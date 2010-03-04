SwiftCap Scalping EA

SwiftCap Scalping EA è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su tutti i principali mercati CFD, inclusi forex, metalli e indici. Il sistema si basa su un approccio matematico che sfrutta le piccole inefficienze del mercato. Identifica rapidi movimenti di prezzo entro un intervallo di tempo prestabilito e apre posizioni nella stessa direzione per catturare lo slancio. Grazie a questo approccio, funziona efficacemente su diversi mercati.

I segnali live per questo EA saranno pubblicati dopo il primo aumento di prezzo.

Questo prezzo di lancio è disponibile solo per le prime 10 copie. Successivamente, il prezzo aumenterà.

Unisciti al nostro Discord per connetterti con altri utenti EA: https://linktr.ee/swiftcapeas .


Specifiche di trading

  • Italiano : Strumenti supportati: Tutti gli asset CFD
  • Intervallo di tempo: M30
  • Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread bassi ed esecuzione affidabile)
  • Tipo di conto: Copertura preferita
  • Tipo di spread: Il conto standard con spread bassi funziona meglio
  • Deposito minimo: $ 1000
  • Impostazioni: Le impostazioni predefinite funzionano per la maggior parte degli asset
  • VPS: Fortemente consigliato per un uptime 24/5

Spiegazione degli input chiave

Sensibilità del segnale di ingresso

  • Questa è l'impostazione più importante. Più basso è il valore, più operazioni aprirà l'EA.
  • Per le coppie forex: utilizzare 10-30 punti. Per l'oro: utilizzare 35-50 punti.
  • L'impostazione predefinita è 20, che funziona bene per la maggior parte delle coppie forex.
  • In breve: valori più alti per gli asset volatili, valori più bassi per quelli meno volatili.

    Take Profit (TP)

    • La prima operazione non utilizza un TP, ma si chiude con impostazioni di trailing stop.
    • Il TP viene utilizzato per ulteriori operazioni DCA. Quando tutte le operazioni aperte raggiungono insieme il livello TP per lotto in valuta, il ciclo si chiude.

      Stop Loss (SL)

      • Per impostazione predefinita, non viene utilizzato alcuno stop loss. Questo aumenta il rischio se il mercato si muove contro la tua posizione.
      • In tal caso, l'EA apre più posizioni nella stessa direzione (stessa dimensione del lotto) per mediare e chiudere il ciclo in profitto.

        Rischio per operazione

        • Per il forex: utilizzare 0,01 lotti per un saldo di $ 1000.
        • Per l'oro: utilizzare 0,01 lotti per un saldo di $ 10.000.
        • Per budget ridotti, si consiglia un conto in centesimi.

        Intervallo di tempo per eseguire l'EA

        • L'EA stesso non dipende dall'intervallo di tempo per il primo ingresso. L'intervallo di tempo influenza principalmente le operazioni DCA .
        • Durante le operazioni DCA, l'EA può aprire un'operazione per barra se appare un segnale di ingresso.
        • Su intervalli di tempo più brevi , più operazioni DCA possono aprire in un periodo più breve. Su intervalli di tempo più lunghi , meno operazioni vengono aperte nello stesso intervallo di tempo.
        • L'intervallo di tempo M30 è un buon equilibrio per la maggior parte delle condizioni, ma è possibile sperimentare con intervalli di tempo più alti o più bassi per vedere come si comporta l'EA.

        Utilizzo migliore e raccomandazioni

        • Funziona meglio nei mercati in range (azione laterale dei prezzi).
        • Può funzionare anche in mercati volatili o in trend, ma richiede un saldo del conto maggiore per gestire i drawdown.
        • Eseguire sempre il backtest su più asset per comprendere i drawdown storici e regolare il rischio di conseguenza.
        • Utilizza prima un conto demo per imparare come funziona l'EA prima di lanciarlo.
        • Per un trading più sicuro, costruisci un portafoglio di asset non correlati (in modo che non tutte le operazioni siano esposte a una sola direzione).
        • I file e le idee per il portafoglio saranno pubblicati a breve.
        • Poiché questo EA è un sistema di scalping, piazza molte operazioni. Utilizza un conto standard senza commissioni invece di un conto con commissioni per risparmiare sui costi di trading. Con un conto standard, l'EA stesso coprirà i costi di esecuzione.

        Prova prima la demo

        . Prima di procedere all'acquisto, prova la versione demo di questo EA nello strategy tester. Questo ti aiuterà a comprenderne il comportamento e a stabilire aspettative realistiche.

        Se hai bisogno di aiuto con il backtesting, contattaci qui: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas .

        ------------------------------------------

        Informativa sui rischi

        Il trading di CFD comporta un rischio elevato a causa della volatilità del mercato. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere e considera sempre la tua tolleranza al rischio prima di utilizzare qualsiasi sistema di trading automatizzato.


