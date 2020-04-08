JBJFx FiboHarmonic Scout Indicator

JBJFx-FiboHarmonic Scout — Descrizione del prodotto

Slogan
“Scout” XABCD semi-automatico: posiziona zone candidate C/D da una gamba A-B (o B-C) scelta e avvisa quando il prezzo entra nella banda. Progettato per JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tutte le ratio), JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e il tuo flusso JBJFx 3CCC Alert Indicator (allerta quando 3 candele consecutive chiudono).

NOTA IMPORTANTE
Questo Scout non include una libreria di rapporti Fibonacci. È un overlay di supporto. Usa JBJFx Movable FiboHarmonic Channel per leggere ratio esatte (0.618, 1.27, negative, ecc.). Lo Scout si concentra sulla scelta della gamba e sulla gestione di zone/allerte.

COSA FA
• Consente di scegliere una gamba ancorata (A-B o B-C) e posiziona bande C-candidate e D-candidate attorno alla struttura.
• Funziona al meglio con JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook sul grafico e ZigZag ATTIVO, così la tua A-B si aggancia a pivot H4ss & MBOS puliti.
• Emette allerte quando il prezzo conferma il nuovo pivot. Può arrivare in ritardo, essendo un ZigZag di conferma per i punti XABCD.
• Visualizzazione leggera, senza repaint, senza DLL esterne.

PER CHI È
• Trader che tracciano a mano gli armonici e desiderano zone C/D rapide e leggibili, mantenendo le ratio nel Movable FiboHarmonic Channel.
• Chi usa 2CCC/3CCC e gestisce il rischio con struttura/test sulle medie.

CARATTERISTICHE CHIAVE
Guidato dalla gamba: scegli A-B (o B-C); inversione direzione con un clic.
Etichette pulite: “C-Candidate”, “D-Zone”, pulsante on/off opzionale.
Suite allerte: ingresso in banda e, opzionalmente, chiusura di uscita (exit-close).
Best-practice: Playbook (ZigZag ON) per i pivot; Channel per tutte le letture (pullback, proiezioni, negative).
• Leggero; compatibile con i template; nessuna scansione in background.

COME SI USA
0) (Consigliato) Aggancia JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook e imposta ShowZigZag = true per esporre pivot H4ss.

  1. Aggancia JBJFx Movable FiboHarmonic Channel (tutte le ratio sono lì).

  2. Aggancia FiboHarmonic Scout. Scegli gamba (A-B o B-C) e direzione.

  3. Attendi la conferma: appare una 2CCC/3CCC dentro la banda; entra alla chiusura che esce (exit close).

  4. Gestisci secondo il tuo metodo (es. E38 → E61 di CD con il Channel) o con struttura/medie.

INPUT
• Sorgente/direzione della gamba; barre min/max per gamba (se presenti)
• Offset/colori etichette; mostra/nascondi bande ed etichette
• Allerte: segnali di conferma della nuova gamba; messaggio/suono/e-mail
• (Opzionale) Parametri del pulsante su grafico

FAQ (ESTRATTI)
Dove sono le ratio? In JBJFx Movable FiboHarmonic Channel. Lo Scout non le duplica.
Rileva pattern nominati? Non in questa versione. È un assistente per bande C/D; la confluencia si legge nel Channel.
Repaint? No. Le zone si basano su barre fisse e gamba scelta; la storia chiusa non viene riscritta. Spesso, quando arriva l’allerta, sei già in posizione con 3CCC + Channel.
Scansione automatica? No. Scelta voluta per restare pulito e leggero.

COMPATIBILITÀ
• MT4 (build 600+). Qualsiasi simbolo/TF. Amico dei template; nessuna connessione esterna.

ASSISTENZA

Include aiuto per installazione/impostazioni/uso. Esclude sviluppo su misura, segnali o broker. Aggiornamenti gratuiti per Lifetime; noleggio durante il periodo attivo.

