Momentum MT5

Cari trader e investitori,

sono MOMENTUM MT5, un Expert Advisor FX progettato per tradare coppie di valute con precisione chirurgica, disciplina e intelligenza.
Individuo setup di alta qualità in tempo reale ed eseguo in modo semplice, diretto ed efficiente — un’entrata per segnale, senza grid, senza martingala e senza “pezze”.

«Si esce in profitto o si esce con esperienza.»

IMPORTANTE:
Dopo l’acquisto scrivimi in privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.

VANTAGGIO STRATEGICO

A differenza di molti EA che “indovinano” il mercato, MOMENTUM MT5 analizza, convalida ed esegue. Monitora costantemente e si sincronizza con il nostro server di analisi, dove macro-eventi, news globali e volatilità sono combinati con analisi di momentum e flussi istituzionali.
Solo dopo la convalida l’operazione viene autorizzataentrate mirate e di qualità.

Risultato: disciplina, dati e focus sulla consistenza.

IMPORTANTE:

I risultati dello STRATEGY TESTER NON RAPPRESENTANO LA PERFORMANCE REALE. Gran parte dell’intelligenza e del filtraggio avviene sui nostri server, al di fuori dell’ambiente cliente.

PUNTI DI FORZA

  • Una sola entrata per segnale convalidato
  • Zero Martingala / Zero Hedging
  • Analisi remota di news e momentum globale
  • Compatibile con broker ECN / RAW / LOW SPREAD
  • Risk management chiaro e trasparente
  • Focus su qualità di esecuzione e stabilità

REQUISITI E CONSIGLI

  • Broker consigliati: IC MARKETS e IC TRADING (o qualsiasi ECN / RAW / LOW / ZERO spread)
  • Deposito minimo: 100 USD | Consigliato: 1000 USD
  • Leva minima: 1:100 | Consigliata: 1:500
  • VPS (Obbligatoria): operatività 24/7
  • Piattaforma: MetaTrader 5 (ultima build)

CONCLUSIONE

MOMENTUM MT5 è più di un bot: è un sistema intelligente di decisione per chi sa che la consistenza nasce dalla precisione, non dalla fortuna.
Se cerchi strategia, logica e controllo, questo è l’EA che mancava.

Scopri la potenza di MOMENTUM.
Nel mercato vince chi cavalca il momentum.