        Prodotti consigliati
        US500 Scalper
        Sergey Batudayev
        Experts
        L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
        Hamster Scalping mt5
        Ramil Minniakhmetov
        4.7 (231)
        Experts
        Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
        Prime Trader
        Abderrahmane Benali
        Experts
        PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
        Forex Daily Scalping EA MT5
        Nguyen Nghiem Duy
        Experts
        Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
        SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
        Adam Gerasimov
        Experts
        SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
        Magic Grid MT5
        Aliaksandr Charkes
        4.14 (7)
        Experts
        Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
        SmartRisk MA Pro
        Oleg Polyanchuk
        Experts
        SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
        Magic EA MT5
        Kyra Nickaline Watson-gordon
        Experts
        Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
        AmazingScalping
        Md Rezaul Huda Reza
        Experts
        Risultati sorprendenti, proprio come il SOGNO che aspettavi diventasse REALTÀ!!!! Prova la demo e poi acquistala, scommetto che te ne innamorerai! AmazingScalping dovrebbe essere uno dei migliori scalper del 2025. Funziona al meglio con GBPUSD, ma puoi usarlo anche con altre coppie. L'algoritmo alla base continuerà ad acquistare coppie di volta in volta e a generare profitti. Il saldo minimo consigliato è di $1000 e questo EA è valido fino a $100.000. Puoi usarlo anche per la tua società d
        LL Grid EA MT5
        Leopoldo Licari
        Experts
        ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
        News Advisor MT5 Pro
        Zakaria Rachid
        Experts
        This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
        GoldenEagle
        Chantal Thys
        Experts
        GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
        Nikey
        Nikolay Bogomarov
        Experts
        Nikey advisor is created on the scalping hedging strategy and the AI ​​mathematical model Recommended parameters: 1- lot 0.01 for every 2000 deposit (you can start with 1000) 2- take profit in points not less than 30 + commission + swap 3- timeframe 5 min 4- ideally the advisor should work 24/5 5- the advisor closes all open orders on December 25th of each year and starts trading on January 10th of each year opens many orders do not be afraid! everything is going well! successful tradin
        Scalper One MT5
        Surge FX Ltd
        Experts
        This is an aggressive  price-action Expert Advisor suitable for multiple symbols and timeframes. Due to minimal drawdown , it is suitable for small accounts using Fixed, Growth, Aggressive or Brutal risk models. See screenshot. The default parameters work best on USDJPY, GBPUSD, EURUSD on H1 timeframe. You can tweak the settings of the Scalper and find the best parameters for a given symbol and timeframe. Stop-loss of 50 points is recommended. WARNING : Minimum account balance is $50. Before us
        Fuzzy Logic Trend EA
        Percival David
        Experts
        Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
        Kabuto Golden Balls 4
        Tham Horanop
        Experts
        Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
        Mir Station MT5
        Marta Gonzalez
        Experts
        Mir Station MT5  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.    The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions      Mir Station MT5   Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation   Mir Station MT5         It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      Mir Station MT5   is a plug and play system Mir Sta
        ISS Station MT5
        Marta Gonzalez
        Experts
        ISS Station MT5      it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions ISS Station MT5       Have neurals nets to used the correct algoritm in the correct market situation ISS Station MT5           It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        ISS Station MT5       is a plug and play system   ISS Stat
        Boom and Crash Plus
        Godbless C Nygu
        1 (1)
        Experts
        Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
        Nova WDX Trader
        Anita Monus
        Experts
        Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
        Error EA
        Dragan Drenjanin
        Experts
        Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
        Santa Scalping MT5
        Morten Kruse
        3.33 (3)
        Experts
        Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
        KoalaFVG Scalper
        Ashkan Hazegh Nikrou
        Experts
        Sblocca la Precisione del Trading con Koala FVG Scalper - La Tua Soluzione per lo Scalping Multi-Valuta Scopri l'innovativo Koala FVG Scalper, un consulente esperto progettato per sfruttare il concetto di Qualified FVG (Fair Value Gap). Aumenta il tuo trading con questo innovativo EA di scalping, integrato senza soluzione di continuità con l'indicatore Koala FVG, disponibile gratuitamente qui . Principali Vantaggi: Alta Precisione: Raggiungi oltre l'80% di previsioni corrette nel frame temporale
        X Forts
        Denis Chebatarev
        5 (1)
        Experts
        Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
        Crypto MonKey
        Dragan Drenjanin
        Experts
        Crypto Monkey is the latest addition to our suite of automated trading robots tailored for Bitcoin trading. Embracing a minimalist design, this robot aligns seamlessly with the aesthetic of our previously released applications on this online store. Notably, Crypto Monkey is equipped with predefined entry rules capable of generating market orders for both buying and selling positions. Additionally, the robot incorporates exit signal rules as well and includes standard rules such as Take Profit (T
        Fipoy Master Pro
        Md Nasar Uddin Redoy
        Experts
        Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
        Net Z
        Sugianto
        5 (1)
        Experts
        NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
        RSI Auto Trader
        Harun Benge
        Experts
        The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
        Hybrid Multi Strategy Prop EA
        John Muguimi Njue
        Experts
        HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
        Gold Cent Scalper EA
        Phan Van Tuyen
        Experts
