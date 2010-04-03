Anti EMA or Past Weighted Moving Average

Le medie mobili tradizionali — dalla semplice SMA all'EMA esponenziale — sono costruite su un'idea unica: il presente è più importante del passato. I nuovi prezzi ricevono un peso maggiore perché il mercato «vive nel giorno presente».

Ma cosa succede se a volte il passato parla più forte del presente?

L'idea di Anti-EMA è nata da una semplice osservazione: in alcune condizioni di mercato — ad esempio, durante forti ritratti dopo un trend, in fasi di range o durante il test di livelli storici — i vecchi estremi e livelli continuano a esercitare un'influenza maggiore rispetto alle ultime oscillazioni.

Gli indicatori standard «dimenticano» il passato troppo velocemente. E se invece dessimo al passato una voce più forte?

È nato così l'Anti-EMA — una media mobile in cui i pesi sono distribuiti al contrario: il valore più vecchio nella finestra ha il peso maggiore, mentre quello più nuovo ha il minimo. Non è semplicemente un'inversione dell'EMA, ma un nuovo modo di misurare il «prezzo medio» quando il mercato è orientato non all'impulso, ma alla memoria.

Tutto al contrario: come funziona l'Anti-EMA

Anti-EMA (Past-Weighted Moving Average) — è un indicatore utente completamente gratuito per MetaTrader 5, in cui i prezzi storici sono pesati più fortemente rispetto a quelli recenti. A differenza dell'EMA classica, dove l'accento è sui dati freschi, l'Anti-EMA rafforza intenzionalmente l'influenza dei bar passati, creando una linea più «conservatrice» e «memore».

Come funziona?



Per una finestra di N bar:

Il bar più vecchio (N-1 passi indietro) riceve peso N,

Il precedente — peso N−1,

...

Il bar più nuovo — peso 1.

Il risultato — una linea smussata che reagisce più lentamente ai picchi e è più legata al contesto storico.

Quando usare?

Nel trading in mercati laterali o ciclici,

Per filtrare breakout falsi,

In strategie basate su livelli storici di supporto/resistenza,

Come alternativa alle MA standard in coppia con una EMA normale per trovare divergenze «di memoria».

Caratteristiche:



Completamente gratuito — senza funzioni nascoste, abbonamenti, filigrane o limitazioni,

Supporto per tutti i tipi di prezzo (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted),

Configurazione semplice del periodo.

💬 Il vostro feedback è la chiave per lo sviluppo!



Questo indicatore — non è un prodotto finale, ma un progetto vivo che esiste grazie a voi.

Mi sforzo di creare strumenti gratuiti che per qualità e utilità superano persino gli analoghi a pagamento — ma senza il vostro feedback è impossibile.

👉 Per favore, lasciate un commento — buono o critico, non importa!

Più onestamente descrivete:

come l'indicatore funziona in condizioni reali,

dove aiuta e dove delude,

quali miglioramenti suggerireste,

— più velocemente insieme lo renderemo davvero utile per tutti i trader.

Il vostro tweak, idea o persino un bug report possono diventare la base della prossima versione!

Non esitate — la comunità è più forte di un singolo sviluppatore.

Solo insieme renderemo utile l'indicatore.

Anti-EMA — non è solo un indicatore. È un'alternativa visione delle priorità temporali nell'analisi tecnica. A volte, per capire dove va il prezzo, non bisogna guardare avanti, ma indietro — e ascoltare il passato.

L'indicatore è distribuito gratuitamente. Usatelo, modificatelo, integratelo nelle vostre strategie — senza limitazioni!

E, per favore — condividete la vostra opinione. Insieme lo miglioreremo.

Se avete idee per migliorarlo — semplicemente contattatemi. Lo aggiornerò gratuitamente per renderlo ancora più utile per i trader.