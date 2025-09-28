Reaper King MT5
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 2.20
- Attivazioni: 5
🇮🇹 Italiano — Reaper King MT5 — EA Breakout AutoSnap
Ingressi a mercato puliti. Trailing intelligente. Vero controllo del rischio.
AutoSnap adatta Donchian (Lookback/Exit/Buffer) alla volatilità (ATR). Mappatura delle sessioni (Asia/Londra/NY) seleziona automaticamente i TF corretti. Bias MTF D1/H4 e MiniDon bloccano i falsi breakout. Niente grid, niente martingala.
🔥 Valore
-
Baselines AutoSnap: sceglie/aggiorna Entry-N, Exit-N, Buffer dalla larghezza Donchian/ATR — senza ri-ottimizzazioni.
-
Sessioni smart: routing M15/M30/H1/H4/D1.
-
MTF + MiniDon: solo con vento D1/H4 a favore; filtri anti-trappola.
-
Chandelier trailing: stop che respira (+ cappello SL iniziale).
-
Motore rischio: lotti fissi o % equity, consapevole della margine (riduzione lotti).
🚀 Come opera
Sessione + filtri (auto/manuale) → breakout Donchian con buffer → ordine a mercato → dimensione lotti fissa o %-rischio con OrderCalcMargin → Chandelier SL; Exit-Donchian aiuta la gestione.
🧠 Auto & Manuale
-
Auto ( UI_AutoMode=true ): Asia H1+D1; Londra/NY M15/M30/H1/H4 + D1; tarda: D1. MTF bias & MiniDon ON. UI_SessionProfile per bloccare la sessione.
-
Manuale ( UI_AutoMode=false ): switch MTF ( UI_HTF_Filter ) e MiniDon ( UI_MiniFilter ), attiva moduli TF, PROF_PerTF / PROF_Manual.
⚙️ Baselines (3 opzioni)
-
Per TF (default).
-
Manuale (preciso): abilita un solo TF → imposta UI_Base_* → UI_SaveBaselineNow=true per 1 tick → torna a false .
-
AutoSnap (smart): PROF_AutoSnap misura Donchian/ATR, sceglie LOOK/EXIT/BUF e aggiorna con LiveTune (isteresi).
🎯 Per chi
Trend-follower intraday e swing che vogliono regole e disciplina del rischio.
🛡️ Sicurezza & motore
Filtro spread, nuova candela, slippage. %-rischio + OrderCalcMargin con downsizing. Chandelier + SL iniziale. Magics per TF. AutoSnap su Variabili Globali.
⚡ Avvio rapido
UI_AutoMode=true → (opz.) sessione fissa → scegli rischio → lascia AutoSnap (consigliato) o salva manuale → monitora.
🔎 Tecnico
Segnale: breakout Donchian (Entry-N, buffer in punti).
Filtri: bias D1/H4, MiniDon (larghezza/ATR + check espansione).
AutoSnap: target di larghezza (multipli ATR) → LOOK/EXIT/BUF; LiveTune.
Rischio: fisso/% con riduzione secondo margine.
SL: Chandelier + Exit-Donchian.
Sessioni: Asia/Londra/NY/tarda.
Avvertenza: il trading comporta rischio. Nessuna garanzia di profitto.