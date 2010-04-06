DeMarker with 2 Moving Averages ms
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "DeMarker e 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- La curva dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti durante il periodo di calcolo dell'indicatore.
- L'indicatore "DeMarker e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore DeMarker.
- È ottimo per rilevare ingressi di vendita dalla zona di ipercomprato (sopra 0,7) e ingressi di acquisto dalla zona di ipervenduto (sotto 0,3).
- L'indicatore è molto facile da configurare tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
- Condizioni del segnale di acquisto:
(1) - quando la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta al rialzo nella zona di ipervenduto: apertura di una posizione di acquisto.
(2) - quando il valore di DeMarker nella zona di ipercomprato incrocia la media mobile veloce al ribasso: uscita dalla posizione di acquisto.
(3) - Viceversa per i segnali di vendita.
