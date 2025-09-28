Fully hedge scalping EA
- Experts
- Komila Safarova
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Hedge Scalping EA – Descrizione della Strategia
Hedge Scalping EA si basa su un sistema a griglia con copertura (grid hedge) che apre posizioni di acquisto e di vendita in sequenza con dimensioni dei lotti che aumentano gradualmente. Questo permette all’EA di generare profitti sia quando il mercato sale che quando scende.
🔹 Come Funziona
-
L’EA inizia con piccoli lotti (ad esempio, 0,01 lotto buy e 0,02 lotto sell).
-
Quando il mercato si muove contro una posizione, apre un nuovo ordine nella direzione opposta con un lotto progressivamente più grande (0,04, 0,08, 0,16, 0,32, 0,64, ecc.).
-
Grazie al moltiplicatore dei lotti, le operazioni in perdita vengono compensate da quelle opposte più grandi, che si chiudono in profitto quando il prezzo ritraccia o segue una forte tendenza.
-
Il ciclo continua fino al raggiungimento dell’obiettivo di profitto netto, dopodiché tutte le posizioni vengono chiuse.
🔹 Vantaggi
-
Funziona efficacemente sia in mercati laterali che in trend.
-
Utilizza la copertura (hedging) per ridurre l’esposizione.
-
Può essere ottimizzato per diversi strumenti (comunemente usato su Oro, EURUSD, GBPUSD).
-
Completamente automatizzato con impostazioni personalizzabili di griglia e moltiplicatore.
🔹 Gestione del Rischio
-
Poiché i moltiplicatori aumentano l’esposizione, si raccomanda un saldo del conto sufficiente e un broker con spread ridotti.
-
Funziona meglio su conti cent o conti raw, che consentono un utilizzo del margine più sicuro.
🔹 Utilizzo Consigliato
-
Strumenti: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTCUSD e altre coppie principali.
-
Tipo di conto: Conto cent.
-
Deposito minimo: 100.000 cents (equivalente a 1.000 $).
💡 I conti cent sono più adatti a questo EA perché consentono di usare lotti più grandi riducendo l’esposizione al rischio.
👉 Provalo prima su un conto demo o con il tester di strategia.