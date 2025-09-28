Fully hedge scalping EA

Hedge Scalping EA – Descrizione della Strategia

Hedge Scalping EA si basa su un sistema a griglia con copertura (grid hedge) che apre posizioni di acquisto e di vendita in sequenza con dimensioni dei lotti che aumentano gradualmente. Questo permette all’EA di generare profitti sia quando il mercato sale che quando scende.

🔹 Come Funziona

  • L’EA inizia con piccoli lotti (ad esempio, 0,01 lotto buy e 0,02 lotto sell).

  • Quando il mercato si muove contro una posizione, apre un nuovo ordine nella direzione opposta con un lotto progressivamente più grande (0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, ecc.).

  • Grazie al moltiplicatore dei lotti, le operazioni in perdita vengono compensate da quelle opposte più grandi, che si chiudono in profitto quando il prezzo ritraccia o segue una forte tendenza.

  • Il ciclo continua fino al raggiungimento dell’obiettivo di profitto netto, dopodiché tutte le posizioni vengono chiuse.

🔹 Vantaggi

  • Funziona efficacemente sia in mercati laterali che in trend.

  • Utilizza la copertura (hedging) per ridurre l’esposizione.

  • Può essere ottimizzato per diversi strumenti (comunemente usato su Oro, EURUSD, GBPUSD).

  • Completamente automatizzato con impostazioni personalizzabili di griglia e moltiplicatore.

🔹 Gestione del Rischio

  • Poiché i moltiplicatori aumentano l’esposizione, si raccomanda un saldo del conto sufficiente e un broker con spread ridotti.

  • Funziona meglio su conti cent o conti raw, che consentono un utilizzo del margine più sicuro.

🔹 Utilizzo Consigliato

  • Strumenti: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTCUSD e altre coppie principali.

  • Tipo di conto: Conto cent.

  • Deposito minimo: 100.000 cents (equivalente a 1.000 $).

💡 I conti cent sono più adatti a questo EA perché consentono di usare lotti più grandi riducendo l’esposizione al rischio.

👉 Provalo prima su un conto demo o con il tester di strategia.


Altri dall’autore
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
5 (5)
Experts
Questo Expert Advisor (EA) si basa sui livelli di Fibonacci e su periodi di alta volatilità nelle strategie di copertura (hedging). Lo scalping è un approccio di trading focalizzato sulla cattura di piccoli e frequenti movimenti di prezzo. L’elevata liquidità del mercato e gli spread ridotti sono fondamentali per lo scalping , in quanto aiutano a ridurre i rischi di esecuzione. Per questo motivo, l’EA funziona al meglio durante i periodi di maggiore attività del mercato. L’EA può aprire più ord
