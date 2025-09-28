JBJFx Market Makers FiboHarmonic System
- Indicatori
- Rodney Lightfoot Johnson
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 28 settembre 2025
- Attivazioni: 10
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Descrizione (Bundle completo)
INCLUDE video YouTube di trade live e accesso TikTok ai live
Risparmio ~50$ rispetto all’acquisto separato
Tagline
Gate • Confirm • Execute • Manage.
Mappa la liquidità strutturale H4 (H4ss/MBOS), mostra Fibonacci leggibili (anche negativi), conferme 2/3 chiusure a candela chiusa, MAs HTF sempre visibili — con template pronti.
Nota: migliore su EURUSD/GBPUSD, utilizzabile su qualunque coppia.
Contenuto (5 indicatori + template)
-
Movable FiboHarmonic Channel — Canale fib spostabile con etichette chiare (Pullback/Proj/Ext) e negativi Trap/Flush (−0.272 … −3.618).
-
ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — Zone S/R da struttura H4, tag MBOS/Reclaim, ZigZag opzionale.
-
FiboHarmonic Scout — Fasce candidate C/D da A-B (o B-C); allerte di conferma. I rapporti sono nel Channel.
-
3CCC Alert Indicator — 3 chiusure consecutive (opz. 2CCC) su candela chiusa, no repaint; filtri e cronologia.
-
MTF Moving Averages — H4/H1/M30 = 550 LWMA disegnate a “gradini”.
Template
-
CLEAN.tpl – Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs
-
FULL.tpl – aggiunge bande/etichette dello Scout; MBOS/Reclaim ON
-
LITE.tpl – Playbook + 3CCC (scan)
Flusso operativo
-
Gate: zone H4ss (MBOS/Reclaim per leggere break/fail e trend).
-
Confirm: attendi 2CCC/3CCC dentro la fascia.
-
Execute: entra sull’exit-close (uscita confermata).
-
Manage: es. E38 → E61 di CD, retest di struttura o test sulle MAs.
-
Contesto: 550 H4/H1/M30 via MTF MAs.
-
Stop: short 5–10 pips sopra l’ultimo massimo; long 5–10 pips sotto l’ultimo minimo.
-
Chop: se la box non rompe ≥50 pips in 12–15h, spesso gli MM “flushano” verso il prossimo livello fib in direzione MBOS (550 LWMA aiuta).
-
MBOS & H4ss: in mercati in box (D1/W1) MBOS Res = SELL, MBOS Sup = BUY. Doppi/Tripli MBOS suggeriscono rotture multi-settimanali.
Caratteristiche
Etichette leggibili • Negativi −0.272 … −3.618 • Alert Touch/Break/Reclaim • 3CCC (+2CCC) su barra chiusa, no repaint • MTF MAs a gradini • Leggero, senza DLL
Cosa è / cosa non è
-
È: toolkit visivo e rule-based
-
Non è: EA o riconoscitore nomi di pattern (rapporti nel Channel)
Avvio rapido
-
Carica CLEAN.tpl.
-
Trascina TOP/BOT su A-B, leggi le etichette.
-
H4ss → 2/3 chiusure → entry su exit-close.
-
Gestione verso E38 → E61 o struttura/MAs.
-
Bande? Usa FULL.tpl.
Input (comuni)
Channel (famiglie/offset/colori) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, alert) • 3CCC (modo/filtri/alert) • MTF MAs (fino a 5 linee, TF/periodo/metodo/prezzo, Step) • Scout (gamba/direzione/bande/alert)
Compatibilità
MT4 (build 600+) • Qualsiasi simbolo/TF • Template & multi-monitor ok
Supporto
Installazione/impostazioni/uso inclusi. Niente codifica custom, segnali o temi broker. Lifetime con aggiornamenti gratuiti; rental durante il periodo attivo.
Disclaimer
Visualizza zone/fib/conferme; non esegue ordini. Performance passate ≠ risultati futuri.