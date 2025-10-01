Cari trader e investitori,

sono MOMENTUM MT5, un Expert Advisor FX progettato per tradare coppie di valute con precisione chirurgica, disciplina e intelligenza.

Individuo setup di alta qualità in tempo reale ed eseguo in modo semplice, diretto ed efficiente — un’entrata per segnale, senza grid , senza martingala e senza “pezze”.

«Si esce in profitto o si esce con esperienza.»

IMPORTANTE:

VANTAGGIO STRATEGICO

A differenza di molti EA che “indovinano” il mercato, MOMENTUM MT5 analizza, convalida ed esegue. Monitora costantemente e si sincronizza con il nostro server di analisi, dove macro-eventi, news globali e volatilità sono combinati con analisi di momentum e flussi istituzionali.

Solo dopo la convalida l’operazione viene autorizzata — entrate mirate e di qualità.

Risultato: disciplina, dati e focus sulla consistenza.

IMPORTANTE:



I risultati dello STRATEGY TESTER NON RAPPRESENTANO LA PERFORMANCE REALE. Gran parte dell’intelligenza e del filtraggio avviene sui nostri server, al di fuori dell’ambiente cliente.

PUNTI DI FORZA

Una sola entrata per segnale convalidato

Zero Martingala / Zero Hedging

Analisi remota di news e momentum globale

di news e momentum globale Compatibile con broker ECN / RAW / LOW SPREAD

Risk management chiaro e trasparente

chiaro e trasparente Focus su qualità di esecuzione e stabilità

REQUISITI E CONSIGLI

Broker consigliati: IC MARKETS e IC TRADING (o qualsiasi ECN / RAW / LOW / ZERO spread)

IC MARKETS e IC TRADING (o qualsiasi ECN / RAW / LOW / ZERO spread) Deposito minimo: 100 USD | Consigliato: 1000 USD

100 USD | 1000 USD Leva minima: 1:100 | Consigliata: 1:500

1:100 | 1:500 VPS (Obbligatoria): operatività 24/7

operatività 24/7 Piattaforma: MetaTrader 5 (ultima build)

CONCLUSIONE

MOMENTUM MT5 è più di un bot: è un sistema intelligente di decisione per chi sa che la consistenza nasce dalla precisione, non dalla fortuna.

Se cerchi strategia, logica e controllo, questo è l’EA che mancava.

Scopri la potenza di MOMENTUM.

Nel mercato vince chi cavalca il momentum.