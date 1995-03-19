MarketPower è un Expert Advisor che segue i trend per il trading automatizzato sui mercati forex EURUSD e GBPUSD utilizzando la piattaforma Meta Trader 4. L'Advisor misura costantemente la forza del mercato forex utilizzando un metodo matematico unico sviluppato dall'autore. Sulla base di queste misurazioni, prende decisioni di acquisto o vendita. L'utente imposta i livelli di StopLoss e TakeProfit e determina il volume di acquisto. La ricerca ha dimostrato che i risultati migliori si ottengono con StopLoss=100 e TakeProfit=550 sul timeframe M15. Non è un sistema di martingala, scalping o grid. Non funziona con coppie di valute diverse da EURUSD e GBPUSD.



