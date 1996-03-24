Sterling Scalper mt5
- Experts
- Marina Arkhipova
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 20
Sterling Scalper — ingressi chirurgici su GBPUSD (senza indicatori)
Sterling Scalper è la quintessenza del mio sistema manuale proprietario, ora tradotto in codice. Nessun indicatore, solo puro price action: impulso → breve pausa → rottura inversa con il corpo della candela.
L’algoritmo identifica esattamente i punti in cui il trend si “esaurisce” e fornisce un ingresso da cecchino con filtri di qualità: dimensione del corpo della rottura, chiarezza del livello sui corpi delle candele, spread e disciplina operativa.
Perché funziona
- Eredità del trading reale. La logica si basa su un sistema senza indicatori, affinato nel corso degli anni.
- Nessun repaint. Solo prezzo e rigorosa geometria delle candele.
- Disciplina operativa. Un’operazione per segnale; fino a due inversioni al giorno con “blocco giornaliero” dopo il primo trade profittevole.
- Implementazione pulita. Log trasparenti, pannello di stato, auto-risk basato sullo SL, controllo dello spread, chiara visualizzazione dei livelli.
Dove e come utilizzarlo
- Strumento: GBPUSD
- Timeframe: M5
- Tipo di conto: ECN / RAW / Razor (più basso è lo spread, meglio è)
- Modalità: mantenere l’EA attivo 24/5 (VPS raccomandato)
- Deposito: da 30 USD+ — secondo il proprio money management
Gestione del rischio (impostazioni)
Lotto fisso
Auto risk = false
Fixed lot = 0.10 (esempio) — l’EA aprirà sempre 0.10 lotti.
Auto-risk (percentuale del saldo)
Auto risk = true
Risk percentage = 3 (predefinito) — in caso di stop loss, la perdita sarà esattamente pari al 3% del saldo attuale.
Importanza del GMT
L’EA deve conoscere l’orario del server del broker rispetto al GMT. I filtri temporali interni della strategia dipendono da questo.
Impostazioni predefinite
Di default:
BrokerGMTOffsetWinter = 2
BrokerGMTOffsetSummer = 3
UseDST_Europe = true
Questa è la configurazione EET/EEST (inverno +2 / estate +3), la più comune tra i broker MT con “New York close” (5 candele giornaliere). Esempi: IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, RoboMarkets/RoboForex, XM, FXPro, Axi, Vantage, Eightcap, FXOpen AU, HFM (HotForex) e molti altri. Se il vostro broker è in questa lista, non occorre modificare nulla.
Altri casi (esempi)
- GMT+0 tutto l’anno: Winter = 0, Summer = 0, UseDST_Europe = false
- GMT+3 tutto l’anno: 3 / 3, UseDST_Europe = false
- GMT+2 tutto l’anno: 2 / 2, UseDST_Europe = false
- Con ora legale: indicare offset invernale/estivo e impostare UseDST_Europe = true
Come verificare rapidamente il GMT del broker: chiedere all’assistenza “qual è il GMT del server in inverno/estate? usate l’ora legale (DST)?” oppure confrontare l’orario del Journal nel terminale con il GMT mondiale.
Prezzo limitato
Avete bisogno di aiuto per configurare il GMT del vostro broker? Scrivetemi — vi guiderò rapidamente e verificheremo insieme.