Prodotti consigliati
Hunter Scalper Fx
Fernando De Paljla Silva
Experts
O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Experts
Templerfx Nightmare is an EA that uses artificial intelligence technology to analyze data of many indicators. EA will have the best option to enter orders. The biggest difference of Templerfx Nightmare  is that the EA can control the Risk:Reward ratio much better than other EAs.That is possible because of a set of indicators to control entry points and manage open orders.  This EA is specifically designed to maximize trading opportunities on (Rise 300 Index ) pair on the M15 timeframe on a spec
Enoch
Alexandro Matos
Experts
NO DLL NEEDED ! English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Los
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Experts
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
Shaka Laka Gold EA
Sandeep Kumar Tiwary
Experts
Specialized for GOLD Trading with Advanced VWAP Strategy Transform your Gold trading with this sophisticated dual VWAP system specifically optimized for XAUUSD markets. Key Features Dual VWAP Technology Fast VWAP (100 bars) for short-term momentum Slow VWAP (500 bars) for trend confirmation Volume-weighted precision pricing for optimal entry/exit points Intelligent Position Management Smart scaling system that adds positions on favorable retracements Automatic position reversals w
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
ToughBot BETA
Florian Leonhard Schaal
Experts
Overview Please read the description carefully.  Toughbot (Free BETA Version) is an aggressive, martingale-based Expert Advisor (EA) designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies - or high-risk, constant small wins, and occasional big wins so to speak. Built for MetaTrader 5, Toughbot employs a Bollinger Bands breakout strategy combined with a grid-based, hardcore-martingale approach to amplify position sizes heavily during adverse market movements. This EA is optimized
FREE
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
MS_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( MACD  Oscillator   and Stochastic Oscillator ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Ai Major EA MT5
Indra Maulana
5 (5)
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/126050 A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has
Skyline B3 Trader
Renato Takahashi
Experts
Skyline B3 Trader é o robô de trades automático que usa médias móveis como análise de tendência e trigger para ordens de compra e venda. Podem ser configuradas até 7 médias móveis para compor o sistema de tendência. Originalmente, as médias seguem a sequência de Fibonacci. Os stops podem ser fixos ou variáveis, podendo ser configurado também um sistema de trailling stop e também um sistema de saída automática de trades: Ativos recomendados: Milho CCM, Boi Gordo BGI, ações, miniíndice WIN e minid
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Experts
Guardiano RSI Dinamico – Trading di Precisione con Gestione Completa dei Rischi Il Guardiano RSI Dinamico è un sistema di trading algoritmico professionale progettato per i trader che apprezzano prestazioni costanti, un rigoroso controllo del rischio e flessibilità. Costruito con calcoli avanzati basati sui pip e filtri intelligenti guidati dall’RSI, garantisce che ogni operazione segua regole rigorose per minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità. Caratteristiche Principali : Sistem
FREE
Bears Power Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Bears Power Trade X MT5 is an EA based on Bears Power. Bears Power parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. Bears Power Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bears Power Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
BollingerBandsEA is an Expert Advisor designed to combine technical analysis with automated execution, utilizing the renowned Bollinger Bands strategy. Developed for traders of all experience levels, it offers a practical approach to streamline your trading activities in the financial market. Why Choose BollingerBandsEA? Strategy-Based Approach: Built on Bollinger Bands logic, the EA identifies trading opportunities using solid technical criteria. Smart Automation: Enables automated buy and sel
FREE
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experts
Alphabet AI è un consulente che opera secondo la strategia di mean reversion, ovvero sfrutta la proprietà naturale dei mercati di tornare ai loro valori medi dopo forti deviazioni. L'algoritmo analizza costantemente il prezzo attuale dell'asset, confrontandolo con i livelli medi calcolati. Quando il prezzo si discosta significativamente dal suo valore medio, il consulente lo interpreta come un segnale d'azione: quando il limite superiore viene superato, apre posizioni corte, aspettandosi un cal
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Quant Trade Freedom All Market
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET” ? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex e derivativos ( Mini Índice e Mini Dólar ) na bolsa brasileira. Como funciona o robô QUANT TRADE FREEDOM NEWS? QUANT TRADE FREEDOM ALL MARKET é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de u
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Experts
The Range Breakout Expert Advisor is a professional-grade trading solution that capitalizes on intraday breakout opportunities. Unlike many other EAs that rely on complex grid or martingale strategies, this EA follows a clear, logical approach to market dynamics. Please consider leaving a review if this tool is useful for you. Thanks! :)  Key Features: • Time-based range calculation for precise entry points • Risk-based position sizing for professional money management • Dual breakout strate
FREE
Monarchs Trade Machine MT5
Boris Sklyaruk
Experts
Fully automatic multicurrency trading machine MT5/4 The advisor's strategy is based on trading volumes and statistics of the movement of trading instruments, the author's trading method, which shows excellent results over the past 7 years Multicurrency testing since 2016 with 99.9% real ticks, testing was carried out on the MT5 platform, with all traded currency pairs at the same time. The Expert Advisor has three trading strategies with a smart dynamic lot, which depends on the load on the dep
TradingTime
Mikita Kurnevich
Experts
