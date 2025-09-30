Reaper King Bandit Edition
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 4.2
- Attivazioni: 5
Reaper King — Bandit Edition è un EA completamente automatico con auto-ottimizzazione live. Unisce baseline AutoSnap (Donchian/ATR) e multi-armed bandit (UCB) che seleziona in tempo reale i micro-settaggi migliori per ogni regime. Input minimi, massima esecuzione.
Punti chiave
-
Solo ordini a mercato, nessun pendente
-
AutoSnap regola automaticamente lookback/exit/buffer
-
Motore Bandit impara con R-multiple e muta i setup deboli
-
Riconoscimento del regime (volatilità, forza trend, autocorrelazione)
-
Filtro MTF in background (D1/H4)
-
Trailing Chandelier, protezioni su spread e slippage
-
Auto-magic per simbolo/TF, persistenza dello stato
Uso
-
Un grafico per simbolo/TF (consigliato VPS)
-
Imposta rischio e spread massimo; i default sono pronti all’uso
-
Preferire live/forward demo; nessun overfitting necessario
Nota: non è consulenza finanziaria. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.