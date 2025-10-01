Sterling Scalper mt4

Sterling Scalper — ingressi chirurgici su GBPUSD (senza indicatori)

Sterling Scalper è la quintessenza del mio sistema manuale proprietario, ora tradotto in codice. Nessun indicatore, solo puro price action: impulso → breve pausa → rottura inversa con il corpo della candela.

L’algoritmo identifica esattamente i punti in cui il trend si “esaurisce” e fornisce un ingresso da cecchino con filtri di qualità: dimensione del corpo della rottura, chiarezza del livello sui corpi delle candele, spread e disciplina operativa.

Live signal

Perché funziona

  • Eredità del trading reale. La logica si basa su un sistema senza indicatori, affinato nel corso degli anni.
  • Nessun repaint. Solo prezzo e rigorosa geometria delle candele.
  • Disciplina operativa. Un’operazione per segnale; fino a due inversioni al giorno con “blocco giornaliero” dopo il primo trade profittevole.
  • Implementazione pulita. Log trasparenti, pannello di stato, auto-risk basato sullo SL, controllo dello spread, chiara visualizzazione dei livelli.

Dove e come utilizzarlo

  • Strumento: GBPUSD
  • Timeframe: M5
  • Tipo di conto: ECN / RAW / Razor (più basso è lo spread, meglio è)
  • Modalità: mantenere l’EA attivo 24/5 (VPS raccomandato)
  • Deposito: da 30 USD+ — secondo il proprio money management

Gestione del rischio (impostazioni)

Lotto fisso
Auto risk = false
Fixed lot = 0.10 (esempio) — l’EA aprirà sempre 0.10 lotti.

Auto-risk (percentuale del saldo)
Auto risk = true
Risk percentage = 3 (predefinito) — in caso di stop loss, la perdita sarà esattamente pari al 3% del saldo attuale.

Importanza del GMT

L’EA deve conoscere l’orario del server del broker rispetto al GMT. I filtri temporali interni della strategia dipendono da questo.

Impostazioni predefinite

Di default:
BrokerGMTOffsetWinter = 2
BrokerGMTOffsetSummer = 3
UseDST_Europe = true

Questa è la configurazione EET/EEST (inverno +2 / estate +3), la più comune tra i broker MT con “New York close” (5 candele giornaliere). Esempi: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex) e molti altri. Se il vostro broker è in questa lista, non occorre modificare nulla.

Altri casi (esempi)

  • GMT+0 tutto l’anno: Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false
  • GMT+3 tutto l’anno: 3 / 3, UseDST_Europe = false
  • GMT+2 tutto l’anno: 2 / 2, UseDST_Europe = false
  • Con ora legale: indicare offset invernale/estivo e impostare UseDST_Europe = true

Come verificare rapidamente il GMT del broker: chiedere all’assistenza “qual è il GMT del server in inverno/estate? usate l’ora legale (DST)?” oppure confrontare l’orario del Journal nel terminale con il GMT mondiale.

Prezzo limitato

Solo 5 copie disponibili al prezzo attuale. Successivamente il prezzo sarà aumentato. Acquistate Sterling Scalper ora al miglior prezzo.

Avete bisogno di aiuto per configurare il GMT del vostro broker? Scrivetemi — vi guiderò rapidamente e verificheremo insieme.


