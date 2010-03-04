MT5SentinelGoldEA
- Experts
- Stephanos Massouras
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 5 (ottimizzato per XAUUSD)
Aggiornamento prezzo esclusivo: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti.
- Prezzo attuale: $30
- Prossimo prezzo dopo 5 acquisti: $60
- Prezzo finale: $399,99 (copie limitate). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto.
Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche su coppie FX (es. EURUSD) con adeguata personalizzazione dei settaggi. Poiché rende meglio su XAUUSD, lo consigliamo; sentiti però libero di sperimentare e ottimizzare per il FX. Opera solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono allineati tra timeframe e condizioni di volatilità. Le entrate sono confermate dal bias su timeframe superiore (EMA/MACD), dall’espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), dal momentum direzionale (ADX) e da un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è pre-definito, la size è calcolata dalla distanza dello stop e la gestione è completamente automatizzata con breakeven, trailing e scale-out.
Provalo tu stesso. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT5. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso (allegato) o adattalo alle condizioni del tuo broker.
Profilo consigliato/predefinito per XAUUSD
|Variabile
|Valore / Note
|Timeframe di esecuzione
|H1
|Conferma TF superiore
|Tendenza EMA H1; conferma MACD H1 opzionale
|Direzione di trade
|Long abilitati di default; Short disabilitati (abilitabili)
|Metodo/periodi MA
|EMA, Veloce=12, Lento=26
|Bande di Bollinger
|Periodo=20, Deviazioni=2.0
|Buffer BB (vs ATR)
|Buffer sulla mediana = 0,30 × ATR
|Ampiezza BB minima
|BBW ≥ 1,35 × ATR (filtro di espansione della volatilità)
|MACD (TF di ingresso)
|12/26/9 (main > signal per i long)
|Filtro ADX
|ADX ≥ 22
|ATR (money management)
|Periodo=14
|Stop-loss iniziale
|1,10 × ATR
|Take-profit
|TP ATR disabilitato di default (gestire i vincitori con scaling + trailing)
|Breakeven
|≥ max(1,6R, 1,5R): spostare SL a BE + 0,06 × ATR
|Trailing stop
|Avvio ≥ 1,5R; distanza ≈ 1,25 × ATR con serraggio dinamico
|Scale-out
|A 1,0R chiudere il 50% della posizione
|Breakout di ingresso
|Richiede prezzo oltre il massimo della barra precedente + 0,12 × ATR (per i long)
|Logica di pullback
|Attende un ritracciamento ≥ 0,10 × ATR e una ri-conferma (+0,05 × ATR)
|Filtro pendenza EMA
||ΔFastEMA| ≥ 0,12 × ATR
|Filtri di spread
|Spread massimo assoluto: 12 punti e ≤ 0,10 × ATR
|Filtro di sessione
|Attivo 08:00–17:00 (ora server)
|Limite perdita giornaliera
|Interrompere nuovi trade dopo 2,0% di drawdown giornaliero
|Frequenza operativa
|Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; una operazione per barra
|Modalità rischio
|$ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0,25%)
|Limiti posizione
|Posizione singola; oppure multiple (limitare con MaxOpenPositions)
Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA
- Intelligenza multi-timeframe: la tendenza EMA H1 (e MACD H1 opzionale) deve convalidare la direzione prima di qualsiasi trade H1.
- Breakout consapevoli della struttura: i long richiedono chiusura sopra la banda superiore e un piccolo breakout scalato ATR oltre il massimo precedente—niente segnali “alla cieca”.
- Filtro di volatilità: si considerano trade solo quando l’ampiezza BB si espande rispetto all’ATR e la pendenza è sufficiente—filtra il laterale.
- Rischio definito a monte: le size si calcolano dalla distanza dello stop e dal rischio scelto ($ fisso o %). SL rigido piazzato all’ingresso.
- Gestione autonoma: breakeven automatico, trailing ATR dinamico e presa parziale a 1R per lasciar correre i vincenti riducendo il downside.
- Disciplina operativa: cap di perdita giornaliero, finestra di sessione, guardrail di spread (assoluto e relativo ATR), max trade/giorno e cooldown dopo le uscite.
