiale! 📊🧠

Hai mai immaginato di inviare i tuoi dati Weis Wave direttamente a ChatGPT, Gemini o altro LLM e ricevere in pochi secondi analisi dettagliate, modelli nascosti e raccomandazioni strategiche?

Weis Wave AI rivoluziona la tua analisi del volume esportando dati strutturati in CSV pronti per essere elaborati dalle migliori IA sul mercato. Ora puoi combinare la precisione del volume con la potenza analitica dell'intelligenza artificiale generativa.

🚀 Perché Weis Wave AI è Diverso?

Mentre altri indicatori si limitano a mostrare grafici, Weis Wave AI trasforma i tuoi dati di onde di volume in file CSV ottimizzati per l'IA, permettendoti di:

Scoprire modelli invisibili – L'IA identifica relazioni complesse tra volume, sforzo e risultato
Ricevere analisi personalizzate – Chiedi all'IA informazioni su divergenze, accumulazioni o distribuzioni
Automatizzare la lettura del mercato – Invia dati e ottieni report strategici istantanei
Imparare più velocemente – Usa l'IA come mentore per interpretare i segnali di volume
Integrare con il tuo flusso di lavoro – CSV compatibile con ChatGPT, Gemini, Claude e qualsiasi LLM

📦 Cosa Include?

Basato sul rinomato Weis Wave Box, Weis Wave AI mantiene tutte le funzionalità avanzate:

📈 Onde di Volume Personalizzabili – regola in tick per allinearti con la tua strategia
🔍 Storico Regolabile – analizza periodi specifici con maggiore precisione
🔄 Volume Reale vs Tick – comprendi l'impatto reale sul mercato
📊 Box Visivi di Energia – vedi dove il mercato mostra maggiore sforzo e minore spostamento
⚙️ 5 Forme di Swing – personalizza in base a totalVol, length, width, barDVol e lengthDVol

PIÙ LA POTENZA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE:

🤖 Esportazione Intelligente in CSV – dati strutturati pronti per l'IA
💾 Formato Ottimizzato per LLM – colonne organizzate per la massima comprensione delle IA
🔗 Compatibilità Universale – funziona con ChatGPT, Gemini, Claude e qualsiasi modello generativo
📂 Esportazione con Un Clic – file generato automaticamente nella cartella MQL5/Files

💡 Come Usarlo in Pratica?

1️⃣ Esegui Weis Wave AI sul tuo grafico
2️⃣ Clicca sul pulsante "Esporta CSV" nel pannello dell'indicatore
3️⃣ Localizza il file in MQL5/Files/
4️⃣ Invialo a ChatGPT/Gemini/Claude con le tue domande o usa prompt specializzati
5️⃣ Ricevi analisi approfondite in pochi secondi!

🎯 Esempio di Prompt Potente per l'Analisi Quantitativa

Per aiutarti a iniziare, abbiamo preparato un esempio di prompt professionale che puoi copiare e utilizzare con qualsiasi IA:

📋 Incolla questo prompt + allega il CSV esportato:

Sei un Analista Quantitativo di Mercato specializzato nella metodologia Weis Wave e nel concetto di Sforzo vs Risultato (Effort vs. Result). Il tuo obiettivo è fornire una previsione di prezzo a brevissimo termine (prossime ore) basata esclusivamente sui dati delle onde di volume/prezzo forniti. ISTRUZIONI DI ANALISI (Agisci come un Esperto): 1. CONTESTUALIZZAZIONE STRUTTURALE E FORZA PRIMARIA: - Identifica il prezzo di chiusura dell'onda più recente (End_Price della Wave ID 1) - Determina il bias strutturale primario osservando l'Onda con il VOLUME MAGGIORE (il "punto più potente") - Qual è la sua Direzione? Qual è il suo Prezzo di Inizio (Start_Price)? - Questo prezzo è il livello chiave di supporto/resistenza che definisce il trend di breve-medio termine 2. ANALISI QUANTITATIVA DELLE ULTIME 5 ONDE (Focus sulla Discrepanza): - Valuta lo Sforzo (Volume) in relazione al Risultato (Variation_Percent) e Durata (Duration_Minutes) nelle ultime 5 onde - Analisi dell'Invalidazione: Confronta l'onda venditrice più recente (DOWN) con l'onda acquirente più recente (UP) - Quale dimostra maggiore convinzione (combinazione di Volume alto e Variation_Percent alta in minor tempo)? - Il movimento attuale è una correzione sostenuta o un segnale di inversione dell'onda più potente (ID con Volume maggiore)? 3. CONCLUSIONE E PROIEZIONE AZIONABILE: - Dichiara la Direzione più probabile nelle prossime ore (UP o DOWN) - Presenta il Prezzo Critico (Supporto/Resistenza) che, se rotto, invalida questa previsione, usando il prezzo di inizio/fine dell'onda più potente - Suggerisci tre Target di Take Profit (TP) per un'operazione in quella direzione, usando i prezzi di inizio/fine delle onde precedenti come riferimenti logici - Suggerisci uno Stop Loss (SL) logicamente posizionato per invalidare la forza osservata nell'onda precedente - Calcola il Rischio/Rendimento approssimativo in relazione al TP principale FORMATO DELLA RISPOSTA: La risposta dovrebbe essere strutturata in tre sezioni logiche: → CONTESTO STRUTTURALE → FORZA DEL MOVIMENTO → PROIEZIONE AZIONABILE Sii conciso e usa il grassetto per evidenziare dati critici, livelli di prezzo e la conclusione direzionale. La probabilità di successo di ciascun TP deve essere esplicitamente indicata.

💡 Con questo prompt, l'IA diventa il tuo analista quantitativo personale, fornendo analisi strutturate e azionabili basate sulla metodologia Weis Wave.

🎯 Per Chi è Weis Wave AI?

✔️ Trader di Volume che vogliono insight più profondi
✔️ Analisti Quantitativi che cercano automazione intelligente
✔️ Studenti di Order Flow che desiderano accelerare l'apprendimento
✔️ Trader Istituzionali che hanno bisogno di validare rapidamente ipotesi
✔️ Day Trader che operano in base alla lettura del flusso

🔗 Combina con Altri Indicatori della Linea Pro:

🔹 Big Player Range – Identifica zone di azione istituzionale con proiezioni e probabilità
🔹 Imbalance DOM Pro – Squilibri nel DOM per anticipare pressioni di prezzo
🔹 Times and Sales Pro – Flusso di ordini aggressori in tempo reale
🔹 SwingVolumePro – Analisi del volume per swing con conferma di entrata
🔹 Tape Hunter – Cluster footprint per analisi dettagliata per livello di prezzo

🛒 Acquista Ora e Unisci Volume + IA!

👉 [Link di acquisto]

Con Weis Wave AI, non vedi solo il volume – lo comprendi profondamente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. È l'evoluzione naturale per i trader che prendono sul serio l'analisi del flusso. 🚀🧠

La rivoluzione dell'analisi del volume è arrivata. E parla il linguaggio dell'Intelligenza Artificiale. 🤖📊

