MT5SentinelGoldEA

Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 5 (ottimizzato per XAUUSD)

Aggiornamento prezzo esclusivo: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti.

  • Prezzo attuale: $30
  • Prossimo prezzo dopo 5 acquisti: $60
  • Prezzo finale: $399,99 (copie limitate). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto.

Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma può essere utilizzato anche su coppie FX (es. EURUSD) con adeguata personalizzazione dei settaggi. Poiché rende meglio su XAUUSD, lo consigliamo; sentiti però libero di sperimentare e ottimizzare per il FX. Opera solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono allineati tra timeframe e condizioni di volatilità. Le entrate sono confermate dal bias su timeframe superiore (EMA/MACD), dall’espansione della volatilità (ampiezza delle Bande di Bollinger vs ATR), dal momentum direzionale (ADX) e da un piccolo breakout basato sull’ATR. Il rischio è pre-definito, la size è calcolata dalla distanza dello stop e la gestione è completamente automatizzata con breakeven, trailing e scale-out.

Provalo tu stesso. Sentinel supporta l’uso in demo ed è facile da backtestare nello Strategy Tester di MT5. Validalo su XAUUSD con il file .set incluso (allegato) o adattalo alle condizioni del tuo broker.

Profilo consigliato/predefinito per XAUUSD

Variabile Valore / Note
Timeframe di esecuzione H1
Conferma TF superiore Tendenza EMA H1; conferma MACD H1 opzionale
Direzione di trade Long abilitati di default; Short disabilitati (abilitabili)
Metodo/periodi MA EMA, Veloce=12, Lento=26
Bande di Bollinger Periodo=20, Deviazioni=2.0
Buffer BB (vs ATR) Buffer sulla mediana = 0,30 × ATR
Ampiezza BB minima BBW ≥ 1,35 × ATR (filtro di espansione della volatilità)
MACD (TF di ingresso) 12/26/9 (main > signal per i long)
Filtro ADX ADX ≥ 22
ATR (money management) Periodo=14
Stop-loss iniziale 1,10 × ATR
Take-profit TP ATR disabilitato di default (gestire i vincitori con scaling + trailing)
Breakeven ≥ max(1,6R, 1,5R): spostare SL a BE + 0,06 × ATR
Trailing stop Avvio ≥ 1,5R; distanza ≈ 1,25 × ATR con serraggio dinamico
Scale-out A 1,0R chiudere il 50% della posizione
Breakout di ingresso Richiede prezzo oltre il massimo della barra precedente + 0,12 × ATR (per i long)
Logica di pullback Attende un ritracciamento ≥ 0,10 × ATR e una ri-conferma (+0,05 × ATR)
Filtro pendenza EMA |ΔFastEMA| ≥ 0,12 × ATR
Filtri di spread Spread massimo assoluto: 12 punti e ≤ 0,10 × ATR
Filtro di sessione Attivo 08:00–17:00 (ora server)
Limite perdita giornaliera Interrompere nuovi trade dopo 2,0% di drawdown giornaliero
Frequenza operativa Cooldown 8 barre; max 3 trade/giorno; una operazione per barra
Modalità rischio $ fisso o % dell’equity (default: $50 o 0,25%)
Limiti posizione Posizione singola; oppure multiple (limitare con MaxOpenPositions)

Perché i trader scelgono Sentinel Gold EA

  • Intelligenza multi-timeframe: la tendenza EMA H1 (e MACD H1 opzionale) deve convalidare la direzione prima di qualsiasi trade H1.
  • Breakout consapevoli della struttura: i long richiedono chiusura sopra la banda superiore e un piccolo breakout scalato ATR oltre il massimo precedente—niente segnali “alla cieca”.
  • Filtro di volatilità: si considerano trade solo quando l’ampiezza BB si espande rispetto all’ATR e la pendenza è sufficiente—filtra il laterale.
  • Rischio definito a monte: le size si calcolano dalla distanza dello stop e dal rischio scelto ($ fisso o %). SL rigido piazzato all’ingresso.
  • Gestione autonoma: breakeven automatico, trailing ATR dinamico e presa parziale a 1R per lasciar correre i vincenti riducendo il downside.
  • Disciplina operativa: cap di perdita giornaliero, finestra di sessione, guardrail di spread (assoluto e relativo ATR), max trade/giorno e cooldown dopo le uscite.

