Channel of Fractals mz

Indicatore Crypto_Forex "CANALE DEI FRATTALI" per MT4.

- Questo indicatore mostra le linee di tendenza locali effettive basate sui massimi/minimi dei frattali.
- Ottimo per i trader che utilizzano l'analisi grafica.
- Linee di tendenza locali di resistenza - Colore rosso.
- Linee di tendenza locali di supporto - Colore blu.
- Dispone di pochi parametri responsabili del numero di frattali, del colore e della larghezza delle linee di tendenza.
- L'indicatore è ottimo per rilevare le condizioni di mercato attuali:
- Condizione di mercato rialzista - quando entrambe le linee sono in rialzo.
- Condizione di mercato ribassista - quando entrambe le linee sono in ribasso.
- Laterale - quando entrambe le linee vanno in direzioni opposte.

// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.
