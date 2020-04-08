JBJFx 3CCC Alert Indicator
- Indicatori
- Rodney Lightfoot Johnson
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Descrizione del prodotto
Slogan
Three Consecutive Candle Closes = ping di momentum pulito. Stampa 3CCC (e 2CCC opzionale) alla chiusura candela, senza repaint. Progettato per JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e JBJFx Movable FiboHarmonic Channel per letture PB/Proj/Ext.
COSA FA
• Rileva 3 chiusure consecutive nella stessa direzione (rialzista/ribassista) e marca la chiusura con punto/freccia + etichetta opzionale (es. “3CCC Buy/Sell”).
• Modalità 2CCC opzionale per conferma più precoce/leggera.
• Vere allerte su chiusura (Popup/Suono/Email/Push). Nessun flicker intrabar; niente repaint.
• Tracciamento storico per rivedere come i segnali si sono formati nelle tue zone.
• Ottimo come conferma “go” nelle zone H4ss/MBOS (Playbook) e con le bande C/D del FiboHarmonic Channel.
PER CHI È
• Trader che vogliono una conferma semplice e oggettiva prima dell’esecuzione.
• Chi segue il flusso RJ: Gate su H4ss → 2CCC/3CCC nella banda → ingresso su exit close.
CARATTERISTICHE CHIAVE
• Modalità: 3CCC (default) e 2CCC.
• Filtri (opz.): Dimensione minima corpo (pips o ATR%), ignora doji/inside bar, blocco HTF (es. avvisa solo se il bias H4 concorda), soglia tick-volume (opz.).
• Visual: punto o freccia; dimensione/offset/colori per direzione; testo etichetta opzionale.
• Pulsante on-chart per mostrare/nascondere i marker storici.
• Leggero; solo indicatore; nessuna DLL esterna.
COME USARE
-
Aggancia a qualsiasi grafico. Lascia Mode=3CCC.
-
(Opz.) Imposta MinBodyATR% (es. 20–35%) per evitare candele troppo piccole.
-
Usa con JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (H4ss/MBOS) e JBJFx Movable FiboHarmonic Channel: attendi un cluster di 2/3 chiusure dentro la banda target, poi entra alla chiusura di uscita (exit close).
-
Gestisci secondo il tuo piano (es. E38 → E61 di CD o struttura/MA).
INPUT
• Mode: 3CCC (default) o 2CCC
• Direction: Both / solo Bulls / solo Bears
• MinBody: pips o ATR% (UseATR)
• IgnoreDoji / IgnoreInsideBar (true/false)
• HTF filter: TF + tipo bias (opz.)
• TickVolumeMin (opz.)
• Visuals: tipo marker (punto/freccia), colore/dimensione/offset, testo/font etichetta
• Alerts: on/off + messaggio/suono/email/push
FAQ
D: Repaint?
R: No. Segnali solo alla chiusura. Nessuna congettura intrabar.
D: Vedo i segnali passati?
R: Sì — punti/frecce storici per validare il piano.
D: Serve altro indicatore?
R: No. È autonomo, ma rende meglio con Playbook (H4ss/MBOS) e FiboHarmonic Channel (PB/Proj/Ext).
D: Posso forzare logica HTF?
R: Sì — abilita il filtro per bloccare sul bias HTF.
COMPATIBILITÀ
• MT4 (build 600+). Qualsiasi simbolo/timeframe. Amico dei template.
POLITICA DI SUPPORTO
Include aiuto per installazione/impostazioni/uso. Esclude coding su misura, segnali, o temi di broker. Aggiornamenti gratuiti a vita; noleggio durante il periodo attivo.
DISCLAIMER
Pubblica solo marker/allerte di conferma. Non apre/chiude trade. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.