DISCLAIMER
Visualizza zone candidate guidate dalla gamba e gestisce allerte. Non include libreria di ratio e non apre/chiude operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.


Prodotti consigliati
UPD1 Impulse Shadow
Vitaliy Kuznetsov
Indicatori
L'indicatore Cerca e visualizza automaticamente grandi ombre sul grafico in base alla volatilità. Le ombre sono ulteriormente filtrate dalla dimensione dell'onda. L'algoritmo analizza la rottura del frattale con un'ombra nell'intervallo specificato e visualizza il livello. Nelle impostazioni, è possibile abilitare il dashboard multi-valuta. L'avviso viene scelto tra il grafico corrente o l'intero foglio del dashboard. Segnali a grandi ombre e quelli che hanno sfondato il livello frattale posson
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Indicatori
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
CyberZingFx Volume Plus
Afsal Meerankutty
4.94 (16)
Indicatori
Advanced version of CyberZingFx Volume Plus, the ultimate MT4 indicator for traders seeking highly accurate buy and sell signals. With an additional strategy and price action dot signals that enhances its effectiveness, this indicator offers a superior trading experience for professionals and beginners alike. The CyberZingFx Volume Plus Advanced version combines the power of volume analysis and historical price data with an additional strategy, resulting in even more precise and reliable signals
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicatori
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) è un indicatore avanzato progettato per monitorare le tendenze e analizzare la pressione di acquisto e vendita in ogni fase di una tendenza. Utilizzando il Variable Index Dynamic Average come tecnica principale di smorzamento dinamico, que
Harmonic ABCD Universal
Mihail Matkovskij
5 (2)
Indicatori
The indicator displays harmonic ABCD patterns, as well as the market entry points, which allows the trader to make trading decisions quickly. Harmonic ABCD Universal is one of the few indicators that predict price movement by determining pivot points with a rather high probability long before the pivot itself. It supports sending push and email notifications, as well as alerts. The indicator scans all possible combinations on the chart for the current moment, and also in history, with the help o
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Indicatori
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
American Hunters
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Indicatori
This indicator guides you like a hunter. Tacheprofit and StopLoss levels. See the difference in the experiment. Works in all periods. Works at all rates. You can win with this system. The crossing of the mean and the re-test were done according to the rule. You can see the transactions by moving backwards on the strategy test screen. The whole system is automatically calculated.
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
Indicatori
Automatic Fibonacci Pivots automatically calculates pivot levels and support/resistance based on Fibonacci, clearly showing key reference points that indicate potential reversal or trend continuation zones, as well as buy and sell areas . Designed for traders seeking clarity on charts without having to recalculate and manually place Fibonacci levels each time. Once set up on your computer, it will send an alert to your phone when a potential buy/sell signal is issued, allowing you to trade direc
REI Oscillator AM
Andriy Matviyevs'kyy
Indicatori
The presented product is the author's implementation of the REI (Range Expansion Index) indicator developed by Thomas DeMark. REI Oscillator AM is an indicator that measures the rate of price change and signals overbought/oversold conditions if the price shows weakness or strength. The indicator value changes within the range from -100 to +100. Thomas DeMark suggests using the default period of 8 and the following algorithm for using the indicator: When the price rises above level 60 and then fa
FREE
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experts
Modelli armonici ,scanner e trader Modelli inclusi: Modello ABCD Modello Gartley Modello pipistrello Modello cifrato 3Modello di guida Motivo cigno nero Motivo cigno bianco Motivo Quasimodo o Motivo Over Under Modello alternativo del pipistrello Motivo a farfalla Modello di granchio profondo Modello di granchio Modello di squalo Modello FiveO Modello testa e spalle Modello triangolo ascendente Uno due tre modello E 8 modelli personalizzati Voenix è uno scanner di pattern armonici multi timefram