Come opera Sentinel (alto livello)

  1. Fase di bias: su H1 EMA veloce sopra la lenta per i long (e MACD main > signal se attivo). Senza allineamento, niente trade.
  2. Controllo volatilità & momentum: su H1 ADX ≥ 22, ampiezza BB ≥ 1,35×ATR, pendenza EMA veloce ≥ 0,12×ATR.
  3. Trigger: prezzo sopra la banda superiore e rottura del massimo precedente di ≥ 0,12×ATR (la logica di pullback può attendere la ri-conferma).
  4. Rischio & sizing: con SL a 1,10×ATR, la size deriva dal rischio in $ o % rispettando min/max/step del broker.
  5. Gestione: parziale a 1R (50%), breakeven intorno a 1,5R+, trailing basato su ATR che si stringe con l’aumentare del multiplo di R. Se si raggiunge il cap giornaliero, Sentinel si ferma fino a fine giornata.

Nota: Le soglie e la sequenza riflettono il funzionamento dell’EA senza divulgare dettagli proprietari.

Caratteristiche chiave

  • Ingegneria “gold-first”: predefiniti tarati sul regime di volatilità XAUUSD; configurabile per altri simboli.
  • Allineamento HTF + LTF: timeframe separati e selezionabili per bias ed esecuzione.
  • Filtri robusti: ADX, espansione BB-vs-ATR, pendenza EMA, breakout scalati ATR, filtri di sessione & spread.
  • Controlli di rischio: $ fisso o % equity; arrotondamento preciso dei lotti; SL rigido all’ordine; limite perdita giornaliera.
  • Gestione trade: breakeven, trailing ATR dinamico, scale-out a 1R.
  • Disciplina operativa: cooldown post-uscita, un trade per barra, cap giornaliero.
  • Logging trasparente: stampe chiare per eventi, controlli, trigger e risultati ordini (utile per review/debug).

Per chi è

  • Trader che preferiscono entrate di continuazione del trend al contro-trend.
  • Utenti che valorizzano sizing definito dal rischio e gestione hands-off.
  • Chi desidera implementazioni basate sull’evidenza—facile da backtestare e testare in demo.

Input (panoramica per il cliente)

  • Rischio: dollari fissi o % dell’equity; controllo slippage; un trade per barra; cap di perdita giornaliera.
  • Trend & momentum: metodo/periodi EMA, MACD, soglia ADX, filtro pendenza EMA.
  • Volatilità: periodo ATR; periodo/deviazione BB; gate ampiezza BB-vs-ATR; offset breakout ATR.
  • Esecuzione: finestra di sessione, guardie di spread (assolute & relative ATR), cooldown, max trade/giorno, toggle posizioni multiple.
  • Gestione: SL/TP basati ATR, offset BE, trailing dinamico, parametri di scale-out.

Linee guida di risk management

Inizia in modo conservativo (es. 0,25%–1% dell’equity per trade sull’oro) e scala solo dopo solidi test out-of-sample e forward test in demo. L’oro è volatile; sono attese sequenze di perdite. L’EA mira a limitare le perdite e a far comporre i vincitori asimmetrici, ma i drawdown fanno parte del trading.

Test & validazione

  • Backtest ampio: più anni e condizioni variabili (bassa/alta volatilità, sessioni diverse).
  • Forward test: esegui in demo per valutare spread, slippage ed esecuzione presso il broker.
  • Condizioni del broker: spread più bassi e riempimenti consistenti migliorano in modo significativo i risultati.

Avvio rapido

  1. Attacca Sentinel Gold EA a un grafico XAUUSD 1H.
  2. Imposta la conferma del TF superiore su H1 (abilita conferma MACD se desideri).
  3. Scegli il Risk Mode ($ fisso o % equity) e imposta il rischio per trade.
  4. Mantieni i filtri predefiniti (ADX/BB/ATR/pendenza/breakout) o carica il .set incluso.
  5. Inizia nello Strategy Tester o in demo, poi calibra su spread/latency del tuo broker.

