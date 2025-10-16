Big BENg EA - Sistema Professionale di Trading Grid Intelligente per GBPUSD

Expert Advisor Multi-Strategia Avanzato con Integrazione dei Concetti Smart Money

Big BENg EA rappresenta un approccio sofisticato al trading algoritmico su GBPUSD, combinando gestione intelligente della griglia con Concetti Smart Money e gestione del rischio di livello istituzionale. Questo Expert Advisor professionale presenta modalità flessibili di progressione dei lotti, capacità di salvataggio della griglia e meccanismi di sicurezza completi per prestazioni consistenti in condizioni di mercato variabili.

Il prezzo aumenterà di 10$ ad ogni acquisto. Prezzo finale: 899$

Risultati di Trading dal Vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2336521

Manuale Utente e Guida all'Installazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764833

Integrazione dei Concetti Smart Money

Metodologia di Trading Istituzionale Incorpora Concetti Smart Money professionali per l'identificazione di operazioni ad alta probabilità:

Rilevamento Order Block : Identifica zone di accumulo e distribuzione istituzionale

: Identifica zone di accumulo e distribuzione istituzionale Riconoscimento Fair Value Gap : Rileva inefficienze del mercato per entrate ottimali

: Rileva inefficienze del mercato per entrate ottimali Analisi di Confluenza : Requisito di conferma multipla per filtrazione ultra-selettiva

: Requisito di conferma multipla per filtrazione ultra-selettiva Validazione Rottura di Struttura : Verifica di breakout pulito per evitare falsi segnali

: Verifica di breakout pulito per evitare falsi segnali Conferma Timeframe Superiore : Allineamento opzionale del trend H4 per bias direzionale

: Allineamento opzionale del trend H4 per bias direzionale Elementi Visivi: Visualizzazione opzionale di order block e fair value gap sul grafico

Sistema di Griglia Intelligente con Modalità di Progressione Tripla

Gestione Avanzata delle Posizioni Dotato di un sistema di griglia all'avanguardia con tre strategie di progressione distinte e meccanismi di salvataggio intelligenti:

Progressione Fissa : Tutte le posizioni della griglia mantengono la stessa dimensione del lotto per una media conservativa

: Tutte le posizioni della griglia mantengono la stessa dimensione del lotto per una media conservativa Progressione Additiva : Le posizioni aumentano linearmente (consigliato) per una scalatura equilibrata rischio-rendimento

: Le posizioni aumentano linearmente (consigliato) per una scalatura equilibrata rischio-rendimento Progressione Moltiplicativa : Crescita esponenziale basata su moltiplicatore configurabile per recupero aggressivo

: Crescita esponenziale basata su moltiplicatore configurabile per recupero aggressivo Spaziatura Griglia Configurabile : Distanza base in pips con moltiplicatore progressivo per regolazione dinamica dei livelli

: Distanza base in pips con moltiplicatore progressivo per regolazione dinamica dei livelli Attivazione Automatica della Griglia: Rilevamento intelligente di posizioni in perdita con soglie basate su ATR

Sistema di Salvataggio della Griglia Meccanismo proprietario di uscita parziale che riduce l'esposizione mantenendo la redditività:

Salvataggio a Due Nodi : Chiude posizioni superiore e inferiore quando il profitto combinato raggiunge l'obiettivo

: Chiude posizioni superiore e inferiore quando il profitto combinato raggiunge l'obiettivo Salvataggio a Tre Nodi : Chiude posizioni superiore, media e inferiore per griglie più grandi

: Chiude posizioni superiore, media e inferiore per griglie più grandi Selezione Dinamica del Livello: Calcolo intelligente della posizione media basato sulla dimensione della griglia

Gestione Professionale del Rischio

Sistema Avanzato di Auto-Lotto Dimensionamento sofisticato della posizione con molteplici metodi di calcolo:

Modalità Lotto Fisso : Dimensione fissa tradizionale per controllo manuale

: Dimensione fissa tradizionale per controllo manuale Calcolo Basato sul Rischio : Dimensionamento automatico basato su percentuale di rischio configurabile per operazione

: Dimensionamento automatico basato su percentuale di rischio configurabile per operazione Selezione Saldo o Equity : Scegli la base di calcolo per un approccio ottimale

: Scegli la base di calcolo per un approccio ottimale Calcolo Preciso del Valore del Pip : Sistema cache con aggiornamento automatico

: Sistema cache con aggiornamento automatico Regolazione Dinamica del Rischio: Si adatta alla crescita del conto per un'esposizione coerente

Sistema di Sicurezza Multi-Livello Meccanismi di protezione completi:

