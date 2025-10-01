Momentum MT5
- Experts
- Rodrigo Soares Pinheiro
- Versione: 3.6
- Aggiornato: 16 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
Cari trader e investitori,
sono MOMENTUM MT5, un Expert Advisor FX progettato per tradare coppie di valute con precisione chirurgica, disciplina e intelligenza.
Individuo setup di alta qualità in tempo reale ed eseguo in modo semplice, diretto ed efficiente — un’entrata per segnale, senza grid, senza martingala e senza “pezze”.
«Si esce in profitto o si esce con esperienza.»
Dopo l’acquisto scrivimi in privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
VANTAGGIO STRATEGICO
A differenza di molti EA che “indovinano” il mercato, MOMENTUM MT5 analizza, convalida ed esegue. Monitora costantemente e si sincronizza con il nostro server di analisi, dove macro-eventi, news globali e volatilità sono combinati con analisi di momentum e flussi istituzionali.
Solo dopo la convalida l’operazione viene autorizzata — entrate mirate e di qualità.
Risultato: disciplina, dati e focus sulla consistenza.
I risultati dello STRATEGY TESTER NON RAPPRESENTANO LA PERFORMANCE REALE. Gran parte dell’intelligenza e del filtraggio avviene sui nostri server, al di fuori dell’ambiente cliente.
PUNTI DI FORZA
- Una sola entrata per segnale convalidato
- Zero Martingala / Zero Hedging
- Analisi remota di news e momentum globale
- Compatibile con broker ECN / RAW / LOW SPREAD
- Risk management chiaro e trasparente
- Focus su qualità di esecuzione e stabilità
REQUISITI E CONSIGLI
- Broker consigliati: IC MARKETS e IC TRADING (o qualsiasi ECN / RAW / LOW / ZERO spread)
- Deposito minimo: 100 USD | Consigliato: 1000 USD
- Leva minima: 1:100 | Consigliata: 1:500
- VPS (Obbligatoria): operatività 24/7
- Piattaforma: MetaTrader 5 (ultima build)
CONCLUSIONE
MOMENTUM MT5 è più di un bot: è un sistema intelligente di decisione per chi sa che la consistenza nasce dalla precisione, non dalla fortuna.
Se cerchi strategia, logica e controllo, questo è l’EA che mancava.
Scopri la potenza di MOMENTUM.
Nel mercato vince chi cavalca il momentum.