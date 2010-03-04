MT5SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 5 (ottimizzato per XAUUSD)

Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche su coppie FX (es. EURUSD) con adeguata personalizzazione dei settaggi. Poiché rende meglio su XAUUSD, lo consigliamo; sentiti però libero di sperimentare e ottimizzare per il FX. Opera solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono allineati tra timeframe e condizioni di volatilità. Le entrate sono confermate dal bias su timeframe superiore (EMA/MACD), dall’espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), dal momentum direzionale (ADX) e da un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è pre-definito, la size è calcolata dalla distanza dello stop e la gestione è completamente automatizzata con breakeven, trailing e scale-out.

Provalo tu stesso. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT5. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso (allegato) o adattalo alle condizioni del tuo broker. Profilo consigliato/predefinito per XAUUSD Variabile Valore / Note Timeframe di esecuzione H1 Conferma TF superiore Tendenza EMA H1; conferma MACD H1 opzionale Direzione di trade Long abilitati di default; Short disabilitati (abilitabili) Metodo/periodi MA EMA, Veloce=12, Lento=26 Bande di Bollinger Periodo=20, Deviazioni=2.0 Buffer BB (vs ATR) Buffer sulla mediana = 0,30 × ATR Ampiezza BB minima BBW ≥ 1,35 × ATR (filtro di espansione della volatilità) MACD (TF di ingresso) 12/26/9 (main > signal per i long) Filtro ADX ADX ≥ 22 ATR (money management) Periodo=14 Stop-loss iniziale 1,10 × ATR Take-profit TP ATR disabilitato di default (gestire i vincitori con scaling + trailing) Breakeven ≥ max(1,6R, 1,5R): spostare SL a BE + 0,06 × ATR Trailing stop Avvio ≥ 1,5R; distanza ≈ 1,25 × ATR con serraggio dinamico Scale-out A 1,0R chiudere il 50% della posizione Breakout di ingresso Richiede prezzo oltre il massimo della barra precedente + 0,12 × ATR (per i long) Logica di pullback Attende un ritracciamento ≥ 0,10 × ATR e una ri-conferma (+0,05 × ATR) Filtro pendenza EMA |ΔFastEMA| ≥ 0,12 × ATR Filtri di spread Spread massimo assoluto: 12 punti e ≤ 0,10 × ATR Filtro di sessione Attivo 08:00–17:00 (ora server) Limite perdita giornaliera Interrompere nuovi trade dopo 2,0% di drawdown giornaliero Frequenza operativa Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; una operazione per barra Modalità rischio $ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0,25%) Limiti posizione Posizione singola; oppure multiple (limitare con MaxOpenPositions)

Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA

Intelligenza multi-timeframe : la tendenza EMA H1 (e MACD H1 opzionale) deve convalidare la direzione prima di qualsiasi trade H1.

: la tendenza EMA H1 (e MACD H1 opzionale) deve convalidare la direzione prima di qualsiasi trade H1. Breakout consapevoli della struttura : i long richiedono chiusura sopra la banda superiore e un piccolo breakout scalato ATR oltre il massimo precedente—niente segnali “alla cieca”.

: i long richiedono chiusura sopra la banda superiore e un piccolo breakout scalato ATR oltre il massimo precedente—niente segnali “alla cieca”. Filtro di volatilità : si considerano trade solo quando l’ampiezza BB si espande rispetto all’ATR e la pendenza è sufficiente—filtra il laterale.

: si considerano trade solo quando l’ampiezza BB si espande rispetto all’ATR e la pendenza è sufficiente—filtra il laterale. Rischio definito a monte : le size si calcolano dalla distanza dello stop e dal rischio scelto ($ fisso o %). SL rigido piazzato all’ingresso.

: le size si calcolano dalla distanza dello stop e dal rischio scelto ($ fisso o %). SL rigido piazzato all’ingresso. Gestione autonoma : breakeven automatico, trailing ATR dinamico e presa parziale a 1R per lasciar correre i vincenti riducendo il downside.

: breakeven automatico, trailing ATR dinamico e presa parziale a 1R per lasciar correre i vincenti riducendo il downside. Disciplina operativa: cap di perdita giornaliero, finestra di sessione, guardrail di spread (assoluto e relativo ATR), max trade/giorno e cooldown dopo le uscite.