Nota importante:

Raccomandiamo un broker con spread BASSO; è IMPORTANTE EVITARE inneschi prematuri dello SL.

Broker consigliato: QUI

    Inizia oggi

    Unisciti ai trader che utilizzano Sentinel Gold EA per navigare XAUUSD con un framework di breakout disciplinato e attento alla volatilità. Scaricalo, provalo gratuitamente e scopri perché Sentinel è un modo intelligente di partecipare ai trend dell’oro.

    Il trading comporta rischi. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Testa sempre a fondo e opera responsabilmente.

    Altri dall'autore
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4Phoenix – Multi‑Timeframe Breakout EA for MetaTrader 4 - XAUUSD MT4Phoenix is a precision‑built Expert Advisor designed to participate only when momentum aligns with a higher‑timeframe trend. It blends a higher‑timeframe bias filter with a lower‑timeframe breakout trigger and wraps it all in disciplined risk control. The result is an automated approach that seeks clean continuation moves while keeping losses predefined. Try it yourself—don’t take our word for it. MT4Phoenix supports demo usag
    MT4GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    MT4GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4GoldProLR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT4GoldProLR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 4. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4GoldProLR GRATIS con account demo e fai backtest per vede
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT4BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT4BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 4. Creato per i trader crypto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT4BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest per vedern
    MT4SentinelGoldEA
    Stephanos Massouras
    Experts
    Sentinel Gold EA – Sistema di breakout allineato al momentum per MetaTrader 4 (ottimizzato per XAUUSD) Aggiornamento esclusivo dei prezzi: agisci subito! Il prezzo di Sentinel Gold EA raddoppia dopo ogni 5 acquisti. Prezzo attuale : 30 $ Prossimo prezzo dopo 5 acquisti : 60 $ Prezzo finale : 399,99 $ (copie limitate disponibili). Blocca ora il prezzo più basso e ottieni accesso anticipato ad aggiornamenti e supporto. Sentinel Gold EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD, ma p
    MT5BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5BTCPro - Consulente Esperto per il Trading di Bitcoin MT5BTCPro - Padroneggia il BTC con fiducia Benvenuto in MT5BTCPro , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente per fare trading di Bitcoin (BTC) su MetaTrader 5. Creato per i trader cripto che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici del BTC. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5BTCPro GRATIS con account demo e fai backtest
    MT5GoldProHR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - XAUUSD Trading Expert Advisor - Master Gold Trading with Confidence Welcome to MT5GoldProHR , the ultimate Expert Advisor (EA) designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. Built for traders who demand precision and reliability, this EA leverages a proven crossover strategy to capture Golds dynamic market moves. Don’t trust us—trust your own testing! Try MT5GoldProHR for FREE with our demo account support and backtest it to see its power in action. Why Choose MT
    MT5GoldProLR
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5GoldProHR - Consulente Esperto per XAUUSD - Padroneggia il trading sull’oro con fiducia Benvenuto in MT5GoldProHR , l’Expert Advisor (EA) definitivo progettato specificamente pentru fare trading sull’oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Creato per i trader che richiedono precisione e affidabilità, questo EA sfrutta una strategia di crossover comprovata per cogliere i movimenti dinamici dell’oro. Non credere a noi — fidati dei tuoi test! Prova MT5GoldProHR GRATIS con account demo e fai backtest per v
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experts
    MT5Phoenix – EA breakout multi-timeframe per MetaTrader 5 - XAUUSD Aggiornamento esclusivo dei prezzi: agisci subito! Il prezzo di MT5Phoenix raddoppierà ogni 5 acquisti. Prezzo attuale : 30 $ Prossimo prezzo dopo 5 acquisti : 60 $ Prezzo finale : 999,99 $ (copie limitate a questo prezzo). Assicurati subito la tua copia per bloccare il prezzo più basso e ottenere accesso anticipato ad aggiornamenti e assistenza — non perdere l’occasione! MT5Phoenix è un Expert Advisor progettato con precisione p
