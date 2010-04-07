RSI Higher Time Frame mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore HTF RSI per MT4.
- L'RSI è uno degli oscillatori migliori e più popolari. HTF significa "higher time frame".
- La zona di ipercomprato si verifica quando l'RSI è superiore a 70, mentre quella di ipervenduto si verifica quando è inferiore a 30.
- L'RSI fornisce informazioni sul momentum rialzista e ribassista dei prezzi.
- Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-time frame con ingressi di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore HTF RSI consente di collegare l'RSI da time frame più alti al grafico corrente.
- L'indicatore dispone di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