Come opera Sentinel (alto livello)

Fase di bias: su H1 EMA veloce sopra la lenta per i long (e MACD main > signal se attivo). Senza allineamento, niente trade. Controllo volatilità & momentum: su H1 ADX ≥ 22, ampiezza BB ≥ 1,35×ATR, pendenza EMA veloce ≥ 0,12×ATR. Trigger: prezzo sopra la banda superiore e rottura del massimo precedente di ≥ 0,12×ATR (la logica di pullback può attendere la ri-conferma). Rischio & sizing: con SL a 1,10×ATR, la size deriva dal rischio in $ o % rispettando min/max/step del broker. Gestione: parziale a 1R (50%), breakeven intorno a 1,5R+, trailing basato su ATR che si stringe con l’aumentare del multiplo di R. Se si raggiunge il cap giornaliero, Sentinel si ferma fino a fine giornata.

Nota: Le soglie e la sequenza riflettono il funzionamento dell’EA senza divulgare dettagli proprietari.

Caratteristiche chiave

Ingegneria “gold-first” : predefiniti tarati sul regime di volatilità XAUUSD; configurabile per altri simboli.

: predefiniti tarati sul regime di volatilità XAUUSD; configurabile per altri simboli. Allineamento HTF + LTF : timeframe separati e selezionabili per bias ed esecuzione.

: timeframe separati e selezionabili per bias ed esecuzione. Filtri robusti : ADX, espansione BB-vs-ATR, pendenza EMA, breakout scalati ATR, filtri di sessione & spread.

: ADX, espansione BB-vs-ATR, pendenza EMA, breakout scalati ATR, filtri di sessione & spread. Controlli di rischio : $ fisso o % equity; arrotondamento preciso dei lotti; SL rigido all’ordine; limite perdita giornaliera.

: $ fisso o % equity; arrotondamento preciso dei lotti; SL rigido all’ordine; limite perdita giornaliera. Gestione trade : breakeven, trailing ATR dinamico, scale-out a 1R.

: breakeven, trailing ATR dinamico, scale-out a 1R. Disciplina operativa : cooldown post-uscita, un trade per barra, cap giornaliero.

: cooldown post-uscita, un trade per barra, cap giornaliero. Logging trasparente: stampe chiare per eventi, controlli, trigger e risultati ordini (utile per review/debug).

Per chi è

Trader che preferiscono entrate di continuazione del trend al contro-trend.

al contro-trend. Utenti che valorizzano sizing definito dal rischio e gestione hands-off .

e . Chi desidera implementazioni basate sull’evidenza—facile da backtestare e testare in demo.

Input (panoramica per il cliente)

Rischio : dollari fissi o % dell’equity; controllo slippage; un trade per barra; cap di perdita giornaliera.

: dollari fissi o % dell’equity; controllo slippage; un trade per barra; cap di perdita giornaliera. Trend & momentum : metodo/periodi EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.

: metodo/periodi EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA. Volatilità : periodo ATR; periodo/deviazione BB; gate ampiezza BB-vs-ATR; offset breakout ATR.

: periodo ATR; periodo/deviazione BB; gate ampiezza BB-vs-ATR; offset breakout ATR. Esecuzione : finestra di sessione, guardie di spread (assolute & relative ATR), cooldown, max trade/giorno, toggle posizioni multiple.

: finestra di sessione, guardie di spread (assolute & relative ATR), cooldown, max trade/giorno, toggle posizioni multiple. Gestione: SL/TP basati ATR, offset BE, trailing dinamico, parametri di scale-out.

Linee guida di risk management

Inizia in modo conservativo (es. 0,25%–1% dell’equity per trade sull’oro) e scala solo dopo solidi test out-of-sample e forward test in demo. L’oro è volatile; sono attese sequenze di perdite. L’EA mira a limitare le perdite e a far comporre i vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & validazione

Backtest ampio : più anni e condizioni variabili (bassa/alta volatilità, sessioni diverse).

: più anni e condizioni variabili (bassa/alta volatilità, sessioni diverse). Forward test : esegui in demo per valutare spread, slippage ed esecuzione presso il broker.

: esegui in demo per valutare spread, slippage ed esecuzione presso il broker. Condizioni del broker: spread più bassi e riempimenti consistenti migliorano in modo significativo i risultati.

Avvio rapido

Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD 1H. Imposta la conferma del TF superiore su H1 (abilita conferma MACD se desideri). Scegli il Risk Mode ($ fisso o % equity) e imposta il rischio per trade. Mantieni i filtri predefiniti (ADX/BB/ATR/pendenza/breakout) o carica il .set incluso. Inizia nello Strategy Tester o in demo, poi calibra su spread/latency del tuo broker.

Inizia oggi

Unisciti ai trader che utilizzano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework di breakout disciplinato e attento alla volatilità. Scaricalo, provalo gratuitamente e scopri perché Sentinel è un modo intelligente di partecipare ai trend dell’oro.

Il trading comporta rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Testa sempre a fondo e opera responsabilmente.