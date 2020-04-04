MT4SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 4 (ottimizzato per XAUUSD)

Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche per coppie Forex come EURUSD, adattando opportunamente i parametri. Poiché ha dimostrato prestazioni migliori con XAUUSD, lo consigliamo, ma sei libero di sperimentare e ottimizzare anche per FX. L’EA entra in azione solo quando trend, momentum e struttura di mercato si allineano tra timeframe multipli e condizioni di volatilità. Gli ingressi vengono confermati da bias di timeframe superiore (EMA/MACD), espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), momentum direzionale (ADX) e un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è predefinito, la dimensione della posizione è calcolata in base alla distanza dello stop, e la gestione è completamente automatizzata con logica di break-even, trailing e scale-out.

Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT4. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso o adattalo alle condizioni del tuo broker. Profilo consigliato/di default per XAUUSD Variabile Valore / Note Timeframe di esecuzione H1 Conferma TF superiore H1 trend EMA; MACD H1 opzionale Direzione del trade Long abilitati di default; Short disabilitati (attivabili) Metodo MA / Periodi EMA, Veloce=12, Lento=26 Bande di Bollinger Periodo=20, Deviazioni=2.0 Buffer BB (vs ATR) Buffer mediana = 0.30 × ATR Larghezza BB minima BBW ≥ 1.35 × ATR (filtro di espansione volatilità) MACD (TF d’ingresso) 12/26/9 (principale > segnale per long) Filtro ADX ADX ≥ 22 ATR (money management) Periodo=14 Stop-Loss iniziale 1.10 × ATR Take-Profit TP ATR disabilitato di default (scaling + trailing gestiscono i profitti) Break-even A ≥ max(1.6R, 1.5R): sposta SL a BE + 0.06 × ATR Trailing Stop Inizia ≥ 1.5R; distanza ≈ 1.25 × ATR con aggiustamento dinamico Uscita parziale A 1.0R chiudi 50% della posizione Breakout d’ingresso Prezzo sopra il massimo della barra precedente + 0.12 × ATR (per long) Logica di pullback Attende ≥ 0.10 × ATR di ritracciamento e riconferma (+0.05 × ATR) Filtro pendenza EMA |ΔEMA veloce| ≥ 0.12 × ATR Filtri spread Spread max assoluto: 12 punti e ≤ 0.10 × ATR Filtro sessione Attivo 08:00–17:00 (ora server) Limite perdite giornaliere Stop a nuovi trade dopo 2.0% drawdown giornaliero Frequenza dei trade Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; uno per barra Modalità rischio $ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0.25%) Limiti posizione Singola posizione; o multiple (limitate con MaxOpenPositions)

Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA

Intelligenza multi-timeframe : H1 EMA (e opzionale MACD H1) deve confermare la direzione.

: H1 EMA (e opzionale MACD H1) deve confermare la direzione. Breakout basati sulla struttura : Entrate long richiedono chiusura sopra la banda superiore + breakout ATR.

: Entrate long richiedono chiusura sopra la banda superiore + breakout ATR. Filtro di volatilità : Trade solo se BB ≥ ATR e pendenza EMA sufficiente.

: Trade solo se BB ≥ ATR e pendenza EMA sufficiente. Rischio definito : Dimensione calcolata da distanza stop e rischio scelto. SL fissato all’ingresso.

: Dimensione calcolata da distanza stop e rischio scelto. SL fissato all’ingresso. Gestione autonoma : Break-even automatico, trailing ATR dinamico, uscita parziale a 1R.

: Break-even automatico, trailing ATR dinamico, uscita parziale a 1R. Disciplina: Limite perdite giornaliere, finestra di sessione, spread guard, max trade/giorno, cooldown.

Come opera Sentinel (alto livello)

Fase di bias: Su H1, EMA veloce > EMA lenta per long. Altrimenti nessun trade. Check volatilità & momentum: ADX ≥ 22, BB ≥ 1.35×ATR, pendenza EMA ≥ 0.12×ATR. Trigger: Prezzo sopra banda superiore e ≥ 0.12×ATR sopra massimo precedente. Rischio & dimensione: SL a 1.10×ATR, dimensione da rischio scelto. Gestione: Uscita 50% a 1R, break-even a 1.5R+, trailing ATR dinamico. Stop se limite perdite giornaliere raggiunto.

Nota: Le soglie sopra riflettono il funzionamento dell’EA senza esporre dettagli proprietari.

Caratteristiche chiave

Progettato per l’oro : Default per XAUUSD, configurabile per altri simboli.

: Default per XAUUSD, configurabile per altri simboli. Allineamento HTF + LTF : Timeframe separati per bias ed esecuzione.

: Timeframe separati per bias ed esecuzione. Filtri robusti : ADX, BB-ATR, pendenza EMA, breakout ATR, sessione & spread.

: ADX, BB-ATR, pendenza EMA, breakout ATR, sessione & spread. Controllo del rischio : $ fisso o %, calcolo lotti preciso, SL fissato, limite giornaliero.

: $ fisso o %, calcolo lotti preciso, SL fissato, limite giornaliero. Gestione trade : Break-even, trailing ATR, uscita parziale a 1R.

: Break-even, trailing ATR, uscita parziale a 1R. Disciplina operativa : Cooldown, un trade/barra, limite giornaliero.

: Cooldown, un trade/barra, limite giornaliero. Log trasparenti: Stampa chiara di eventi, check, trigger, risultati ordini.

A chi è destinato

Trader che preferiscono entrate in trend .

. Chi cerca dimensionamento del rischio definito e gestione automatica .

e . Chi vuole un approccio basato sui dati — facile da backtestare e testare in demo.

Inputs (overview per clienti)

Rischio : $ fisso o % equity; controllo slippage; un trade/barra; limite giornaliero.

: $ fisso o % equity; controllo slippage; un trade/barra; limite giornaliero. Trend & momentum : EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.

: EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA. Volatilità : Periodo ATR; BB periodo/deviazione; gate BB-ATR; offset breakout ATR.

: Periodo ATR; BB periodo/deviazione; gate BB-ATR; offset breakout ATR. Esecuzione : Sessione, filtri spread, cooldown, max trade/giorno, posizioni multiple.

: Sessione, filtri spread, cooldown, max trade/giorno, posizioni multiple. Gestione: SL/TP ATR, offset break-even, trailing dinamico, scale-out.

Guida alla gestione del rischio

Inizia in modo conservativo (es. 0.25%–1% equity/trade sull’oro) ed aumenta solo dopo test solidi. L’oro è volatile; sequenze di perdite sono normali. L’EA mira a limitare perdite e far crescere i vincenti, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & validazione

Ampio backtest : Anni multipli, condizioni variabili.

: Anni multipli, condizioni variabili. Forward-test : Su demo per spread, slippage, esecuzione.

: Su demo per spread, slippage, esecuzione. Condizioni broker: Spread bassi e fill stabili migliorano i risultati.

Avvio rapido

Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD H1. Conferma TF superiore su H1 (MACD opzionale). Scegli la modalità rischio ($ fisso o % equity) e imposta rischio. Mantieni i filtri default o carica il file .set. Avvia su Strategy Tester o demo, quindi calibra su spread/latency broker.

Inizia oggi

Unisciti ai trader che usano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework disciplinato e sensibile alla volatilità. Scaricalo, testalo gratis e scopri perché Sentinel è un approccio intelligente ai trend dell’oro.

Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa accuratamente e fai trading responsabilmente.