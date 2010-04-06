Chart Auto Flow Mini
- Utilità
- Gakko Takahashi
- Versione: 1.0
Panoramica del prodotto
Questa comoda utility per MT5 permette di riprodurre e riavvolgere automaticamente i grafici.
Ideale per analisi, simulazioni e individuazione di pattern su Forex, azioni, oro e altri strumenti finanziari.
Chart Auto Flow Mini è una versione leggera di Chart Auto Flow.
Chart Auto Flow Mini può essere utilizzato una sola volta, per soli 7 giorni.
Se desideri continuare a usarlo, considera l’acquisto della versione completa di Chart Auto Flow.
Funzionalità e Vantaggi
Velocità di riproduzione flessibile
Controlla il movimento del grafico esattamente come desideri, con un’ampia gamma di velocità da 50 ms a 10 minuti.
Spostamento avanti o indietro
Sposta facilmente il grafico nel passato o nel futuro con un semplice clic, supportando test di strategie e scoperta di pattern.
Operazione intuitiva
I comandi con pulsanti semplici consentono di mettere in pausa/riprendere, regolare la velocità e modificare il numero di candele spostate.
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti
Può essere utilizzato per day trading, swing trading o analisi a lungo termine in qualsiasi ambiente di grafico.
Panoramica dei comandi
|Pulsante/Etiquette
|Funzione
|Descrizione
|Pause / Restart
|Pausa / Riprendi
|Controllo istantaneo della riproduzione del grafico
|Stop
|Termina programma
|Interrompe lo strumento in qualsiasi momento
|Slow / Fast
|Regolazione velocità
|Impostabile liberamente da 50 ms a 10 minuti
|Bar+ / Bar-
|Regolazione numero di candele spostate
|Impostabile da 1 a 480 candele
|Past / Future
|Cambia direzione riproduzione
|Alterna tra passato e futuro
|Speed / Bars (Etichetta)
|Mostra velocità / numero di candele correnti
|Visualizza rapidamente le impostazioni attuali
Installazione
Connectez-vous à MT5 et cliquez simplement sur « Télécharger » depuis le Market. Le programme s’installera automatiquement sur votre terminal.
Il sera placé sous Market, directement dans la section Expert Advisors (EA) du Navigateur. Vous pouvez l’ajouter à un graphique en le faisant glisser-déposer ou en double-cliquant.
Requisiti consigliati
-
OS: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)
-
RAM: 8GB
Dovrebbe funzionare anche su Mac o altri ambienti, ma non sono stati testati ufficialmente. Utilizzare a proprio rischio.
Avvertenza sui rischi
Questo strumento non include funzionalità di trading, quindi non comporta alcun rischio finanziario.
Sarei molto grato/a se potessi condividere le tue opinioni e impressioni sincere come recensione — sarebbe davvero di grande incoraggiamento per me.