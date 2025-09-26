JBJFx Moving Averages

JBJFx-MTF Moving Averages — Descrizione del prodotto (IT)

Tagline
Medie mobili multi-timeframe con chiara visualizzazione a “gradini” (stair-step). Predefiniti: H4/H1/M30 = 550 LWMA.

COSA FA (WHAT IT DOES)

  • Disegna sul grafico corrente fino a 5 medie mobili provenienti da TF superiori/inferiori.

  • Rendering a gradini (senza repaint): aggiorna solo all’apertura di una nuova barra dell’HTF.

  • Controllo per linea: timeframe, periodo, metodo (SMA/EMA/SMMA/LWMA) e prezzo applicato.

PER CHI È (WHO IT’S FOR)

  • Trader che vogliono il contesto H4/H1/M30 senza cambiare grafico.

  • Chi segue il workflow di RJ: H4 = bias, H1 = conferma, M30 = timing.

CARATTERISTICHE CHIAVE (KEY FEATURES)

  • Stack predefinito: H4 550 (blu, spessore 5), H1 550 (rosso, spessore 3), M30 550 (verde, spessore 1).

  • Fino a 2 linee aggiuntive (spente di default) per TF personalizzati.

  • Opzioni: UseCurrentHTFBar (barra chiusa vs in formazione), PlotAsStep (consigliato), MaxBars (prestazioni).

  • Leggero e semplice. Nessuna DLL esterna.

COME SI USA (HOW TO USE)

  1. Applica a qualsiasi grafico. Lascia i predefiniti H4/H1/M30 550 LWMA.

  2. UseCurrentHTFBar = false (default) usa valori su barra chiusa; true mostra il “respiro” della barra in formazione.

  3. Per modificare una linea: imposta TF (es. “240”, “60”, “30” o “H4/H1/M30”), periodo, metodo, prezzo.

  4. Combina con il tuo FiboHarmonic Channel per gestire bias ed entrate.

IMPOSTAZIONI (SETTINGS)

ShowTFN (true/false), TFN ("240"/"H4" ecc.), MAPeriodN, MAMethodN (SMA/EMA/SMMA/LWMA), AppliedPriceN .

PREZZO (PRICING)

  • Licenza a vita: GRATUITA

POLITICA DI SUPPORTO (SUPPORT POLICY)

Supporto per installazione, parametri e utilizzo. Nessun sviluppo personalizzato, nessun segnale, nessuna assistenza broker. Aggiornamenti gratuiti per la versione a vita.

DISCLAIMER

Questo indicatore disegna solo medie mobili; non apre/chiude operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Operate a vostro rischio.


