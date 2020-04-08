JBJFx Moveable FiboHarmonic Channel
- Indicatori
- Rodney Lightfoot Johnson
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 27 settembre 2025
- Attivazioni: 5
JBJFx-Movable FiboHarmonic Channel — Descrizione del prodotto
Disegna l’immagine armonica in pochi secondi: canali di Fibonacci trascinabili, etichette chiare in linguaggio semplice e zone negative Trap/Flush (spazzata di liquidità superficiale/profonda) leggibili a colpo d’occhio.
COSA FA
-
Traccia un canale di Fibonacci mobile tra due punti e mostra istantaneamente i livelli chiave di retracement e projection per X–A, A–B, B–C e oltre.
-
Include i rapporti Primary, Derived, Complementary e Negative (Trap/Flush) (es.: −0.272, −0.414, −1.13…−3.618) per individuare stop-run e possibili inversioni.
-
Etichette semplificate: “Pullback / Deep PB / D-Proj / Ext / Trap / Flush / Extreme” (rientro / rientro profondo / proiezione D / estensione / trappola / flush / estremo) — niente da memorizzare.
-
Le linee del canale sono pre-selezionate (afferra TOP/BOT e trascina subito).
-
Progettato per lavorare con il tuo flusso ZigZag / 2C/3C; no repaint, nessuna DLL esterna.
PER CHI È
-
Trader che disegnano gli armonici a mano e vogliono livelli immediatamente leggibili.
-
Chi utilizza un modello di conferma ZZ + cluster di candele (2CCC/3CCC = Conferma di Chiusura di 2/3 Candele) nel contesto delle medie H4/H1/M30.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-
Primary: 0.618 (Pullback), 1.618 (D-Proj)
-
Derived: 0.786, 0.886, 1.13, 1.27
-
Complementary: 0.382, 0.50, 0.707, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14, 3.618
-
Negative (Trap/Flush/Extreme): −0.272, −0.414, −1.13, −1.27, −1.41, −1.618, −2.0, −2.24, −2.618, −3.14, −3.618
-
Canale mobile con linee superiore/inferiore pre-selezionate (drag con un clic)
-
Etichette a destra con testo chiaro (es.: “0.618 Pullback”, “1.27 D-Proj”, “−0.414 Trap”)
-
Leggero: solo indicatore, nessuna connessione esterna
COME SI USA
-
Scegli uno swing (es.: A–B). Trascina TOP/BOT in modo che il canale copra quel tratto.
-
Leggi le etichette: Pullback per B/C; D-Proj/Ext per D; Trap/Flush sotto/sopra X (livelli negativi).
-
Attendi la conferma (es.: 2C/3C all’interno della banda target) e entra sulla chiusura che esce dalla banda.
-
Gestione: scala a E38 → E61 (retracement 0.382 → 0.618 della CD), oppure usa struttura/MA.
PARAMETRI (INPUTS)
-
Colori per i set Primary / Derived / Complementary / Negative
-
Offset delle etichette verso destra
-
(Opzionale) mostra/nascondi ciascuna famiglia
-
Nessuna DLL esterna. Indicatore MT4 standard.
COMPATIBILITÀ
-
MT4 (build 600+). Funziona su qualsiasi simbolo/timeframe.
-
Compatibile multi-monitor; salvabile nei template.
PREZZI
-
Licenza perpetua: $119 • Noleggio: $30/mese
POLITICA DI SUPPORTO
-
Incluso: aiuto per installazione, settaggi e utilizzo.
-
Non incluso: sviluppo su misura, segnali di trading, questioni del broker.
-
Aggiornamenti: gratuiti per la licenza perpetua; disponibili durante il periodo di noleggio.
DISCLAIMER
Questo strumento visualizza livelli di Fibonacci; non apre/chiude operazioni. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Operate a vostro rischio.