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicatori
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicatori
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicatori
ALERT UP - DOWN FOR METATRADER 5 This indicator generates an alert when the price leaves the zone between the UP and DOWN lines. You can generate alerts of various types such as: > Sound > Message box > Message in the expert box > Mail (previously configured) > PUSH notifications (previously configured) The lines must be configured from the indicator properties and not from the lines properties, since if it is done from the lines properties, the finonacci may be affected. Among the s
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicatori
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Trend Divergence
Sabina Fik
Indicatori
Trend Divergence Indicator: Your Essential Tool for Market Analysis The Trend Divergence Indicator is a powerful tool designed to assist traders in identifying market trends and pinpointing entry points with precision. By leveraging price divergence, this indicator enhances your trading strategy, offering reliable insights and filtering unnecessary signals. Key Features and Benefits of the Trend Divergence Indicator Accurate Trend Analysis: The Trend Divergence Indicator uses price divergence t
Pennant Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Pennant Pattern Indicator for  MetaTrader 4 The Pennant Pattern Indicator for MetaTrader 4 uses colored trendlines to identify and draw two key continuation patterns: the Flag and the Pennant. These patterns typically emerge after sharp price movements—referred to as flagpoles—and signal the continuation of the prevailing trend. Widely recognized in technical analysis, the Pennant Pattern is a reliable formation that can offer high-probability trading opportunities. «Indicator Installation & Use
FREE
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicatori
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Flat Market
Leonid Basis
Indicatori
This is a self-explanatory indicator - do nothing when the current price in the "fence" (flat) mode. Definition of a flat market: A market price that is neither Up nor Down. The input parameter  counted_bars  determines on how many bars the indicator's lines will be visible starting from the current Bar backward. The input parameter  barsNum  is used as a Period for aqua "fence" calculation.
Pipwise EAs Smart Round Levels
Ben Hebblethwaite
Indicatori
Upgrade your charts instantly. Smart Round Levels draws powerful .00 and .50 round-number zones automatically on  any forex pair — including  JPY pairs  like USDJPY — and features a dynamic  live price tracker  that follows price in real time. Features: • Automatic round-number detection (.00 & .50) • Auto-adjusts for JPY and non-JPY pairs • Perfect precision with customizable spacing & scale • Fully customizable colors, line widths, font sizes • Real-time yellow price label tha
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Indicatori
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Five zero Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
5-0 Harmonic Pattern Indicator MT4 The 5-0 Harmonic Pattern indicator is a practical tool in the MetaTrader 4 platform for identifying harmonic patterns. This indicator detects the 5-0 harmonic pattern by locating 6 pivot points on the chart and visualizing it by drawing connecting lines. Traders can spot bullish and bearish formations by combining this indicator with technical analysis, enabling more refined and specialized chart analysis. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Ins
FREE
Auto Levels
Yaroslav Varankin
Indicatori
Auto Level this tool is able to determine the levels of support and resistance. search and display when the price has broken through the level and when it pushed off from it. the indicator can be useful if you use resistance support levels in your trading. or the highs and lows of the price, then it will greatly simplify your work and help you more quickly and more accurately determine the rebound or breakdown of the current trend or tendencies level. blue line bottom uptrend red line on top dow
Tempest m4
Maryna Shulzhenko
Indicatori