        Introduction: Gold Cent Scalper EA Gold Cent Scalper EA is an automated Expert Advisor (EA) specifically designed for trading gold (XAU/USD) on cent accounts, ideal for beginner traders or those looking to optimize small capital. With a minimum balance of just 5000 cent (equivalent to 50 USD), the bot leverages an effective scalping strategy to capitalize on short-term price movements for stable profits. Its performance has been validated through backtesting with high-quality data (99%), as show
        Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
        Quantum Queen MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.97 (281)
        Experts
        Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
        Argos Fury
        Aleksandar Prutkin
        5 (9)
        Experts
        Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
        Axonshift EA MT5
        Maxim Kurochkin
        5 (17)
        Experts
        AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
        ARIA Connector EA
        Martin Alejandro Bamonte
        4.93 (14)
        Experts
        Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
        Quantum Baron
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (32)
        Experts
        Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
        Mad Turtle
        Gennady Sergienko
        5 (20)
        Experts
        Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.87 (477)
        Experts
        Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
        Golden Synapse
        Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
        5 (10)
        Experts
        Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.75 (118)
        Experts
        We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
        Quantum Bitcoin EA
        Bogdan Ion Puscasu
        4.95 (118)
        Experts
        Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
        The Gold Reaper MT5
        Profalgo Limited
        4.43 (83)
        Experts
        PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
        SGear
        Olesia Kusmenko
        5 (4)
        Experts
        Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
        AI Gold Sniper MT5
        Ho Tuan Thang
        5 (6)
        Experts
        Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
        VolumeHedger
        Huseyin Furkan Ozturk
        5 (19)
        Experts
        VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
        Scalp Unscalp
        Connor Michael Woodson
        3.4 (10)
        Experts
        Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
        Syna
        William Brandon Autry
        5 (3)
        Experts
        Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
        EA New Player
        Vitali Vasilenka
        5 (9)
        Experts
        EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
        SmartChoise
        Gabriel Costin Floricel
        4.28 (58)
        Experts
        SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
        Bitcoin Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.5 (131)
        Experts
        The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
        Ultimate Breakout System
        Profalgo Limited
        5 (23)
        Experts
        IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
        AlphaCore X
        Arseny Potyekhin
        3.69 (26)
        Experts
        AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
        ENEA mt5
        Vitalii Tkachenko
        5 (3)
        Experts
        Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
        VectorPrime EA MT5
        Maxim Kurochkin
        5 (9)
        Experts
        VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
        Burning Grid
        Magma Software Solutions UG
        4.54 (26)
        Experts
        Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
        Bomber Corporation EA
        Ihor Otkydach
        4.42 (12)
        Experts
        Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
        Stock Indexes EA MT5
        MQL TOOLS SL
        4.78 (18)
        Experts
        Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
        Aurum Sentinel Pro
        Christian Da Costa
        Experts
        Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
        Swing Master EA
        Ihor Otkydach
        4.78 (67)
        Experts
        Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.21 (87)
        Experts
        The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
        Prometheus MT5
        Evgenii Aksenov
        5 (3)
        Experts
        Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
        Altri dall’autore
        SwiftCap Master EA
        Hassan Sarfraz
        5 (1)
        Experts
        SwiftCap Master EA   è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per operare su   diversi mercati ad alta volatilità   . È ottimizzato per   oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD   . L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato
        Time Range EA
        Hassan Sarfraz
        Experts
        The Time Range Breakout EA is designed for traders who prefer a clean and proven approach: trading breakouts from defined market ranges. With flexible settings and robust risk management tools, this EA allows you to capture momentum when price breaks out of consolidation zones. To Get the set files, and connect with other algo traders. Join our discord:  https://linktr.ee/swiftcapeas Checkout our other products  Trading Specifications Supported Instruments : Works best with Gold and USDJPY Recom
        FREE
        SwiftCap Master EA MT4
        Hassan Sarfraz
        Experts
        SwiftCap Master EA       è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su       molteplici mercati ad alta volatilità   . È ottimizzato per       Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD   . L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente.
        SwiftCap Breakout EA
        Hassan Sarfraz
        Experts
        SwiftCap Breakout EA is based on a simple but time-tested trading method. It uses the previous day’s high and low levels and places trades when price breaks those levels. This straightforward approach has been proven to work well in all market conditions. The EA is designed for Gold (XAUUSD), USDJPY, and USTEC (Nasdaq 100) . These markets often break key levels, which makes this strategy very effective. Download Set Files and Back Test Results     Live Signals: Breakout Portfolio (Gold, USDJPY,
        Filtro:
        Nessuna recensione
        Rispondi alla recensione