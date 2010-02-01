Grid Master Pro EA ms
- Experts
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 25.15
- Attivazioni: 7
GRID MASTER PRO EA - è un sistema avanzato di trading a griglia per coppie doppie!
L'EA si adatta automaticamente alle condizioni di mercato.
Utilizza i Set_file dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA.
Caratteristiche distintive dell'EA:
- I punti di ingresso e di uscita vengono regolati automaticamente dall'EA in base alla volatilità del mercato.
- L'Expert Advisor può gestire ordini di acquisto e vendita su ciascuna coppia contemporaneamente.
- L'EA è in grado di operare su 2 coppie contemporaneamente: i Set_file corrispondenti sono disponibili nella sezione "Commenti".
- Il robot crea automaticamente una griglia dinamica in base alla volatilità.
- Nessun requisito di spread ristretto: l'EA può essere utilizzato su qualsiasi conto.
- Il sistema non spreca denaro in commissioni come molti scalper, basta utilizzare un conto standard a tale scopo.
- Calcolo automatico del primo ordine nella griglia in base al saldo del conto per impostazione predefinita.
- Intervallo di tempo: M5.
- Coppie di trading: NZDCAD, AUDNZD. - Orario di funzionamento: EA è attivo 24 ore su 24, 5 giorni su 7.
- Il saldo minimo richiesto per utilizzare EA è di 40 USD per l'utilizzo di 2 coppie (quando si utilizzano conti cent).
- Il saldo consigliato per utilizzare EA è di 4.000 USD per l'utilizzo di 2 coppie (quando si utilizzano conti standard).
- EA dispone di un display informativo Spread Swap, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo Spread Swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Come installare:
- Aprire 2 grafici seguenti:
NZDCAD, AUDNZD.
- Selezionare l'intervallo di tempo M5 su ciascun grafico.
- Allegare l'Expert Adviser a ciascun grafico.
- Applica il "Set_file" corrispondente a EA (recupera tutti i Set_file dalla sezione "Commenti" della pagina web di EA).
- Lascia il PC in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (OPPURE usa un VPS al posto del PC) per consentire a EA di svolgere il suo lavoro.
IMPORTANTE:
- I parametri MAGIC per Acquisto/Vendita devono essere sempre diversi.
- I MAGIC non devono essere simili su coppie diverse: usa i Set_file consigliati.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.