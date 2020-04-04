MT4SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 4 (ottimizzato per XAUUSD)

Aggiornamento esclusivo dei prezzi: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti.

  • Prezzo attuale: 30 $
  • Prossimo prezzo dopo 5 acquisti: 60 $
  • Prezzo finale: 399,99 $ (copie limitate disponibili). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto.

Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche per coppie Forex come EURUSD, adattando opportunamente i parametri. Poiché ha dimostrato prestazioni migliori con XAUUSD, lo consigliamo, ma sei libero di sperimentare e ottimizzare anche per FX. L’EA entra in azione solo quando trend, momentum e struttura di mercato si allineano tra timeframe multipli e condizioni di volatilità. Gli ingressi vengono confermati da bias di timeframe superiore (EMA/MACD), espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), momentum direzionale (ADX) e un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è predefinito, la dimensione della posizione è calcolata in base alla distanza dello stop, e la gestione è completamente automatizzata con logica di break-even, trailing e scale-out.

Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT4. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso o adattalo alle condizioni del tuo broker.

Profilo consigliato/di default per XAUUSD

Variabile Valore / Note
Timeframe di esecuzione H1
Conferma TF superiore H1 trend EMA; MACD H1 opzionale
Direzione del trade Long abilitati di default; Short disabilitati (attivabili)
Metodo MA / Periodi EMA, Veloce=12, Lento=26
Bande di Bollinger Periodo=20, Deviazioni=2.0
Buffer BB (vs ATR) Buffer mediana = 0.30 × ATR
Larghezza BB minima BBW ≥ 1.35 × ATR (filtro di espansione volatilità)
MACD (TF d’ingresso) 12/26/9 (principale > segnale per long)
Filtro ADX ADX ≥ 22
ATR (money management) Periodo=14
Stop-Loss iniziale 1.10 × ATR
Take-Profit TP ATR disabilitato di default (scaling + trailing gestiscono i profitti)
Break-even A ≥ max(1.6R, 1.5R): sposta SL a BE + 0.06 × ATR
Trailing Stop Inizia ≥ 1.5R; distanza ≈ 1.25 × ATR con aggiustamento dinamico
Uscita parziale A 1.0R chiudi 50% della posizione
Breakout d’ingresso Prezzo sopra il massimo della barra precedente + 0.12 × ATR (per long)
Logica di pullback Attende ≥ 0.10 × ATR di ritracciamento e riconferma (+0.05 × ATR)
Filtro pendenza EMA |ΔEMA veloce| ≥ 0.12 × ATR
Filtri spread Spread max assoluto: 12 punti e ≤ 0.10 × ATR
Filtro sessione Attivo 08:00–17:00 (ora server)
Limite perdite giornaliere Stop a nuovi trade dopo 2.0% drawdown giornaliero
Frequenza dei trade Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; uno per barra
Modalità rischio $ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0.25%)
Limiti posizione Singola posizione; o multiple (limitate con MaxOpenPositions)

Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA

  • Intelligenza multi-timeframe: H1 EMA (e opzionale MACD H1) deve confermare la direzione.
  • Breakout basati sulla struttura: Entrate long richiedono chiusura sopra la banda superiore + breakout ATR.
  • Filtro di volatilità: Trade solo se BB ≥ ATR e pendenza EMA sufficiente.
  • Rischio definito: Dimensione calcolata da distanza stop e rischio scelto. SL fissato all’ingresso.
  • Gestione autonoma: Break-even automatico, trailing ATR dinamico, uscita parziale a 1R.
  • Disciplina: Limite perdite giornaliere, finestra di sessione, spread guard, max trade/giorno, cooldown.

Come opera Sentinel (alto livello)

  1. Fase di bias: Su H1, EMA veloce > EMA lenta per long. Altrimenti nessun trade.
  2. Check volatilità & momentum: ADX ≥ 22, BB ≥ 1.35×ATR, pendenza EMA ≥ 0.12×ATR.
  3. Trigger: Prezzo sopra banda superiore e ≥ 0.12×ATR sopra massimo precedente.
  4. Rischio & dimensione: SL a 1.10×ATR, dimensione da rischio scelto.
  5. Gestione: Uscita 50% a 1R, break-even a 1.5R+, trailing ATR dinamico. Stop se limite perdite giornaliere raggiunto.

Nota: Le soglie sopra riflettono il funzionamento dell’EA senza esporre dettagli proprietari.

Caratteristiche chiave

  • Progettato per l’oro: Default per XAUUSD, configurabile per altri simboli.
  • Allineamento HTF + LTF: Timeframe separati per bias ed esecuzione.
  • Filtri robusti: ADX, BB-ATR, pendenza EMA, breakout ATR, sessione & spread.
  • Controllo del rischio: $ fisso o %, calcolo lotti preciso, SL fissato, limite giornaliero.
  • Gestione trade: Break-even, trailing ATR, uscita parziale a 1R.
  • Disciplina operativa: Cooldown, un trade/barra, limite giornaliero.
  • Log trasparenti: Stampa chiara di eventi, check, trigger, risultati ordini.

A chi è destinato

  • Trader che preferiscono entrate in trend.
  • Chi cerca dimensionamento del rischio definito e gestione automatica.
  • Chi vuole un approccio basato sui dati — facile da backtestare e testare in demo.

Inputs (overview per clienti)

  • Rischio: $ fisso o % equity; controllo slippage; un trade/barra; limite giornaliero.
  • Trend & momentum: EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.
  • Volatilità: Periodo ATR; BB periodo/deviazione; gate BB-ATR; offset breakout ATR.
  • Esecuzione: Sessione, filtri spread, cooldown, max trade/giorno, posizioni multiple.
  • Gestione: SL/TP ATR, offset break-even, trailing dinamico, scale-out.

Guida alla gestione del rischio

Inizia in modo conservativo (es. 0.25%–1% equity/trade sull’oro) ed aumenta solo dopo test solidi. L’oro è volatile; sequenze di perdite sono normali. L’EA mira a limitare perdite e far crescere i vincenti, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & validazione

  • Ampio backtest: Anni multipli, condizioni variabili.
  • Forward-test: Su demo per spread, slippage, esecuzione.
  • Condizioni broker: Spread bassi e fill stabili migliorano i risultati.

Avvio rapido

  1. Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD H1.
  2. Conferma TF superiore su H1 (MACD opzionale).
  3. Scegli la modalità rischio ($ fisso o % equity) e imposta rischio.
  4. Mantieni i filtri default o carica il file .set.
  5. Avvia su Strategy Tester o demo, quindi calibra su spread/latency broker.

Nota importante:

Raccomandiamo un broker con spread BASSO per evitare stop-loss prematuri.

Broker consigliato: QUI

Inizia oggi

Unisciti ai trader che usano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework disciplinato e sensibile alla volatilità. Scaricalo, testalo gratis e scopri perché Sentinel è un approccio intelligente ai trend dell’oro.

Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa accuratamente e fai trading responsabilmente.

Prodotti consigliati
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Pure Trend EA
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
OPENING PRICE:  $30 (3 copies left) Next price: $59 Final price:  $99 Pure Trend EA is a low-risk expert that is fully automated with fixed stoploss and take profit. You can choose if you want to trade with fixed lots, or lots per amount in balance. This EA is based on pure trend movements that is based on Stochastic and MACD. No Martingale No Grid Broker and deposit Any broker with small spreads is suitable. Recommended deposit:   $300 or more. Minimum deposit:   $100  Currency pairs and
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Brown Bear EA
Sergey Kruglov
Experts
Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
BBMAV Crossover Robot
Thushara Dissanayake
Experts
Il   BBMAV Crossover Robot   è un potente strumento progettato per automatizzare   le strategie di crossover della banda di Bollinger e della media mobile   . Combina più indicatori per generare segnali affidabili per il trading. Sfruttando l'incrocio di questi indicatori, il robot identifica potenziali punti di ingresso e di uscita nel mercato. Gli operatori possono personalizzare le impostazioni dell'indicatore e attivare o disattivare funzioni specifiche in base alle proprie preferenze. Il se
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
Experts
King Scalper  is a smart ea that uses the Zigzag indicator to find out sensitivity situation of market price. with this point,  King Scalper EA  automatically create trend line that market movement reacted in this point. with zigzag find the highest and lowest price (support and resistance) and with this point EA trend line. it changes and updates automatically ... if price touches this line expert decide to act with it. BUY or SEll depended on the market situation. you can manage your time that
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Experts
Creature  - is an automated trading system - trend scalper. EA work strategy: The trades are made at rollback from main trend. Indicator Bollinger Bands is responsible for trend and channel determination. The EA opens orders at channel breakdown for definite value of points. False enters are filtered by breakdown minimal price bounce limiter resulting in loss trades cut.Orders can be closed at take-profit, trailing-stop, stop-loss and at defined time elapse. Time limit of the EA work is availabl
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (32)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Altri dall’autore
MT4Phoenix
Stephanos Massouras
Experts
MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
MT4GoldProHR
Stephanos Massouras
Experts
MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
MT4GoldProLR
Stephanos Massouras
Experts
MT4GoldProLR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProLR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProLR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
MT4BTCPro
Stephanos Massouras
Experts
MT4BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 4. Creato per i trader crypto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vedern
MT5BTCPro
Stephanos Massouras
Experts
MT5BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin MT5BTCPro - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT5BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 5. Creato per i trader cripto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest
MT5GoldProHR
Stephanos Massouras
Experts
MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
MT5GoldProLR
Stephanos Massouras
Experts
MT5GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente pentru fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per v
MT5Phoenix
Stephanos Massouras
Experts
MT5Phoenix – EA breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD Aggiornamento esclusivo dei prezzi: agisci subito! Il prezzo di MT5Phoenix raddoppierà ogni 5 acquisti. Prezzo attuale : 30 $ Prossimo prezzo dopo 5 acquisti : 60 $ Prezzo finale : 999,99 $ (copie limitate a questo prezzo). Assicurati subito la tua copia per bloccare il prezzo più basso e ottenere accesso anticipato ad aggiornamenti e assistenza — non perdere l’occasione! MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione p
MT5SentinelGoldEA
Stephanos Massouras
Experts
Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 5 (ottimizzato per XAUUSD) Aggiornamento prezzo esclusivo: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti. Prezzo attuale : $30 Prossimo prezzo dopo 5 acquisti : $60 Prezzo finale : $399,99 (copie limitate). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto. Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzat
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione