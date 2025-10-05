Miracle IQ7 Tester

Disclaimer:

Questo prodotto è una versione di prova del principale Expert Advisor,   Miracle IQ7 . Viene fornito su richiesta ai trader che desiderano provarlo per una settimana prima di noleggiare la versione completa.

Essendo un'edizione "mirror" o "lite", questo file demo non funziona in modo indipendente. Richiede i trigger di convalida della versione a pagamento di   Miracolo IQ7 .
Ma non preoccuparti, l'abbiamo reso semplice: basta scaricare il   Demo gratuita   del prodotto principale, eseguilo una volta finché non si carica correttamente e sei pronto per partire. Dopodiché, il   Tester Miracle IQ7   rimarrà attivo per un'intera settimana.

Perché una versione di prova separata?

A causa delle limitazioni di MQL5, la demo gratuita del prodotto a pagamento non garantisce l'accesso completo alle sue funzionalità. Questa versione di prova offre un'esperienza più completa, il più vicina possibile alle funzionalità dell'EA originale.

La nostra richiesta
Se questa prova ti è piaciuta, ti preghiamo di supportarci lasciando una recensione di almeno 20 parole . Le recensioni brevi vengono spesso rifiutate dal sistema MQL5.
Se non sei soddisfatto, non avere fretta di lasciare un feedback negativo. Contattaci subito: siamo sempre pronti ad aiutarti e possiamo anche fornirti dettagliate spiegazioni visive.

Istruzioni per l'uso

  1. Scarica entrambi i file: il prodotto principale Miracle IQ7 e questo tester Miracle IQ7 Tester .
  2. Per prima cosa, esegui il prodotto principale per attivare il trigger.
  3. Dopodiché, puoi ignorarlo e utilizzare liberamente il file tester per l'intera settimana.
  4. Al primo avvio potrebbe verificarsi un leggero ritardo, poiché il sistema di intelligenza artificiale sta creando il suo database interno.
    Puoi agevolare questo processo tramite F2: History Center scaricando le coppie desiderate oppure puoi semplicemente ripetere l'avvio finché non funziona senza problemi.
  5. Disabilitare Consenti WebRequest per l'URL elencato per questo file di tester.

Se i problemi persistono, inviaci una breve registrazione dello schermo così potremo aiutarti più velocemente.

Risorse aggiuntive

~ Guida completa e istruzioni del blog disponibili:

  1. Installation Blog >>>   https://www.mql5.com/en/blogs/post/762286
  2. Execution:  blog >>>   https://www.mql5.com/en/blogs/post/761325

~ Bonus: sono disponibili due contenuti aggiuntivi per migliorare sia il prodotto principale che la versione tester. Clicca qui!

About This Product:

The  Miracle IQ7 Tester  lets you experience premium-grade EA performance, crafted by a team of seasoned market analysts and trading coaches with decades of experience.  For more details, check our bio !

