OB Pro Trader EA gts

OB PRO TRADER EA - è un sistema di trading intraday di alta qualità basato sulla ricerca dell'azione dei prezzi!





Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 6 coppie forex!

Utilizza i Set_file (v25.17) dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.





L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di Price Action, combinato con tecniche di trend e scalping!





OB PRO TRADER EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA.





Caratteristiche dell'EA:

- L'EA può essere eseguito su 6 coppie (8 grafici) contemporaneamente.

- Calcolo automatico dei lotti in base al saldo del conto.

- L'EA ha la gestione del denaro basata sugli interessi composti integrata di default.

- SL e TP sono dinamici: possono adattarsi alla volatilità del mercato di default.

- Ogni operazione ha SL e TP che non sono visibili al broker. - Sistema di filtraggio intelligente: filtro trend, filtri oscillatore, filtro giorno feriale, filtro orario di lavoro, filtro spread, ecc.

- Il saldo minimo richiesto per eseguire il robot è di soli $100.

- Leva finanziaria del conto: qualsiasi nell'intervallo da 1:30 a 1:2000.

- Coppie di trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPUSD (2 grafici).

- Intervallo temporale: H1.

- Orario di operatività: l'EA cerca opportunità di ingresso in base al filtro giorno feriale e al filtro orario di lavoro (nelle sessioni UE e USA). Se il sistema non ha aperto ordini durante l'orario di operatività, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico.

- Con funzioni di Trailing Stop e BreakEven adattivi.

- L'EA dispone di un display informativo Spread Swap, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Come installare:

- Aprire 8 grafici consigliati:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 grafici), GBPCAD (2 grafici)

- Selezionare l'intervallo di tempo H1 su ciascun grafico.

- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA (scaricare Set_files (v25.17) dalla sezione "Commenti" in questa pagina).

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che serve è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE utilizzare un VPS al posto del PC).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le seguenti raccomandazioni:

- ORARI DI LAVORO: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare il filtro degli orari di lavoro. Inviami un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e, se necessario, ti fornirò i relativi Set_file.

- SPREAD e BROKER: È molto importante selezionare un conto con spread ridotti: ECN o Raw spread per prestazioni migliori.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.