Come opera Sentinel (alto livello)
- Fase di bias: su H1 EMA veloce sopra la lenta per i long (e MACD main > signal se attivo). Senza allineamento, niente trade.
- Controllo volatilità & momentum: su H1 ADX ≥ 22, ampiezza BB ≥ 1,35×ATR, pendenza EMA veloce ≥ 0,12×ATR.
- Trigger: prezzo sopra la banda superiore e rottura del massimo precedente di ≥ 0,12×ATR (la logica di pullback può attendere la ri-conferma).
- Rischio & sizing: con SL a 1,10×ATR, la size deriva dal rischio in $ o % rispettando min/max/step del broker.
- Gestione: parziale a 1R (50%), breakeven intorno a 1,5R+, trailing basato su ATR che si stringe con l’aumentare del multiplo di R. Se si raggiunge il cap giornaliero, Sentinel si ferma fino a fine giornata.
Nota: Le soglie e la sequenza riflettono il funzionamento dell’EA senza divulgare dettagli proprietari.
Caratteristiche chiave
- Ingegneria “gold-first”: predefiniti tarati sul regime di volatilità XAUUSD; configurabile per altri simboli.
- Allineamento HTF + LTF: timeframe separati e selezionabili per bias ed esecuzione.
- Filtri robusti: ADX, espansione BB-vs-ATR, pendenza EMA, breakout scalati ATR, filtri di sessione & spread.
- Controlli di rischio: $ fisso o % equity; arrotondamento preciso dei lotti; SL rigido all’ordine; limite perdita giornaliera.
- Gestione trade: breakeven, trailing ATR dinamico, scale-out a 1R.
- Disciplina operativa: cooldown post-uscita, un trade per barra, cap giornaliero.
- Logging trasparente: stampe chiare per eventi, controlli, trigger e risultati ordini (utile per review/debug).
Per chi è
- Trader che preferiscono entrate di continuazione del trend al contro-trend.
- Utenti che valorizzano sizing definito dal rischio e gestione hands-off.
- Chi desidera implementazioni basate sull’evidenza—facile da backtestare e testare in demo.
Input (panoramica per il cliente)
- Rischio: dollari fissi o % dell’equity; controllo slippage; un trade per barra; cap di perdita giornaliera.
- Trend & momentum: metodo/periodi EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.
- Volatilità: periodo ATR; periodo/deviazione BB; gate ampiezza BB-vs-ATR; offset breakout ATR.
- Esecuzione: finestra di sessione, guardie di spread (assolute & relative ATR), cooldown, max trade/giorno, toggle posizioni multiple.
- Gestione: SL/TP basati ATR, offset BE, trailing dinamico, parametri di scale-out.
Linee guida di risk management
Inizia in modo conservativo (es. 0,25%–1% dell’equity per trade sull’oro) e scala solo dopo solidi test out-of-sample e forward test in demo. L’oro è volatile; sono attese sequenze di perdite. L’EA mira a limitare le perdite e a far comporre i vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.
Test & validazione
- Backtest ampio: più anni e condizioni variabili (bassa/alta volatilità, sessioni diverse).
- Forward test: esegui in demo per valutare spread, slippage ed esecuzione presso il broker.
- Condizioni del broker: spread più bassi e riempimenti consistenti migliorano in modo significativo i risultati.
Avvio rapido
- Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD 1H.
- Imposta la conferma del TF superiore su H1 (abilita conferma MACD se desideri).
- Scegli il Risk Mode ($ fisso o % equity) e imposta il rischio per trade.
- Mantieni i filtri predefiniti (ADX/BB/ATR/pendenza/breakout) o carica il .set incluso.
- Inizia nello Strategy Tester o in demo, poi calibra su spread/latency del tuo broker.
Nota importante:
Raccomandiamo un broker con spread BASSO; è IMPORTANTE EVITARE inneschi prematuri dello SL.
Broker consigliato: QUI
Inizia oggi
Unisciti ai trader che utilizzano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework di breakout disciplinato e attento alla volatilità. Scaricalo, provalo gratuitamente e scopri perché Sentinel è un modo intelligente di partecipare ai trend dell’oro.
Il trading comporta rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Testa sempre a fondo e opera responsabilmente.