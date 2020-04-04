MT4SentinelGoldEA
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versione: 1.12
- Attivazioni: 10
Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 4 (ottimizzato per XAUUSD)
Aggiornamento esclusivo dei prezzi: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti.
- Prezzo attuale: 30 $
- Prossimo prezzo dopo 5 acquisti: 60 $
- Prezzo finale: 399,99 $ (copie limitate disponibili). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto.
Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche per coppie Forex come EURUSD, adattando opportunamente i parametri. Poiché ha dimostrato prestazioni migliori con XAUUSD, lo consigliamo, ma sei libero di sperimentare e ottimizzare anche per FX. L’EA entra in azione solo quando trend, momentum e struttura di mercato si allineano tra timeframe multipli e condizioni di volatilità. Gli ingressi vengono confermati da bias di timeframe superiore (EMA/MACD), espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), momentum direzionale (ADX) e un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è predefinito, la dimensione della posizione è calcolata in base alla distanza dello stop, e la gestione è completamente automatizzata con logica di break-even, trailing e scale-out.
Provalo tu stesso—non fidarti solo delle nostre parole. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT4. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso o adattalo alle condizioni del tuo broker.
Profilo consigliato/di default per XAUUSD
|Variabile
|Valore / Note
|Timeframe di esecuzione
|H1
|Conferma TF superiore
|H1 trend EMA; MACD H1 opzionale
|Direzione del trade
|Long abilitati di default; Short disabilitati (attivabili)
|Metodo MA / Periodi
|EMA, Veloce=12, Lento=26
|Bande di Bollinger
|Periodo=20, Deviazioni=2.0
|Buffer BB (vs ATR)
|Buffer mediana = 0.30 × ATR
|Larghezza BB minima
|BBW ≥ 1.35 × ATR (filtro di espansione volatilità)
|MACD (TF d’ingresso)
|12/26/9 (principale > segnale per long)
|Filtro ADX
|ADX ≥ 22
|ATR (money management)
|Periodo=14
|Stop-Loss iniziale
|1.10 × ATR
|Take-Profit
|TP ATR disabilitato di default (scaling + trailing gestiscono i profitti)
|Break-even
|A ≥ max(1.6R, 1.5R): sposta SL a BE + 0.06 × ATR
|Trailing Stop
|Inizia ≥ 1.5R; distanza ≈ 1.25 × ATR con aggiustamento dinamico
|Uscita parziale
|A 1.0R chiudi 50% della posizione
|Breakout d’ingresso
|Prezzo sopra il massimo della barra precedente + 0.12 × ATR (per long)
|Logica di pullback
|Attende ≥ 0.10 × ATR di ritracciamento e riconferma (+0.05 × ATR)
|Filtro pendenza EMA
||ΔEMA veloce| ≥ 0.12 × ATR
|Filtri spread
|Spread max assoluto: 12 punti e ≤ 0.10 × ATR
|Filtro sessione
|Attivo 08:00–17:00 (ora server)
|Limite perdite giornaliere
|Stop a nuovi trade dopo 2.0% drawdown giornaliero
|Frequenza dei trade
|Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; uno per barra
|Modalità rischio
|$ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0.25%)
|Limiti posizione
|Singola posizione; o multiple (limitate con MaxOpenPositions)
Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA
- Intelligenza multi-timeframe: H1 EMA (e opzionale MACD H1) deve confermare la direzione.
- Breakout basati sulla struttura: Entrate long richiedono chiusura sopra la banda superiore + breakout ATR.
- Filtro di volatilità: Trade solo se BB ≥ ATR e pendenza EMA sufficiente.
- Rischio definito: Dimensione calcolata da distanza stop e rischio scelto. SL fissato all’ingresso.
- Gestione autonoma: Break-even automatico, trailing ATR dinamico, uscita parziale a 1R.
- Disciplina: Limite perdite giornaliere, finestra di sessione, spread guard, max trade/giorno, cooldown.
Come opera Sentinel (alto livello)
- Fase di bias: Su H1, EMA veloce > EMA lenta per long. Altrimenti nessun trade.
- Check volatilità & momentum: ADX ≥ 22, BB ≥ 1.35×ATR, pendenza EMA ≥ 0.12×ATR.
- Trigger: Prezzo sopra banda superiore e ≥ 0.12×ATR sopra massimo precedente.
- Rischio & dimensione: SL a 1.10×ATR, dimensione da rischio scelto.
- Gestione: Uscita 50% a 1R, break-even a 1.5R+, trailing ATR dinamico. Stop se limite perdite giornaliere raggiunto.
Nota: Le soglie sopra riflettono il funzionamento dell’EA senza esporre dettagli proprietari.
Caratteristiche chiave
- Progettato per l’oro: Default per XAUUSD, configurabile per altri simboli.
- Allineamento HTF + LTF: Timeframe separati per bias ed esecuzione.
- Filtri robusti: ADX, BB-ATR, pendenza EMA, breakout ATR, sessione & spread.
- Controllo del rischio: $ fisso o %, calcolo lotti preciso, SL fissato, limite giornaliero.
- Gestione trade: Break-even, trailing ATR, uscita parziale a 1R.
- Disciplina operativa: Cooldown, un trade/barra, limite giornaliero.
- Log trasparenti: Stampa chiara di eventi, check, trigger, risultati ordini.
A chi è destinato
- Trader che preferiscono entrate in trend.
- Chi cerca dimensionamento del rischio definito e gestione automatica.
- Chi vuole un approccio basato sui dati — facile da backtestare e testare in demo.
Inputs (overview per clienti)
- Rischio: $ fisso o % equity; controllo slippage; un trade/barra; limite giornaliero.
- Trend & momentum: EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.
- Volatilità: Periodo ATR; BB periodo/deviazione; gate BB-ATR; offset breakout ATR.
- Esecuzione: Sessione, filtri spread, cooldown, max trade/giorno, posizioni multiple.
- Gestione: SL/TP ATR, offset break-even, trailing dinamico, scale-out.
Guida alla gestione del rischio
Inizia in modo conservativo (es. 0.25%–1% equity/trade sull’oro) ed aumenta solo dopo test solidi. L’oro è volatile; sequenze di perdite sono normali. L’EA mira a limitare perdite e far crescere i vincenti, ma i drawdown fanno parte del trading.
Test & validazione
- Ampio backtest: Anni multipli, condizioni variabili.
- Forward-test: Su demo per spread, slippage, esecuzione.
- Condizioni broker: Spread bassi e fill stabili migliorano i risultati.
Avvio rapido
- Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD H1.
- Conferma TF superiore su H1 (MACD opzionale).
- Scegli la modalità rischio ($ fisso o % equity) e imposta rischio.
- Mantieni i filtri default o carica il file .set.
- Avvia su Strategy Tester o demo, quindi calibra su spread/latency broker.
Nota importante:
Raccomandiamo un broker con spread BASSO per evitare stop-loss prematuri.
Inizia oggi
Unisciti ai trader che usano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework disciplinato e sensibile alla volatilità. Scaricalo, testalo gratis e scopri perché Sentinel è un approccio intelligente ai trend dell’oro.
Il trading comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Testa accuratamente e fai trading responsabilmente.