Limite di Rischio Giornaliero : Percentuale massima di perdita giornaliera configurabile

: Percentuale massima di perdita giornaliera configurabile Controllo Rischio Massimo della Griglia : Limite di esposizione totale della griglia per prevenire drawdown eccessivi

: Limite di esposizione totale della griglia per prevenire drawdown eccessivi Gestore Posizioni di Emergenza : Chiusura opzionale per operazioni senza stop loss

: Chiusura opzionale per operazioni senza stop loss Limiti di Volatilità ATR : Filtri min/max per evitare mercati agitati o guidati da notizie

: Filtri min/max per evitare mercati agitati o guidati da notizie Protezione Spread : Filtro spread massimo per esecuzione favorevole

: Filtro spread massimo per esecuzione favorevole Limiti Direzione Posizione: Limiti indipendenti di acquisto e vendita con logica consapevole della griglia

Caratteristiche Principali

Analisi di Mercato e Controlli di Trading

Analisi della Volatilità Basata su ATR : Misurazione dinamica della volatilità per il calcolo del rischio

: Misurazione dinamica della volatilità per il calcolo del rischio Trading Basato sulle Sessioni : Filtro configurabile della sessione di Londra con regolazione del fuso orario

: Filtro configurabile della sessione di Londra con regolazione del fuso orario Gestione del Cooldown : Pausa configurabile tra le operazioni per evitare sovratrading

: Pausa configurabile tra le operazioni per evitare sovratrading Evitamento delle Notizie : Filtro opzionale per notizie ad alto impatto

: Filtro opzionale per notizie ad alto impatto Filtraggio Temporale Flessibile: Restrizione opzionale della sessione con ore personalizzabili

Specifiche Tecniche

Requisiti della Piattaforma

Simbolo: GBPUSD (ottimizzato esclusivamente per questa coppia)

Deposito minimo: 2000 USD raccomandato per impostazioni conservative

Tipo di conto: Supportati sia conti hedging che netting

Hosting VPS raccomandato per operazioni 24/7

Impostazioni Ottimali

Timeframe: M15-H1 per la generazione di segnali (analisi multi-timeframe)

Leva: 1:100 o superiore, 1:500 raccomandato per operazioni di griglia

Spread: Conto a basso spread preferito (media inferiore a 1,5 pips)

Dichiarazioni di Non Responsabilità Importanti

Avvertenza sui Rischi di Trading: Il trading di valute estere con margine comporta un rischio elevato e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il sistema di griglia può comportare un'esposizione aumentata durante movimenti sfavorevoli prolungati. Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere. Considera attentamente i tuoi obiettivi di trading, il livello di esperienza e l'appetito per il rischio prima di utilizzare questo sistema.

Avviso sul Sistema di Griglia: Il sistema di griglia additivo fa la media delle posizioni verso il basso durante movimenti di prezzo avversi. Sebbene redditizio in mercati laterali, le tendenze prolungate possono portare a drawdown significativi. Il parametro di rischio massimo della griglia e il sistema di salvataggio limitano l'esposizione ma non possono eliminare completamente il rischio. Gli utenti dovrebbero comprendere a fondo la meccanica del trading in griglia prima del deployment.

Limitazioni del Backtesting: Questo EA incorpora Concetti Smart Money e gestione della griglia che si comportano diversamente in condizioni dal vivo rispetto ai test storici. I risultati dello Strategy Tester potrebbero non riflettere le performance dal vivo a causa di variazioni di spread, slippage e operazioni dinamiche della griglia. Inizia sempre con dimensioni minime di lotto e impostazioni di rischio conservative quando passi al trading dal vivo.

Specializzazione GBPUSD: Big BENg EA è stato specificamente progettato e ottimizzato esclusivamente per GBPUSD. L'uso di questo EA su altri simboli può risultare in comportamento imprevisto o performance non ottimali. I parametri sono adattati alle caratteristiche di volatilità del GBPUSD.

Nessuna Garanzia di Profitto: Né lo sviluppatore né l'EA garantiscono profitti o operazioni prive di errori. Tutto il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. I sistemi di gestione del rischio sono strumenti per gestire il rischio ma non possono eliminarlo. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente. Gli utenti sono gli unici responsabili delle loro decisioni e risultati di trading.

Big BENg EA rappresenta un approccio sofisticato al trading algoritmico in griglia con integrazione di Concetti Smart Money, gestione avanzata del rischio, meccanismi intelligenti di salvataggio della griglia e sistemi di sicurezza completi. Progettato specificamente per il trading GBPUSD con enfasi sulla preservazione del capitale e gestione coerente del rischio.