Chart Auto Flow Mini

Panoramica del prodotto

Questa comoda utility per MT5 permette di riprodurre e riavvolgere automaticamente i grafici.
Ideale per analisi, simulazioni e individuazione di pattern su Forex, azioni, oro e altri strumenti finanziari.

Chart Auto Flow Mini è una versione leggera di Chart Auto Flow.
Chart Auto Flow Mini può essere utilizzato una sola volta, per soli 7 giorni.
Se desideri continuare a usarlo, considera l’acquisto della versione completa di Chart Auto Flow.

Funzionalità e Vantaggi

Velocità di riproduzione flessibile
Controlla il movimento del grafico esattamente come desideri, con un’ampia gamma di velocità da 50 ms a 10 minuti.

Spostamento avanti o indietro
Sposta facilmente il grafico nel passato o nel futuro con un semplice clic, supportando test di strategie e scoperta di pattern.

Operazione intuitiva
I comandi con pulsanti semplici consentono di mettere in pausa/riprendere, regolare la velocità e modificare il numero di candele spostate.

Compatibile con tutti i timeframe e strumenti
Può essere utilizzato per day trading, swing trading o analisi a lungo termine in qualsiasi ambiente di grafico.


Panoramica dei comandi

Pulsante/Etiquette Funzione Descrizione
Pause / Restart Pausa / Riprendi Controllo istantaneo della riproduzione del grafico
Stop Termina programma Interrompe lo strumento in qualsiasi momento
Slow / Fast Regolazione velocità Impostabile liberamente da 50 ms a 10 minuti
Bar+ / Bar- Regolazione numero di candele spostate Impostabile da 1 a 480 candele
Past / Future Cambia direzione riproduzione Alterna tra passato e futuro
Speed / Bars (Etichetta) Mostra velocità / numero di candele correnti Visualizza rapidamente le impostazioni attuali


Installazione

Connectez-vous à MT5 et cliquez simplement sur « Télécharger » depuis le Market. Le programme s'installera automatiquement sur votre terminal.

Il sera placé sous Market, directement dans la section Expert Advisors (EA) du Navigateur. Vous pouvez l'ajouter à un graphique en le faisant glisser-déposer ou en double-cliquant.


Requisiti consigliati

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)

  • RAM: 8GB

Dovrebbe funzionare anche su Mac o altri ambienti, ma non sono stati testati ufficialmente. Utilizzare a proprio rischio.


Avvertenza sui rischi

Questo strumento non include funzionalità di trading, quindi non comporta alcun rischio finanziario.


Sarei molto grato/a se potessi condividere le tue opinioni e impressioni sincere come recensione — sarebbe davvero di grande incoraggiamento per me.


Altri dall’autore
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Utilità
Panoramica del prodotto Questa comoda utility per MT5 permette di riprodurre e riavvolgere automaticamente i grafici. Ideale per analisi, simulazioni e individuazione di pattern su Forex, azioni, oro e altri strumenti finanziari . Funzionalità e Vantaggi Velocità di riproduzione flessibile Controlla il movimento del grafico esattamente come desideri, con un’ampia gamma di velocità da 50 ms a 10 minuti. Spostamento avanti o indietro Sposta facilmente il grafico nel passato o nel futuro con un
