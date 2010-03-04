SwiftCap Scalping EA
SwiftCap Scalping EA è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su tutti i principali mercati CFD, inclusi forex, metalli e indici. Il sistema si basa su un approccio matematico che sfrutta le piccole inefficienze del mercato. Identifica rapidi movimenti di prezzo entro un intervallo di tempo prestabilito e apre posizioni nella stessa direzione per catturare lo slancio. Grazie a questo approccio, funziona efficacemente su diversi mercati.
Specifiche di trading
- Italiano : Strumenti supportati: Tutti gli asset CFD
- Intervallo di tempo: M30
- Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile)
- Tipo di conto: Copertura preferita
- Tipo di spread: Il conto standard con spread bassi funziona meglio
- Deposito minimo: $ 1000
- Impostazioni: Le impostazioni predefinite funzionano per la maggior parte degli asset
- VPS: Fortemente consigliato per un uptime 24/5
Spiegazione degli input chiave
Sensibilità del segnale di ingresso
- Questa è l'impostazione più importante. Più basso è il valore, più operazioni aprirà l'EA.
- Per le coppie forex: utilizzare 10-30 punti. Per l'oro: utilizzare 35-50 punti.
- L'impostazione predefinita è 20, che funziona bene per la maggior parte delle coppie forex.
- In breve: valori più alti per gli asset volatili, valori più bassi per quelli meno volatili.
Take Profit (TP)
- La prima operazione non utilizza un TP, ma si chiude con impostazioni di trailing stop.
- Il TP viene utilizzato per ulteriori operazioni DCA. Quando tutte le operazioni aperte raggiungono insieme il livello TP per lotto in valuta, il ciclo si chiude.
Stop Loss (SL)
- Per impostazione predefinita, non viene utilizzato alcuno stop loss. Questo aumenta il rischio se il mercato si muove contro la tua posizione.
- In tal caso, l'EA apre più posizioni nella stessa direzione (stessa dimensione del lotto) per mediare e chiudere il ciclo in profitto.
Rischio per operazione
- Per il forex: utilizzare 0,01 lotti per un saldo di $ 1000.
- Per l'oro: utilizzare 0,01 lotti per un saldo di $ 10.000.
- Per budget ridotti, si consiglia un conto in centesimi.
Intervallo di tempo per eseguire l'EA
- L'EA stesso non dipende dall'intervallo di tempo per il primo ingresso. L'intervallo di tempo influenza principalmente le operazioni DCA .
- Durante le operazioni DCA, l'EA può aprire un'operazione per barra se appare un segnale di ingresso.
- Su intervalli di tempo più brevi , più operazioni DCA possono aprire in un periodo più breve. Su intervalli di tempo più lunghi , meno operazioni vengono aperte nello stesso intervallo di tempo.
- L'intervallo di tempo M30 è un buon equilibrio per la maggior parte delle condizioni, ma è possibile sperimentare con intervalli di tempo più alti o più bassi per vedere come si comporta l'EA.
Utilizzo migliore e raccomandazioni
- Funziona meglio nei mercati in range (azione laterale dei prezzi).
- Può funzionare anche in mercati volatili o in trend, ma richiede un saldo del conto maggiore per gestire i drawdown.
- Eseguire sempre il backtest su più asset per comprendere i drawdown storici e regolare il rischio di conseguenza.
- Utilizza prima un conto demo per imparare come funziona l'EA prima di lanciarlo.
- Per un trading più sicuro, costruisci un portafoglio di asset non correlati (in modo che non tutte le operazioni siano esposte a una sola direzione).
- Poiché questo EA è un sistema di scalping, piazza molte operazioni. Utilizza un conto standard senza commissioni invece di un conto con commissioni per risparmiare sui costi di trading. Con un conto standard, l'EA stesso coprirà i costi di esecuzione.
Prova prima la demo
. Prima di procedere all'acquisto, prova la versione demo di questo EA nello strategy tester. Questo ti aiuterà a comprenderne il comportamento e a stabilire aspettative realistiche.
Se hai bisogno di aiuto con il backtesting, contattaci qui: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas .
Informativa sui rischi
Il trading di CFD comporta un rischio elevato a causa della volatilità del mercato. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere e considera sempre la tua tolleranza al rischio prima di utilizzare qualsiasi sistema di trading automatizzato.