Indicator “Tempest” for MQL5 Market (SEO-optimized, in English) 1. Introduction The Tempest indicator is a modern technical tool for MetaTrader 5 designed to automatically detect market reversal points by analyzing RSI across multiple timeframes. Provides clear BUY/SELL signals that allow traders to react instantly to market conditions. Easily integrates into Expert Advisors for fully automated trading. SEO Keywords: Tempest, RSI indicator, MQL5 trading robot, Forex automation, RSI strategy
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 The Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 applies dynamic-colored dots to visually represent the direction of the market trend. In this indicator, the dots appear either above or beneath the candlesticks to signal momentum shifts. Specifically, blue dots below the candles highlight bullish movement, while pink dots above the candles confirm bearish momentum. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Parabolic SAR Color Alert In
FREE
Fibonacci Trend MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In un ambiente di trading volatile, uno strumento di analisi potente e intuitivo può aiutarti a cogliere rapidamente le opportunità. Fibonacci Trend Scanner non solo integra le funzioni tradizionali dell’indicatore Fibonacci e SuperTrend, ma amplia anche le funzionalità con la sca
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicatori
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT4 The Anti-Crab Harmonic Pattern Indicator is a technical analysis tool developed for MetaTrader 4 that identifies potential price reversal points using specific Fibonacci ratios such as 0.618, 1.27, and 2.27. This indicator automatically draws anti-crab patterns on the chart, highlighting bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5 | A
FREE
Smart Momentum Zones
Hozeifa M Haji
Indicatori
PipsZenith Smart Money Momentum Zones (SM-MZ) v1.0 Brand: PipsZenith Platform: MetaTrader 4 (MT4) Type: Momentum / Smart Money / Swing Zone Indicator Version: 1.0 Overview Unlock the secrets of the market with PipsZenith SM-MZ , a revolutionary momentum-based indicator inspired by Smart Money and liquidity concepts . SM-MZ detects areas where momentum accelerates near swing highs and lows—highlighting potential explosive price zones before big market moves. Perfect for traders looking to anticip
ZigZag Price Movement Patterns
Yevhenii Levchenko
Indicatori
Индикатор ищет подобную ценовую структуру, сравнивая с последней ценовой структурой. Размер паттерна (грубо говоря количество переломов зигзага) настраивается (всегда меньше на 1, чем введено - нулевой перелом не считается). Все найденные совпадения отмечаются прямоугольником. Так же к паттернам существует быстрая навигация с помощью кнопочек "Next patt" и "Prev patt". В индикатор вшиты два индикатора типа ЗигЗа г : стандартный зигзаг и пользовательский , моей разработки. Параметры настройки ста
Triple Graphics Channel
Harun Celik
Indicatori
Are you tired of channeling? This indicator is designed to draw channels. Triple graphics channels, automatically installs 3 different graphics channels. These channels are shown on a single graphic. These channels are calculated by a number of different algorithms. Automatically draws on the screen. You can select three time zones. Parameters Period1 - from here you can select the first period. It can be selected from 1 minute time period to monthly time period. Period1_Channel_Color - period1
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Indicatori
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. Vi prego di contattarmi dopo l'acquisto! Condividerò i miei consigli di trading con te e fantastici indicatori bonus gratuitamente! Probabilmente hai già sentito parlar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicatori
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэктестами, доказательством производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и повсюду статистикой, но после его использования вы в конечном итоге сливали свой счет? Не стоит доверять сигналу самому по себе, вам нужно знать, почему он появился, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP-доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на р
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi di accesso       ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi di accesso       a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e crescita professionale. Assistenza 24 ore
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicatori
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicatori
Trend Reversal – Il tuo alleato per identificare inversioni di tendenza su MT4 Sei alla ricerca di uno strumento potente e intuitivo per migliorare la tua analisi di mercato e prendere decisioni più consapevoli? L'indicatore Trend Reversal è stato progettato appositamente per i trader che vogliono identificare con precisione i punti di inversione del trend direttamente sulla piattaforma MetaTrader 4. Grazie alla sua combinazione di algoritmi avanzati e tecniche collaudate, Trend Reversal offre s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicatori
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicatori
M1 EASY SCALPER è un indicatore di scalping progettato specificamente per il timeframe di 1 minuto (M1), compatibile con qualsiasi coppia di valute o strumento disponibile sul tuo terminale MT4. Naturalmente, può essere utilizzato anche su altri timeframe, ma funziona particolarmente bene su M1 (che è impegnativo!) per fare scalping. Nota: se intendi fare scalping, assicurati di avere un conto adatto. Non usare conti Cent o Standard, perché hanno spread troppo elevati! (usa conti ECN, RAW o Zero
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicatori
Bande di Bollinger Auto-Ottimizzate – Strumento adattivo di volatilità basato sul comportamento reale del mercato Questo indicatore avanzato per MT4 trova automaticamente i migliori periodi e deviazioni standard simulando operazioni sui dati storici. Invece di parametri fissi, si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato e alla struttura dei prezzi per creare bande che riflettono più accuratamente la volatilità in tempo reale. Nessuna regolazione manuale necessaria. Funzionalità principali
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Indicatori
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Altri dall’autore
JBJFx Moving Averages
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-MTF Moving Averages — Descrizione del prodotto (IT) Tagline Medie mobili multi-timeframe con chiara visualizzazione a “gradini” (stair-step) . Predefiniti: H4/H1/M30 = 550 LWMA . COSA FA (WHAT IT DOES) Disegna sul grafico corrente fino a 5 medie mobili provenienti da TF superiori/inferiori. Rendering a gradini (senza repaint) : aggiorna solo all’apertura di una nuova barra dell’HTF. Controllo per linea: timeframe, periodo, metodo (SMA/EMA/SMMA/LWMA) e prezzo applicato . PER CHI È (WHO IT
FREE
JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-ZZ MM Liquidity Playbook — Descrizione del prodotto (edizione MBOS/H4ss) Slogan Mappe H4ss di supporto/resistenza da struttura ZigZag pulita, con avvisi Touch/Break/Reclaim e flag MBOS (Major Break of Structure) . Pensato per 2CCC/3CCC e FiboHarmonic Channel . Cosa fa (WHAT IT DOES) Costruisce una mappa di liquidità H4 : zone H4ss (H4 swing-structure) derivate da pivot ZigZag. Segnala eventi MBOS : rottura dell’ultimo massimo/minimo H4ss; Reclaim opzionale in caso di rapido rientro sopra/
JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Descrizione del prodotto Disegna l’immagine armonica in pochi secondi: canali di Fibonacci trascinabili , etichette chiare in linguaggio semplice e zone negative Trap/Flush (spazzata di liquidità superficiale/profonda) leggibili a colpo d’occhio. COSA FA Traccia un canale di Fibonacci mobile tra due punti e mostra istantaneamente i livelli chiave di retracement e projection per X–A, A–B, B–C e oltre. Include i rapporti Primary, Derived, Complementary e Negati
JBJFx 3CCC Alert Indicator
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx-3CCC Alert Indicator — Descrizione del prodotto Slogan Three Consecutive Candle Closes = ping di momentum pulito. Stampa 3CCC (e 2CCC opzionale) alla chiusura candela , senza repaint. Progettato per JBJFx ZZ MM Liquidity Playbook (ZigZag ATTIVO) e JBJFx Movable FiboHarmonic Channel per letture PB/Proj/Ext. COSA FA • Rileva 3 chiusure consecutive nella stessa direzione (rialzista/ribassista) e marca la chiusura con punto/freccia + etichetta opzionale (es. “3CCC Buy/Sell”). • Modalità 2CCC
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System
Rodney Lightfoot Johnson
Indicatori
JBJFx Market Makers FiboHarmonic System — Descrizione (Bundle completo) INCLUDE video YouTube di trade live e accesso TikTok ai live Risparmio ~50$ rispetto all’acquisto separato Tagline Gate • Confirm • Execute • Manage. Mappa la liquidità strutturale H4 (H4ss/MBOS), mostra Fibonacci leggibili (anche negativi), conferme 2/3 chiusure a candela chiusa , MAs HTF sempre visibili — con template pronti. Nota: migliore su EURUSD/GBPUSD , utilizzabile su qualunque coppia. Contenuto (5 indicatori + tem
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione