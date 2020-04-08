JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator

JBJFx-FiboHarmonic Scout — Descrizione del prodotto

Slogan

“Scout” XABCD semi-automatico: posiziona zone candidate C/D da una gamba A-B (o B-C) scelta e avvisa quando il prezzo entra nella banda. Progettato per JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tutte le ratio), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e il tuo flusso JBJFx 3CCC Alert Indicator (allerta quando 3 candele consecutive chiudono).

NOTA IMPORTANTE

Questo Scout non include una libreria di rapporti Fibonacci. È un overlay di supporto. Usa JBJFx Movable FiboHarmonic Channel per leggere ratio esatte (0.618, 1.27, negative, ecc.). Lo Scout si concentra sulla scelta della gamba e sulla gestione di zone/allerte.

COSA FA

• Consente di scegliere una gamba ancorata (A-B o B-C) e posiziona bande C-candidate e D-candidate attorno alla struttura.

• Funziona al meglio con JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook sul grafico e ZigZag ATTIVO, così la tua A-B si aggancia a pivot H4ss & MBOS puliti.

• Emette allerte quando il prezzo conferma il nuovo pivot. Può arrivare in ritardo, essendo un ZigZag di conferma per i punti XABCD.

• Visualizzazione leggera, senza repaint, senza DLL esterne.

PER CHI È

• Trader che tracciano a mano gli armonici e desiderano zone C/D rapide e leggibili, mantenendo le ratio nel Movable FiboHarmonic Channel.

• Chi usa 2CCC/3CCC e gestisce il rischio con struttura/test sulle medie.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Guidato dalla gamba: scegli A-B (o B-C); inversione direzione con un clic.

• Etichette pulite: “C-Candidate”, “D-Zone”, pulsante on/off opzionale.

• Suite allerte: ingresso in banda e, opzionalmente, chiusura di uscita (exit-close).

• Best-practice: Playbook (ZigZag ON) per i pivot; Channel per tutte le letture (pullback, proiezioni, negative).

• Leggero; compatibile con i template; nessuna scansione in background.

COME SI USA

0) (Consigliato) Aggancia JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook e imposta ShowZigZag = true per esporre pivot H4ss.

Aggancia JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tutte le ratio sono lì). Aggancia FiboHarmonic Scout. Scegli gamba (A-B o B-C) e direzione. Attendi la conferma: appare una 2CCC/3CCC dentro la banda; entra alla chiusura che esce (exit close). Gestisci secondo il tuo metodo (es. E38 → E61 di CD con il Channel) o con struttura/medie.

INPUT

• Sorgente/direzione della gamba; barre min/max per gamba (se presenti)

• Offset/colori etichette; mostra/nascondi bande ed etichette

• Allerte: segnali di conferma della nuova gamba; messaggio/suono/e-mail

• (Opzionale) Parametri del pulsante su grafico

FAQ (ESTRATTI)

• Dove sono le ratio? In JBJFx Movable FiboHarmonic Channel. Lo Scout non le duplica.

• Rileva pattern nominati? Non in questa versione. È un assistente per bande C/D; la confluencia si legge nel Channel.

• Repaint? No. Le zone si basano su barre fisse e gamba scelta; la storia chiusa non viene riscritta. Spesso, quando arriva l’allerta, sei già in posizione con 3CCC + Channel.

• Scansione automatica? No. Scelta voluta per restare pulito e leggero.

COMPATIBILITÀ

• MT4 (build 600+). Qualsiasi simbolo/TF. Amico dei template; nessuna connessione esterna.

ASSISTENZA

Include aiuto per installazione/impostazioni/uso. Esclude sviluppo su misura, segnali o broker. Aggiornamenti gratuiti per Lifetime; noleggio durante il periodo attivo.

DISCLAIMER

Visualizza zone candidate guidate dalla gamba e gestisce allerte. Non include libreria di ratio e non apre/chiude operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.