TradingTime: Intelligent solution for inter-session trading In the dynamic world of Forex, where every minute can become decisive, a new generation algorithm - TradingTime - is presented. This Expert Advisor does not just automate trading, but rethinks the approach to working at the intersection of key market sessions, combining analytical accuracy and adaptability. Strategy based on the rhythm of the market TradingTime is based on in-depth analysis of transitional periods between trading sessio
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Experts
Estratégia de negociação MACD O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cru
FREE
HotKeysMT5
David-andrei Palade
5 (1)
Experts
Semplice, affidabile, senza bug TASTI RAPIDI!! L'Expert Advisor ti dà il permesso di utilizzare i tasti di scelta rapida per acquistare, vendere e uscire più velocemente dalle operazioni! Chiavi: A- Acquista 1 lotto S- Vendi 1 lotto D- Chiudi tutte le operazioni aperte Supplementare: Q - Acquisto 3 lotti W - Vendi 3 lotti Z -Acquisto 0,5 lotti X- Vendi 0,5 lotti *Puoi utilizzare questi tasti di scelta rapida dalla tua tastiera o, se disponi di un dispositivo che utilizza macro come un
FREE
Gapless Moving Average Lite
Eduardo Bortolotte
Indicatori
Gapless   Moving Average  (GMA) Improved version of   standard   Moving Average  (MA)   from MetaTrader library which provides the possibility to   eliminate the 'gaps' between candle sticks   which distort the average values mainly during the N ('period') initial candles after market opens due to the spread ('gap') between closing price from previous day and opening price from the next day. The greater these 'gaps' are, the more divergent the standard MA is in order to indicate the current pr
FREE
EA Smart Trade Way MT5
Ruslan Pishun
Experts
The foreign exchange market, and the stock and futures markets have almost the same model of price behavior, which boils down to the fact that the market first subsides and consolidates, after which new strong breakthroughs occur, which become the beginning or loud continuation of a certain trend. As a rule, breakouts occur after a breakout by the price of local lows and highs, which in turn are support and resistance lines for the trend. As a rule, the very moment of a breakthrough can take mi
Breakout Intraday Expert
David Chidiebere Chinweike
Experts
Description Breakout Intraday Expert Advisor This EA is designed to identify high-probability trading opportunities when the price breaks above or below the previous week's high or low. It focuses on capturing strong momentum moves that often follow such breakouts. Recommended Pairs : GBPJPY |  XAUUSD "These pairs are selected due to their strong reactions around previous weekly highs and lows, making them ideal for breakout strategies." Parameters Auto Start Bot Risk per Trade (The
FREE
YY Mono Waves MT5
Yuryi Yatsenko
3 (1)
Indicatori
The Mono Waves indicator is designed to display the wave behavior of the market on a chart. Its appearance is presented on slide 1.   This indicator uses the PPPC (Point-Percent Price Channel) indicator, which can be downloaded for free from the  Market .              When the market moves up, the upper border of the price channel is built on High candlestick prices (for more details, see the description of the PPPC indicator at the link given above). The higher the High prices rise
FREE
News History Analyzer
Szabo Bence
Experts
Migliora le tue decisioni di trading con lo strumento di analisi delle notizie, un plugin avanzato progettato per tenerti completamente informato sugli ultimi eventi economici, direttamente dal tuo grafico. Questo strumento esperto sovrappone le notizie della settimana corrente direttamente sui tuoi grafici, così puoi rimanere al passo con gli eventi che muovono il mercato senza dover cambiare schermata. Con un'interfaccia utente intuitiva e intuitiva, puoi sfogliare senza sforzo le notizie e
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indicatori
The Volume Weighted Average Price is similar to a moving average, except volume is included to weight the average price over a period.    Volume-Weighted Average Price [VWAP] is a dynamic, weighted average designed to more accurately reflect  a security’s true average price over a given period . Mathematically, VWAP is the summation of money (i.e., Volume x Price) transacted divided by the total volume over any time horizon, typically from market open to market close. VWAP reflects the capitali
FREE
SkyGeniX
ʿAsm Mhmd Samy Asmaʿyl Rmdan
Utilità
SkyGeniX: Innovative Solutions for Intelligent Automation SkyGeniX is a cutting-edge tool designed to simplify and enhance your workflows with intelligent automation. Whether you're managing complex tasks or optimizing performance, SkyGeniX offers a seamless, user-friendly experience tailored to your needs. Key features include: Smart Optimization : Enhance efficiency and achieve your goals faster with advanced algorithms. Customizable Settings : Tailor the tool to your specific requirements for
FREE
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
Il sistema di trading AO è specificamente progettato per il trading di tendenza, utilizzando i tempi di asta o di notizie come punti di riferimento per confrontarli con altri tempi di ordine specifici al fine di anticipare le tendenze di mercato. **Tutti i parametri temporali utilizzati nell'EA si basano sull'orario del tuo terminale. I diversi broker possono operare in fusi orari GMT differenti, il che può variare ulteriormente a causa degli aggiustamenti legati all'ora legale.** **Assicurati
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (314)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (484)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan e Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori det
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.93 (30)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Remstone
Remstone
5 (4)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets 24H discount at $1,500 instead of $2,000 ! The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna pr
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (3)
Experts
Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con un’elevata precisione. Esattamente come piace a te. Ora
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (23)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.34 (64)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.31 (13)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (133)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione