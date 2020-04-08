Channel of Fractals mz
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "CANALE DEI FRATTALI" per MT4.
- Questo indicatore mostra le linee di tendenza locali effettive basate sui massimi/minimi dei frattali.
- Ottimo per i trader che utilizzano l'analisi grafica.
- Linee di tendenza locali di resistenza - Colore rosso.
- Linee di tendenza locali di supporto - Colore blu.
- Dispone di pochi parametri responsabili del numero di frattali, del colore e della larghezza delle linee di tendenza.
- L'indicatore è ottimo per rilevare le condizioni di mercato attuali:
- Condizione di mercato rialzista - quando entrambe le linee sono in rialzo.
- Condizione di mercato ribassista - quando entrambe le linee sono in ribasso.
- Laterale - quando entrambe le linee vanno in direzioni opposte.
