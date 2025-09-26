QuantumVelocity MT5
- Experts
- Krzysztof Sitko
- Versione: 5.90
- Attivazioni: 9
QuantumVelocity
Neural-Enhanced High-Frequency Trading Engine
🚀 Overview
QuantumVelocity is an advanced institutional-grade Expert Advisor designed for high-frequency trading with neural-enhanced signal processing. This sophisticated algorithm combines multiple trading strategies with adaptive risk management to deliver consistent performance across various market conditions.
📊 Proven Performance
Backtest Results (99% Quality Data):
- Total Net Profit: $14,135.62 (28,171% return)
- Initial Deposit: $50.00
- Profit Factor: 3.95
- Maximum Drawdown: Only 4.75% (exceptional capital preservation)
- Recovery Factor: 180.53
🧠 Neural Intelligence Features
Multi-Algorithm Matrix
The EA features 5 sophisticated trading algorithms:
- 🎯 Velocity Hunter - Momentum-based signal detection
- 🔄 Quantum Reversal - Mean reversion strategy
- 💥 Dimension Breaker - Enhanced momentum detection with multi-timeframe analysis
- 🌊 Probability Wave - Spread-sensitive probabilistic trading
- ⚡ Infinity Scalper - Ultra-sensitive micro-movement detection
Adaptive Neural Network
- Quantum-Enhanced Signal Processing with real-time market analysis
- Dynamic Buffer Management for price data optimization
- Multi-Dimensional Market Analysis across multiple parameters
- Intelligent Spread Filtering to avoid unfavorable market conditions
⚙️ Advanced Configuration
Temporal Management System
- Flexible Trading Schedule: Configure active days and hours
- Smart Session Management: Automatic activation/deactivation
- Timezone Awareness: Adapts to your local trading hours
Risk Management Excellence
- Neural Risk Control: Percentage-based position sizing
- Quantum Stop Loss: Tight risk control (default 5 points)
- Velocity Take Profit: Scalable profit targets (default 2000 points)
- Advanced Trailing System: Neural-enhanced trailing stops
Execution Engine
- High-Frequency Capability: Up to 20 orders per minute
- Spread Protection: Maximum spread filtering
- Execution Timeout Control: 2-second execution limits
- Fill-or-Kill Orders: Ensures optimal execution
🔧 Key Parameters
Position Management
- Quantum Lot Size: Adjustable position sizing (default 0.01)
- Neural Risk Level: 1% of free margin default
- Trailing Activation: 20 points threshold
- Trailing Velocity: 10 points trailing distance
Signal Processing
- Quantum Lookback: 5-period analysis window
- Minimum Quantum Move: 2 points sensitivity (adjustable for XAUUSD)
- Maximum Spread: 20 points protection (optimized for gold spreads)
💡 Why Choose QuantumVelocity?
Institutional Quality
- Professional-grade architecture with institutional risk management
- High-frequency optimization for maximum market opportunity capture
- Robust backtesting results with 99% tick data quality
Adaptive Intelligence
- Multiple algorithm selection for different market conditions
- Neural network processing for enhanced signal accuracy
- Real-time market adaptation with dynamic parameter adjustment
Risk-First Approach
- Exceptional drawdown control (only 4.75% maximum)
- High recovery factor (180.53) showing strong resilience
- Intelligent position sizing based on available margin
📈 Trading Statistics
- Average Profit per Trade: $0.85
- Largest Winning Trade: $17.81
- Sharpe Ratio: 66.57 (exceptional risk-adjusted returns)
🎛️ Easy Setup
- Install the EA on your MT5 platform
- Configure your preferred algorithm and risk parameters
- For XAUUSD M1: Use Infinity Scalper or Probability Wave algorithms
- For Prop Firms: Set risk level to 0.5-1% maximum
- Set your trading schedule and session times
- Activate neural engine and start trading
- Monitor performance through built-in logging system
⚠️ Important Notes
- Minimum Deposit: $50 (as tested)
- Recommended Brokers: ECN/STP with tight spreads
- Best Symbols: Major forex pairs (EUR/USD, GBP/USD, etc.) + XAUUSD M1 optimized
- Optimal Timeframe: M1 for XAUUSD, Any timeframe (tick-based processing)
- VPS Recommended: For optimal high-frequency execution
🏆 Perfect For
- Scalpers seeking consistent small profits
- Professional traders requiring institutional-grade tools
- Prop Firm Challenges - ideal for FTMO, The5ers, MyForexFunds
- XAUUSD M1 specialists - optimized for gold trading
- Portfolio diversification with uncorrelated returns
- Automated trading enthusiasts wanting hands-off income
💰 Prop Firm Advantage
- Low Drawdown Strategy (4.75% max) - perfect for prop firm rules
- Consistent Daily Profits - meets profit targets without excessive risk
- High Win-to-Loss Ratio - 3.95 profit factor exceeds most prop firm requirements
- XAUUSD M1 Optimization - specialized for gold market volatility and spreads
- Smart Risk Management - automatic position sizing based on account balance
Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk of loss. Please trade responsibly and within your risk tolerance.