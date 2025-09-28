JBJFx Market Makers FiboHarmonic System

JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Descrizione (Bundle completo)
INCLUDE video YouTube di trade live e accesso TikTok ai live
Risparmio ~50$ rispetto all’acquisto separato

Tagline

Gate • Confirm • Execute • Manage.
Mappa la liquidità strutturale H4 (H4ss/MBOS), mostra Fibonacci leggibili (anche negativi), conferme 2/3 chiusure a candela chiusa, MAs HTF sempre visibili — con template pronti.
Nota: migliore su EURUSD/GBPUSD, utilizzabile su qualunque coppia.

Contenuto (5 indicatori + template)

  1. Movable FiboHarmonic Channel — Canale fib spostabile con etichette chiare (Pullback/Proj/Ext) e negativi Trap/Flush (−0.272 … −3.618).

  2. ZZ MM Liquidity Playbook (MBOS/H4ss) — Zone S/R da struttura H4, tag MBOS/Reclaim, ZigZag opzionale.

  3. FiboHarmonic ScoutFasce candidate C/D da A-B (o B-C); allerte di conferma. I rapporti sono nel Channel.

  4. 3CCC Alert Indicator3 chiusure consecutive (opz. 2CCC) su candela chiusa, no repaint; filtri e cronologia.

  5. MTF Moving AveragesH4/H1/M30 = 550 LWMA disegnate a “gradini”.

Template

  • CLEAN.tpl – Channel + Playbook (ZigZag ON) + 3CCC + MTF MAs

  • FULL.tpl – aggiunge bande/etichette dello Scout; MBOS/Reclaim ON

  • LITE.tpl – Playbook + 3CCC (scan)

Flusso operativo

  1. Gate: zone H4ss (MBOS/Reclaim per leggere break/fail e trend).

  2. Confirm: attendi 2CCC/3CCC dentro la fascia.

  3. Execute: entra sull’exit-close (uscita confermata).

  4. Manage: es. E38 → E61 di CD, retest di struttura o test sulle MAs.

  5. Contesto: 550 H4/H1/M30 via MTF MAs.

  6. Stop: short 5–10 pips sopra l’ultimo massimo; long 5–10 pips sotto l’ultimo minimo.

  7. Chop: se la box non rompe ≥50 pips in 12–15h, spesso gli MM “flushano” verso il prossimo livello fib in direzione MBOS (550 LWMA aiuta).

  8. MBOS & H4ss: in mercati in box (D1/W1) MBOS Res = SELL, MBOS Sup = BUY. Doppi/Tripli MBOS suggeriscono rotture multi-settimanali.

Caratteristiche

Etichette leggibili • Negativi −0.272 … −3.618 • Alert Touch/Break/Reclaim • 3CCC (+2CCC) su barra chiusa, no repaint • MTF MAs a gradini • Leggero, senza DLL

Cosa è / cosa non è

  • È: toolkit visivo e rule-based

  • Non è: EA o riconoscitore nomi di pattern (rapporti nel Channel)

Avvio rapido

  1. Carica CLEAN.tpl.

  2. Trascina TOP/BOT su A-B, leggi le etichette.

  3. H4ss → 2/3 chiusure → entry su exit-close.

  4. Gestione verso E38 → E61 o struttura/MAs.

  5. Bande? Usa FULL.tpl.

Input (comuni)

Channel (famiglie/offset/colori) • Playbook (TF=240, ZZ, MBOS/Reclaim, alert) • 3CCC (modo/filtri/alert) • MTF MAs (fino a 5 linee, TF/periodo/metodo/prezzo, Step) • Scout (gamba/direzione/bande/alert)

Compatibilità

MT4 (build 600+) • Qualsiasi simbolo/TF • Template & multi-monitor ok

Supporto

Installazione/impostazioni/uso inclusi. Niente codifica custom, segnali o temi broker. Lifetime con aggiornamenti gratuiti; rental durante il periodo attivo.

Disclaimer

Visualizza zone/fib/conferme; non esegue ordini. Performance passate ≠ risultati futuri.


Altri dall’autore
JBJFx Moving Averages
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-MTF Moving Averages — Descrizione del prodotto (IT) Tagline Medie mobili multi-timeframe con chiara visualizzazione a “gradini” (stair-step) . Predefiniti: H4/H1/M30 = 550 LWMA . COSA FA (WHAT IT DOES) Disegna sul grafico corrente fino a 5 medie mobili provenienti da TF superiori/inferiori. Rendering a gradini (senza repaint) : aggiorna solo all’apertura di una nuova barra dell’HTF. Controllo per linea: timeframe, periodo, metodo (SMA/EMA/SMMA/LWMA) e prezzo applicato . PER CHI È (WHO IT
FREE
JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Descrizione del prodotto (edizione MBOS/H4ss) Slogan Mappe H4ss di supporto/resistenza da struttura ZigZag pulita, con avvisi Touch/Break/Reclaim e flag MBOS (Major Break of Structure) . Pensato per 2CCC/3CCC e FiboHarmonic Channel . Cosa fa (WHAT IT DOES) Costruisce una mappa di liquidità H4 : zone H4ss (H4 swing-structure) derivate da pivot ZigZag. Segnala eventi MBOS : rottura dell’ultimo massimo/minimo H4ss; Reclaim opzionale in caso di rapido rientro sopra/
JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Descrizione del prodotto Disegna l’immagine armonica in pochi secondi: canali di Fibonacci trascinabili , etichette chiare in linguaggio semplice e zone negative Trap/Flush (spazzata di liquidità superficiale/profonda) leggibili a colpo d’occhio. COSA FA Traccia un canale di Fibonacci mobile tra due punti e mostra istantaneamente i livelli chiave di retracement e projection per X–A, A–B, B–C e oltre. Include i rapporti Primary, Derived, Complementary e Negati
JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-FiboHarmonic Scout — Descrizione del prodotto Slogan “Scout” XABCD semi-automatico: posiziona zone candidate C/D da una gamba A-B (o B-C) scelta e avvisa quando il prezzo entra nella banda. Progettato per JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tutte le ratio), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e il tuo flusso JBJFx 3CCC Alert Indicator (allerta quando 3 candele consecutive chiudono) . NOTA IMPORTANTE Questo Scout non include una libreria di rapporti Fibonacci . È un overlay di
JBJFx 3CCC Alert Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Descrizione del prodotto Slogan Three Consecutive Candle Closes = ping di momentum pulito. Stampa 3CCC (e 2CCC opzionale) alla chiusura candela , senza repaint. Progettato per JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e JBJFx Movable FiboHarmonic Channel per letture PB/Proj/Ext. COSA FA • Rileva 3 chiusure consecutive nella stessa direzione (rialzista/ribassista) e marca la chiusura con punto/freccia + etichetta opzionale (es. “3CCC Buy/Sell”). • Modalità 2CCC
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione