Reaper King Bandit Edition

Reaper King — Bandit Edition è un EA completamente automatico con auto-ottimizzazione live. Unisce baseline AutoSnap (Donchian/ATR) e multi-armed bandit (UCB) che seleziona in tempo reale i micro-settaggi migliori per ogni regime. Input minimi, massima esecuzione.

Punti chiave

  • Solo ordini a mercato, nessun pendente

  • AutoSnap regola automaticamente lookback/exit/buffer

  • Motore Bandit impara con R-multiple e muta i setup deboli

  • Riconoscimento del regime (volatilità, forza trend, autocorrelazione)

  • Filtro MTF in background (D1/H4)

  • Trailing Chandelier, protezioni su spread e slippage

  • Auto-magic per simbolo/TF, persistenza dello stato

Uso

  • Un grafico per simbolo/TF (consigliato VPS)

  • Imposta rischio e spread massimo; i default sono pronti all’uso

  • Preferire live/forward demo; nessun overfitting necessario

Nota: non è consulenza finanziaria. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.


